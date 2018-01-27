НеПроґавте: українські пілоти та корова поміж зубрів

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Напад на готель з іноземцями у Кабулі, витік нечистот на вулиці Прилук, снігова блокада Одеської траси, оголошення номінантів на "Оскар" - це та багато цікавого в традиційних підсумках тижня від ВВС Україна.

У Кабулі напали на готель Intercontinental, де мешкали здебільшого іноземці. Загинули 14 людей, дев'ятеро з них - українці, повідомили в МЗС України. Вцілілих українців доправили на батьківщину.

Цей напад привернув увагу до роботи авіаторів з України у небезпечних державах світу. ВВС Україна поспілкувалась з двома людьми, які самі працюють у подібних умовах. З їхніх розповідей ми спробували розібрались, що штовхає йти на такий ризик.

Тим часом спецпредставник США щодо України Курт Волкер напередодні зустрічі з помічником президента Росії Владиславом Сурковим дав інтерв'ю кореспонденту BBC та розповів про своє розуміння того, як можна закінчити бойові дії на сході України.

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Не оминули катастрофи техногенного характеру і українські міста.

Так, у Прилуках Чернігівської області на каналізаційному колекторі сталася аварія, через яку місто лишилося без води. Будинки в центральній частині міста затопило нечистотами.

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Снігова негода у ніч на 20 січня на Одеській трасі. Згодом рух вдалося відновити, однак люди змушені були прочекати зимову ніч у автомобільних корках.

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В Україні не вщухає ажіотаж навколо спалаху кору. Минулого тижня стало відомо, що від кору померла ще одна дитина. Це восьмий випадок смерті з моменту початку спалаху.

ВВС Україна спробувала відповісти на найпоширеніші питання про цю хворобу.

У Києві презентували нову форму збірної України, яка поїде на зимову Олімпіаду. Також у вівторок пройшли урочисті проводи української збірної на XXIII зимові Олімпійські Ігри.

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Цього року суттєво зростають виплати українського державного боргу після перепочинку, яку Київ отримав у 2015-му завдяки реструктуризації попередніх кредитів.

У 2017 році Україна мала повернути разом із відсотками близько 2,4 млрд доларів. Зараз платежі будуть більшими майже на мільярд.

ВВС Україна поспілкувалася з Євгеном Чуднєцовим, мешканцем Макіївки, який пішов воювати у батальйон "Азов" та провів майже три роки у полоні "ДНР".

Він розповів про те, як минули ці роки полону, а також які умови у тамтешніх в'язницях.

Американська академія кіномистецтв оголосила номінантів 90-ї премії "Оскар". Рекордсменом стала стрічка режисера Гільєрмо дель Торо "Форма води", яка потрапила у 13 номінацій, включаючи "найкращий фільм".

На думку кінокритика BBC Culture, у кінотеатрах цього року нас очікує чимало цікавого, зокрема, продовження "Мері Поппінс" та Дженніфер Лоуренс у ролі спокусливої російської шпигунки.

Читайте більше у статті "10 найкращих фільмів 2018 року".

Копирайт изображения 20TH CENTURY FOX Image caption Дженніфер Лоуренс у шпигунському трилері "Червоний горобець"

Професор Києво-Могилянської академії Віра Агеєва розповіла, як американці конфіскували український переклад легендарного роману "Ферма тварин" Джорджа Орвелла.

Уже традиційно найбільшою популярністю серед читачів користувалися блог професора Пономарева та блог психолога.

А для декого життя лише починається після 50. ВВС поговорила про зміну вікових стереотипів з 69-річною моделлю Мей Маск - мамою знаменитого винахідника і бізнесмена Ілона Маска.

Копирайт изображения SUSAN BOWLUS Image caption "Мені 69, і це тільки початок", - каже мама Ілона Маска.

У Польщі домашня корова втекла до зубрів та вже кілька місяців живе зі стадом на території Біловезької пущі.

Хоча корова може опинитися під загрозою, біолог попереджає, що вона теж може становити загрозу для зубра. Така " дружба" може привести до спаровування, що вплине на зараження популяції біловезьких зубрів гібридами.