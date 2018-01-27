Іграшки з секонд-хенду можуть зашкодити здоров’ю дитини

Копирайт изображения ANDREW TURNER Image caption Доктор Ендрю Тернер дослідив 200 пластмасових іграшок на наявність шкідливих речовин

Пластмаса, з якої зроблені чимало іграшок з секонд-хенду, може становити ризик для здоров'я дитини, оскільки не відповідає стандартам безпеки.

Вчені перевірили на наявність дев'яти шкідливих елементів 200 пластикових іграшок, які вони знайшли в дитсадках, магазинах секонд-хенду та житлових будинках південно-західної Англії.

У 20 іграшках містилися всі дев'ять шкідливих елементів, з концентрацію, достатньою, щоб порушити чинні європейські норми.

"Блоки Lego з 70-х та 80-х років значно порушують стандарти", - повідомив доктор Ендрю Тернер з університету Плімута, який проводив дослідження.

"В ті часи іграшки не перевірялися, ми використовуємо їх та передаємо з покоління в покоління", - наголосив він.

Хронічно токсичні

Для дослідження, опублікованого в Environmental Science and Technology, доктор Тернер та його команда використовували технологію рентгенівської флуоресценції для аналізу безлічі іграшок - від машинок та дитячих потягів до фігурок та пазлів.

Всі досліджені іграшки діти могли покласти до рота чи жувати.

Вчені знайшли високу концентрацію небезпечних елементів, таких як сурма, барій, кадмій, хром, свинець та селен.

Ці хімічні речовини можуть бути хронічно токсичними, навіть за умов низької взаємодії дітей з ними протягом тривалого періоду часу.

Якщо діти покладуть іграшки в рот, вони будуть піддаватися впливу цих хімікатів на більш високому рівні.

Копирайт изображения ANDREW TURNER Image caption Ендрю Тернер виявив, що в блоках Lego, вироблених у 1970-х роках висока концентрація кадмія. У аналогічних деталях Lego з 1990-х років її вже немає

Доктор Тернер провів окремий аналіз 26 таких іграшок, щоб побачити, чи відповідають вони обмеженням, встановленим директивою Ради Європи з безпеки іграшок. Десять з них не пройшли цей тест, оскільки вони містили занадто багато брому, кадмію або свинцю.

Найгірші порушення зафіксували у виробів з червоних, жовтих або чорних пластмас.

"Іграшки з секонд-хенду є привабливим варіантом для сімей, оскільки їх можна отримати безпосередньо від друзів або родичів або дешево і легко придбати у благодійних крамницях, на блошиних ринках чи в інтернеті", - зазначив доктор Тернер.

Він додав, що нові правила не охоплюють переробку та перепродаж старих іграшок.

"Споживачам слід краще усвідомлювати потенційні ризики, пов'язані з невеликими яскравими та старими пластиковими іграшками, які можна покласти до рота, та їх елементами. Без цього приваблива вартість, зручність та можливість переробки іграшок з секонд-хенду мають потенціал залишити спадок у вигляді хімічного отруєння маленьких дітей", - підкреслив науковець.

Копирайт изображения ANDREW TURNER Image caption Раніше Ендрю Тернер з'ясував, що прикрашені склянки можуть містити високу концентрацію кадмію та свинцю

Професор Ендрю Уотерсон з Університету Стерлінга, який не був залучений до дослідження, зазначив: "Кадмій - це канцероген, і потрібно уникати будь-якого поглинання через хронічні ефекти".

"Отже, ці іграшки з секонд-хенду, особливо кольорові, можуть становити ризик, але його буде важко кількісно оцінити", - наголосив науковець.

"Зважити ризики"

"Будь-які товари, які купуються у секонд-хенді, не матимуть однакових гарантій безпеки. Батьки повинні зважити ці ризики, особливо, коли дають своїм дітям дуже старі іграшки, які з плином часу можуть погіршуватися", - зазначає Марк Гардінер з Інституту торговельних стандартів.

Пан Гардінер додав, що "якщо іграшки дійсно становлять ризик для дітей", то "товари можуть бути вилучені з ринку".

На його думку, якщо іграшка викликає занепокоєння в батьків, краще її позбутися.

Доктор Тернер раніше робив подібні знахідки шкідливих речовин у склянках, та у фарбі, яку використовують на дитячих майданчиках.