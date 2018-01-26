Десять років за тероризм: чи готовий Київ обміняти Агєєва

Копирайт изображения Vk Image caption Віктор Агєєв з товаришем з "народної міліції" так званої "ЛНР" у Луганській області

Росіянина Віктора Агєєва, якого затримали у 2017 році на сході України, ув'язнили 10 років за звинуваченням у тероризмі. У Києві припускають, що його можуть обміняти на одного із заарештованих в Росії українців. BBC попросила адвоката пана Агєєва оцінити ймовірність такого сценарію.

Новоайдарський районний суд на контрольованій Україною частині Луганської області, засудив громадянина Росії Віктора Агєєва до 10 років позбавлення волі. Пана Агєєва, який потрапив у полон минулого літа, визнали винним в участі в терористичній організації та незаконному збройному формуванні, а також незаконному зберіганні зброї.

Безпосередньо після затримання ЗМІ називали пана Агєєва чинним військовим російської армії, але, за словами його українського адвоката Віктора Чевгуза, у вироку немає даних про причетність засудженого до збройних сил Росії.

Пан Чевгуз заявив, що подасть апеляцію, але в Києві після оголошення вердикту суду заговорили про те, що більш імовірним виглядає інший сценарій - обмін пана Агєєва на когось із громадян України, які ув'язнені на території Росії. Україна вважає їх політв'язнями.

Подібний прецедент вже був: навесні 2016 року громадяни Росії Олександр Александров і Євген Єрофєєв, які потрапили в полон на території Луганської області, були засуджені до 14 років позбавлення волі, але менш ніж через місяць їх обміняли на українського військового Надію Савченко, яка відбувала покарання у Росії.

У нього не дуже з географією, а з історією тим паче. З пропагандистських російських телеканалів він чув, що Крим і Донбас - це споконвічна російська територія Віктор Чевгуз, адвокат

Про те, чи пан Агєєв визнає свою провину і наскільки реальними є перспективи обміну, кореспондент BBC поговорив з адвокатом Чевгузом.

BBC:У чому полягає позиція Віктора Агєєва? Чи визнає він провину?

Віктор Чевгуз: Його позиція полягає в наступному. Він демобілізувався з армії, приїхав до свого села, в Алтайському краї. Роботи немає, грошей немає. Його мама працює у школі. Була необережною і взяла кредит ще за старим [курсом] долара. Не змогла виплатити.

В інтернеті знайшов оголошення, розміщене "ЛНР": мовляв, "ЛНР" набирає у "народну міліцію" молодих хлопців, колишніх військових, укладають контракт на рік, платять 40 тисяч рублів на місяць.

У нього не дуже з географією, а з історією тим паче. З пропагандистських російських телеканалів почув, що Крим і Донбас - це споконвічна російська територія, що там російських ображають "бандерівці", що їх треба захищати. Ну, вирішив поїхати.

Уклав угоду з командуванням цієї "народної міліції", підписав контракт. Тому його перше порушення - незаконний перетин кордону. А це більше адміністративне.

Уклав угоду, влаштувався на роботу до "народної міліції ЛНР" - це стаття кримінального кодексу про участь у незаконних збройних формуваннях, що передбачає покарання у вигляді від трьох до восьми років позбавлення волі. Це його "рідна" стаття, сто відсотків.

Але прокуратура вирішила інкримінувати йому ще й статтю кримінального кодексу про участь у терористичній організації під назвою "ЛНР". Там покарання від восьми до п'ятнадцяти років. [За цією статтею] пан Єрофєєв і пан Александров отримали по 14 років ув'язнення.

І ще одна стаття - незаконне зберігання зброї і боєприпасів. Від цього нікуди не втечеш.

Звинувачення в участі у терористичній організації ми з першого дня відкинули як незаконне, тому що ні Верховна рада, ні Верховний суд [України] не визнали "ЛНР" терористичною організацією.

Минулого тижня ухвалили закон про Донбас, де "ДНР" і "ЛНР" не визнані терористичними організаціями. Відповідно, як може прокуратура інкримінувати це? Ми з цим, звісно, не згодні і в апеляції будемо це доводити.

Я кажу: "До чого тут "ЛНР"? Він громадянин Росії". А у відповідь: "Ми його туди не посилали" Віктор Чевгуз, адвокат

Крім того, разом із паном Агеєвим затримали трьох громадян України. Їх потім обміняли на українських полонених, які сиділи в підвалах "ЛНР". Під час закриття їхньої справи, вони пішли на угоду з прокурором, і вирок суду визначив їм покарання у вигляді восьми років ув'язнення. А для пана Агєєва прокурор чомусь просив дванадцять.

BBC: Можливо, через те, що ті троє пішли на угоду зі слідством, а пан Агєєв - ні?

В.Ч.: Ми пропонували укласти угоду, але прокуратура не погодилася. Позиція президента і влади така, що не варто російських найманців обмінювати на "ЛНР-рівських" сепаратистів, а лише на українців, які перебувають у російських в'язницях - пана Сенцова, пана Кольченка, пана Клиха, їх понад 40.

