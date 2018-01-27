Знову Земан: головні цитати переобраного президента Чехії про Україну

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мілош Земан має непогані стосунки з Володимиром Путіним

Скандально відомий лідер Чехії Мілош Земан, якого називають "другом Москви", вдруге поспіль перемагає на президентських перегонах.

У другому турі виборів він виграв у колишнього керівника чеської академії наук Їржі Драгоша, набравши 51,5% голосів.

Хоча президент у цій країні не має суттєвих повноважень, зокрема, й у зовнішній політиці, українцям він став добре відомим.

Мілош Земан під час першого строку на посаді щедро коментував події в Україні, анексію Криму та конфлікт на Донбасі. Зазвичай, у лояльному до Росії світлі.

Ми зібрали його головні висловлювання щодо України останніх років, щоб краще розуміти його політичну позицію.

Друг Росії

У 2014 році він закликав не запроваджувати санкції щодо Росії через її дії в Україні та запевняв, що Росія не буде захоплювати території на сході країни.

"Я твердо вірю, що і Росія, маючи таку величезну власну територію, усвідомлює, що їй не потрібна Східна Україна, не потрібні 10 мільйонів голодних ротів, які потрібно було б годувати", - заявляв у серпні 2014 року пан Земан чеським ЗМІ.

Тоді ж він розкритикував запровадження санкцій проти Росії.

"Кожна санкція є, по-перше, нісенітницею і недієвою, а по-друге, вона, що логічно, викликає санкції у відповідь. Розкручується якась спіраль, яка шкодить економічним відносинам і нікому не дає користі, а навпаки, поглиблює недовіру між країнами", - заявляв тоді Земан.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мілош Земан залучає голоси чехів антимігрантськими гаслами

У жовтні 2014 року, розмовляючи з журналістами у німецькому Лейпцигу, пан Земан розповів про своє бачення ситуації на Донбасі.

"Те, що відбувається в Україні - це громадянська війна. Так само, як була громадянська війна в Іспанії, де з одного боку допомагали Росія та Франція, а з іншого - Німеччина та Італія. Ніхто ж не каже, що то не була громадянська війна, а агресія Німеччини, Італії, Росії чи Франції", - вважає президент Чехії.

Революція та бандерівці

У своїх інтерв'ю Мілош Земан різко висловлювався щодо української влади та її політики.

Він закликав не ідеалізувати українську революцію.

"Багато погано поінформованих людей ідеалізують Україну. Вони вважають, що сталося щось на зразок "оксамитової революції", - заявляв пан Земан. Події ж на Майдані взимку 2013-2014 років та усунення Віктора Януковича він не вважав демократичною революцією.

Він вживав термін "бандерівці" щодо політиків в Україні. А на звернення до нього у січні 2015 року українських активістів на захист Степана Бандери пан Земан дав різку відповідь.

"Ви знаєте щось про слова Бандери "Вб'ю кожного поляка у віці від 16 до 60 років? Якщо ви про них не чули, то ніякі ви не україністи. А якщо чули та згодні з ними, то дискусія завершена", - написав він у себе у Facebook.

Українські історики сумніваються, що Степан Бандера колись говорив фразу, яку йому приписав пан Земан.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мілош Земан та Їржі Драгош

Ще одну гучну історичну заяву щодо "бандерівців" пан Земан зробив у листопаді 2017 в інтерв'ю агенції ТАСС.

"Бандерівці - що це за люди? Це люди, які переписують історію. Чи знаєте ви, що сказав колишній прем'єр-міністр Яценюк німецькому телебаченню, коли був на посаді? "В 43-му році СРСР напав на Німеччину і на шляху заразом окупував Україну", - розповів президент Чехії.

У січні 2015 року деякі ЗМІ суттєво перекрутили слова пана Яценюка. І саме перероблену цитату згадав в інтерв'ю пан Земан.

Навесні 2015 року, коментуючи міжнародні санкції щодо Росії, пан Земан знову назвав їх контрпродуктивними.

"Ми маємо зробити все, щоб Росія була нашим партнером, а не ворогом. Якщо ситуація на Сході України заспокоїться, то це буде причиною щонайменше послабити санкції. Можливо, це буде сюрпризом для вас, але я теж підтримую посилення санкцій, якщо ситуація в Україні погіршиться", - заявив він в інтерв'ю виданню The Wall Street Journal.

Крим - це вже Росія?

Хоча під час візиту до Москви наприкінці 2017 року Земан чітко висловився за зняття санкцій з Росії.

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"Ви добре знаєте, що вже багато часу я є противником санкцій. І це стосується не тільки санкцій ЄС щодо Росії, а й РФ проти ЄС. В один прекрасний момент з цим треба покінчити…", - заявив він на спільному брифінгу з Володимиром Путіним.

Найгучнішу заяву щодо України Мілош Земан зробив під час засідання ПАРЄ у жовтні 2017 року.

"Крим - це анексія, без сумніву. Та це - завершена справа", - сказав пан Земан.

За його словами, Україні та Росії слід домовитися про "якусь компенсацію - чи у фінансовій формі, чи нафтою і газом", - додав пан президент.

На його думку, це дозволить уникнути війни у Європі та компенсувати втрати України.