Гуманітарна криза в ПАР: "Моя дружина більше не миється в душі"

Копирайт изображения EPA Image caption Люди в Кейптауні вистоюють черги, щоб набрати ще трохи води на додачу до денної норми

Кореспондент BBC Мохаммед Аллі — один з мільйонів африканців, які намагаються відтермінувати "День Зеро", коли у кранах законодавчої столиці ПАР місті Кейптаун щезне вода. Він розповів нам, як почувається людина, коли на день їй виділяють усього 50 літрів води.

Моя дружина більше не приймає душ. Вона змішує півтора літра кип’ятку із літром води з крана й обмивається над відром, тому що таку воду можна залити в туалетний бачок і використати повторно.

Що ж до змивання унітаза, для якого раніше було потрібно близько шести літрів за раз, ми дотримуємося популярного правила: "Жовте залишається, коричневе змивається".

Наша сім'я складається з чотирьох людей. Як і більшості жителів Кейптауна, нам доводиться міняти свої звички, щоб економити воду. Тепер ми з дітьми миємося з відра, обливаючись дві хвилини ківшиком.

У розпал літа цього замало.

Image caption Хадіжа допомагає заповнювати туалетний бачок несвіжою водою; батько наливає собі питну воду з пластикової пляшки

Через сильну посуху міська влада пішла на вимушений крок - зменшити споживання води на одну людину до 50 літрів у день, щоб якомога на довше відтермінувати так званий "День Зеро". Очікується, що він настане 12 квітня, коли постачання води припиниться повністю.

Людині непросто обмежити себе до 50 літрів води в день. За даними південноафриканської філії організації WaterWise, під час звичайного душу ми використовуємо до 15 літрів води на хвилину, а стандартне змивання унітаза вимагає 15 літрів.

Але недотримання цього ліміту призведе лише до одного: День Зеро в місті-чотиримільйоннику настане раніше.

Неподалік від знаменитих стадіонів у передмісті Ньюлендз, за годину до світанку, сотні занепокоєних кейптаунців шикуються в чергу перед воротами пивоварного заводу South African Breweries, щоб отримати трохи найціннішого ресурсу міста — питної води.

Минулого місяця цих черг ще не було. Але людей турбує, що вода в крані може зникнути, тому вони шукають альтернативні джерела.

«На вагу золота»

Компанія SA Breweries, завод якої розташовано біля стадіонів для крикету й регбі, встановила п'ять колонок, щоб місцеві могли наповнювати пластикові контейнери чистою водою з природного джерела, розташованого на території заводу.

Копирайт изображения EPA Image caption Жителі все більше усвідомлюють цінність води

Пивоварні довелося збільшити кількість охоронців і обмежити видачу води до 25 літрів у одні руки. Це сталося після звинувачень, що деякі місцеві жителі та спритні підприємці набирають до 2 тисяч літрів води за раз, а потім продають воду спраглим у віддалених регіонах.

Графік роботи колонок теж довелося змінити. Раніше вони працювали цілодобово, але тепер, через зловживання, відкриті з 5 ранку до 11 вечора.

Часто місцеві мешканці в розпачі озброюються пластиковими пляшками і йдуть набирати воду з гірських струмків передмістя.

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У Кейптауні, який славиться своїми пляжами та горами, питна вода тепер вочевидь на вагу золота.

Грошовиті кейптаунці не стоять у чергах до колонок, а наповнюють візки у супермаркетах п'ятилітровими пляшками з мінеральною водою. Це допомагає їм дотримуватися ліміту.

Міська влада неухильно стежить за дотриманням зазначених обмежень. У домівках порушників встановлюють пристрої для контролю споживання води, які не дозволяють набрати більш як 50 літрів за день. А за встановлення власнику доведеться ще й рахунок сплатити — 4 500 рандів (378 доларів СЩА).

Менші рахунки за воду

На жаль, мені доводилося бачити, як дорогоцінна вода потоком ллється з труб, коли ці пристрої для контролю ламаються. Буває, що вода тече цілодобово.

Але більшість місцевих мешканців пристосувались і намагаються дотримуватись ліміту споживання.

На щастя, в нашому домі вже десять років працює помпова система, яка відводить використану воду в сад. А ще надворі стоїть пластиковий контейнер на 750 літрів для дощової води, яка стікає з даху.

Факти щодо води в Кейптауні

Копирайт изображения AFP Image caption У Кейптауні була дуже мала кількість опадів протягом трьох років, а греблі стоять сухими

Поточний ліміт на одного мешканця: 87 літрів; з 1 лютого - 50 літрів

Відсоток населення, що дотримується ліміту: 41%

"День Зеро" (прогнозований час вимкнення надлишкового постачання): 12 квітня 2018 року (раніше було 21 квітня, але минулого тижня дату змінили, в бік зменшення). Цей день має настати, коли об'єм води у водосховищах досягне 13,5%; сьогодні їхня ємність становить 27,1%.

70% води в Кейптауні споживає населення. Тому необхідно:

Відремонтувати труби в помешканні, щоб не допускати протікань.

Свіжу воду використовувати лише для пиття, приготування їжі та необхідного миття.

Змивати туалет лише в разі потреби — при кожному змиванні використовується в середньому 15 літрів води.

Прийняття душу, під час якого виливається близько 15 літрів води на хвилину, обмежити до двох хвилин.

Воду після душу, ванни й споліскування збирати для повторного використання — змивати нею туалет, поливати рослини в саду й мити машини.

Пральні й посудомийні машини запускати лише в разі повного завантаження.

Джерело: уряд Кейптауна

Ми внесли й інші корективи в своє життя: не поливаємо садок і город, пральну машину запускаємо лише двічі на тиждень, використовуємо вживану воду там, де тільки можливо. Таким чином вдалося суттєво скоротити щоденне споживання. У порівнянні з минулим роком і 18 000 літрів на день, цього року в нас виходить 7 000 літрів на місяць.

Великим плюсом стало зменшення рахунків за воду — від 23 доларів до 2,3 долара за місяць.

Якщо ситуація не покращиться, то, щоб не мити посуд, нам доведеться їсти з одноразових картонних тарілок. А також менше користуватися пральною машиною.

Гнів

В той час, як багато мешканців Кейптауна щосили заощаджують воду, намагаючись відтермінувати страшний "День Зеро", є й такі, що поливають тротуари перед будинками зі шланга й спокійно миють машини, не зважаючи на заборони.

У мережі Twitter прем'єр Західно-Капської провінції Гелен Зілле 22 січня написала: "Воду, якою в понеділок мила голову, виливаю в бачок унітаза. Ніхто в Кейптауні не повинен змивати туалет свіжою водою. Перекрийте кран бачка. Наповнюйте його технічною водою і змивайте якомога менше".

Та все ж ми не повинні орієнтуватися на таких людей. Кожен мешканець може й далі робити свій маленький внесок у збереження безцінного ресурсу, яким стала для нас вода.

Розуміння проблеми поглиблюється, тож для кейптаунців стало щоденною звичкою поширювати в соцмережах поради щодо економії води. Прем'єр Західно-Капської провінції Гелен Зілле теж торік зізналася, що приймає душ усього раз на три дні.

Поза сумнівом, нинішня криза примусила нас переосмислити підхід до споживання води. Але ми вже звикли до нового режиму, і тепер навіть важко уявити, що можна повернутися до тих часів, коли ми так безвідповідально марнували найцінніший у світі ресурс. Без води не буде життя.