Це, звісно, правильно. Угода була готова. Військова прокуратура була готова підписати, але з генеральної прокуратури надійшла вказівка: мовляв, буде готуватися другий список [на обмін] - російських, яких будемо міняти на українських полонених.

BBC: Отже, ви не згодні з тим, що пану Агєєву інкримінують участь у терористичній організації, а інші дві статті у вас заперечень не викликають?

В.Ч.: Розумієте, він ж не юрист. Він цілком визнав свою провину. Він каже: "Так, я незаконно приїхав до вас. Так, я незаконно взяв зброю. Так, я незаконно підписав контракт. Я не юрист, я не знаю, це терористична організація чи благодійна - не знаю. Де це можна прочитати?"

Я запитую у прокурора: "Де можна прочитати, що "ЛНР" - терористична організація? Але не в пресі, від журналістів або політологів, а в якомусь законодавчому акті".

Звісно, він сказав, що такого законодавчого акту немає, "це наша думка". А якщо ваша думка така, то, ми будемо висловлювати свою думку.

Ми вважаємо, що інкримінували не ту статтю. Що термін десять років - це надто багато. Іншим по вісім, а йому десять, чому? Лише тому, що він громадянин Росії? У нас в кримінальному кодексі немає положення про те, що [людина] отримує важче покарання, тому що у неї інший паспорт, віросповідання або колір шкіри.

BBC: Відразу після затримання пан Агєєв нібито називав себе чинним військовим збройних сил Російської Федерації. Як я розумію, в обвинувальному акті цього вже немає?

В.Ч.: Він говорив: "Я - військовий, я служив в армії". Він називав свою військову частину, в Ростові вона була. [Він мав на увазі] строкову службу. Якби він був оперативнішим, він сказав би: "Там я служив до 2016 року. А сюди я приїхав і уклав контракт [в 2017 році]".

Він каже: "Мене, напевно, неправильно зрозуміли, або я щось не те сказав. Але я не військовий". Немає свідчень пана Агєєва слідчому, прокурору, суду про те, що він є чинним військовим. Немає жодного доказу, у матеріалах справи, що він - російський військовий. Всі його покази про товаришів по службі [стосуються] таких самих найманців, як і він. Тому про це немає даних, і говорити про це не потрібно.

Копирайт изображения Facebook Image caption Віктор Чевгуз біля будівлі суду перед вироком Віктору Агеєву

BBC: Згідно з повідомленнями ЗМІ, на підготовчому засіданні суду в листопаді минулого року журналісти запитали у пана Агєєва, чи поїхав би він на Донбас іще раз, якби знав, чим це завершиться, і він нібито сказав, що поїхав би. Це так?

В.Ч.: І прокурор, і суд, і я [у нього про це питали]. Він каже: "Я і десятому скажу сюди не їхати. Я по телевізору бачив, що там розповідають, то дітей їдять, то вбивають, то ще щось таке. А до мене тут краще ставилися, ніж до місцевих. Моєї ноги тут не буде в жодному разі, я всьому селу у себе розповім, що там не має що робити".

BBC: А взагалі його світогляд за час перебування в Україні якось змінився?

В.Ч.: Зараз, і коли вперше з ним зустрівся - це два різних Агєєвих. Спочатку він був заляканий, напханий пропагандою. Але посидів тут, зустрівся з людьми, з ним у камерах було багато полонених - [і став] абсолютно іншою людиною.

BBC: Чи відчуваєте ви якусь участь російської держави в цьому процесі, у вирішенні долі пана Агєєва?

В.Ч.: Нульове. Я зустрічався із консулами [Росії] в Києві, і в Харкові, тому що [харківське консульство] адмініструє територію Луганської області. Я приходив до них із листом про те, що зробив пан Агєєв, просив їх вирішити питання про його обмін.

Вони цього не говорять вголос, але в їхніх очах я бачу: "Чого ти сюди прийшов?" Консул прямо говорить: "Ми не сторона процесу. Чого ми будемо його міняти? Ми його туди не посилали. Який ми маємо стосунок? Звертайтесь до "ЛНР".

Я кажу: "А до чого тут "ЛНР"? Він громадянин Росії". У відповідь: "Ми його туди не посилали".

Я їм залишив лист, надіслав листа до МЗС [Росії], але до сьогодні відповіді не отримав. Не знаю, може там якийсь секретний переговорний процес. Від пана Порошенка, [уповноваженого по врегулюванню в Донбасі Ірини] пані Геращенко я чую, що у нас готові списки, ми готові віддати росіян за українських хлопців, але вони там щось "морозяться". Тому я і кажу, що участь російської влади - на нульовому рівні.

BBC: Що ви можете сказати про перспективи обміну пана Агєєва?

В.Ч.: Від президента, від пані Геращенко я чув, що українська сторона готова обміняти, у тому числі, пана Агєєва, він є у списках на обмін.

Попри те, чи буде апеляція чи ні, президент його помилує, якщо буде домовленість забрати когось із наших хлопців із російських в'язниць. Тому є всі перспективи. Його обміняють, у цьому я не сумніваюся.