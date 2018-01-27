Олімпіада-2018. Хто є хто в збірній України

Копирайт изображения Getty Images Image caption Церемонія відкриття Зимових Олімпійських ігор 2014 року в Сочі у лютому 2014 року

Під час проводів олімпійської збірної на Ігри в Пхьончхан, до Південної кореї президент національного олімпійського комітету України Сергій Бубка сповістив, що у складі команди буде приблизно 33-35 спортсменів у восьми видах спорту. Загалом у програмі Ігор представлені 15 видів.

Наразі під питанням залишається участь жіночої естафетної команди в лижних гонках. Якщо наш квартет допустять, то загальна кількість виросте до 35-ти.

Але ця команда буде найменшою за всю історію виступів України на білих Олімпіадах. У 1994-му році в Ліллегаммері було 37 українських атлетів, у Нагано-1998 - 56, у Солт-Лейк-Сіті-2002 - 68, у Турині-2006 - 52, у Ванкувері-2010 - 45, у Сочі-2014 - 43.

За словами міністра спорту Ігоря Жданова, виступ вважатимуть успішним, якщо команда здобуде бодай одну медаль.

На попередніх шести зимових Іграх українці взяли лише сім нагород - по два золота і срібла й три бронзи. При цьому із Солт-Лейк-Сіті і Турина команда взагалі поверталася з порожніми руками.

ВВС Україна пояснює, чого чекати від кожного з українців на Іграх у Пхьончхані.

Біатлон

Юлія Джима, 27 років

Олімпійська чемпіонка в естафеті в Сочі, у загальному заліку Кубка світу стала восьмою, і залишилася лідером української команди й на старті поточного сезону.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Віта Семеренко, Юлія Джима, Олена Підгрушна та Валентина Семеренко

На першому етапі Кубка світу в шведському Естерсунді пані Джима була третьою у спринті й індивідуальних перегонах, потім входила до десяток у різних дисциплінах на наступних етапах.

Певний спад у результатах наприкінці грудня - в січні, у процесі підготовки до Олімпіади, водечидь, був спланований. Якщо в Кореї пані Джима вийде на запланований пік форми, вона здатна претендувати на медалі в кожній із п'яти дисциплін біатлонної програми.

Віта Семеренко, 32 роки

На попередніх двох Олімпіадах Віта здобула комплект нагород. Вона - найстабільніший олімпійський боєць за історію українського зимового спорту.

Фактично весь міжолімпійський цикл була на лікуванні, а спроби повернутися в минулому сезоні виявилися невдалими.

Проте настав новий олімпійський сезон і титулованіша з сестер Семеренко знову в ідеальній формі.

Валентина Семеренко, 32 роки

З Валентиною ситуація інша. У перший післяолімпійський рік вона боролася за перемогу в загальному заліку Кубка світу і поступилася в генеральній класифікації лише білорусці Дар'ї Домрачевій та фінці Кайсі Макарайнен.

Втім, з сезону-2015/2016 у Валі почався спад. До складу естафетної команди на торішньому чемпіонаті світу 31-річна спортсменка не потрапила тому, що об'єктивно програла конкуренцію молодшій на шість років Варвинець.

Однак ця зима у виконанні Валентини дає надії. В заліку кубка світу вона йде 14-ю. Поряд з сестрою і Джимою її стан може не турбувати тренерський штаб.

Олена Підгрушна, 31 рік

Під час міжолімпійського циклу в житті капітана української збірної було чимало змін. Сезон вона пропустила через сімейні обставини, потім розлучилася, довго набирала форму.

Минулий сезон склався для Підгрушної загалом невдало, але до головного в 2016/2017-му старту, чемпіонату світу, вона підійшла в ідеальній формі і допомогла команді здобути срібло.

Вміння Олени бути на піку кондиції у найпотрібніший момент, її психологічна стійкість дають підстави, що саме тернополянці штаб довірить місце у складі естафетної четвірки.

Анастасія Меркушина, 23 роки

Наймолодша спортсменка у жіночій біатлонній команді України за останні два роки прогресує, коли тренери довіряють їй місце в складі естафетної команди.

На цьому Кубку світу Анастасія набрала на 46 очків більше за Підгрушну і, за суто спортивними показниками, заслуговує на місце в складі естафетного квартету більше.

Ірина Варвинець, 25 років

На торішньому чемпіонаті світу молода сумчанка вдало влилася в естафетну команду і допомогла їй здобути срібло.

Втім, старт сезону-2017/2018 виявився для Варвинець невиразним через здоров'я. Однак під час чемпіонату Європи в Ріднау (Італія), Ірина здобула золото в спринтерських перегонах і тепер розраховує на довіру тренерів у Пхьончхані.

Місце для Варвинець має з'явитися, щонайменше, серед учасників індивідуальної гонки.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Раніше Підручний мав змогу поборотися за місце у трійці призерів.

Дмитро Підручний, 26 років

Досить молодий спортсмен-біатлоніст у цьому міжолімпійському циклі став лідером чоловічої збірної. Торік Дмитро провів у Кубку світу кілька дуже непоганих гонок у спринті і переслідуванні.

На старті поточного сезону, під час етапу в шведському Естерсунді, Підручний мав змогу поборотися за місце у трійці призерів. Завадило падіння.

Потім у Дмитра були проблеми зі здоров'ям, але його п'яте місце в переслідуванні на січневому етапі в Обергофі (Німеччина) і прекрасне останнє коло під час спринту на чемпіонаті Європи в Ріднау дають надію.

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Артем Прима, 30 років

Впродовж восьми років виступів на етапах Кубка світу Артем пробивався до десяток в особистих гонках лише двічі: в переслідуванні у Преск-Айлі (США у 2016-му і у спринті в Пхьончхані в 2017-му. То були дев'яте і десяте місця відповідно.

На решті дистанцій Прима-молодший задовольнявся потрапляннями в очкову зону (до 30-ки найкращих).

Сергій Семенов, 29 років

Травма окістя, через яку Семенов здав у результатах торік, не дає йому спокою й у поточному сезоні.

Показово, що найвищим у 2017/2018-му результатом Семенова було 24-те місце в індивідуальних перегонах на етапі Кубка світу в Естерсунді.

Володимир Семаков, 32 роки

Найвищим досягненням Семакова було срібло в естафетних перегонах чемпіонату Європи-2010. Не демонструє нічого особливого Володимир і під українським стягом.

Найвищими його досягненнями в особистих гонках за чотири роки виступів на етапах Кубка світу є два результати в Антерсельві (Італія) - 16-те місце в "індивідуалці" торік і 12-те у спринті 19 січня цього року.

Артем Тищенко, 24 роки

З кандидатурою п'ятого номера олімпійської збірної тренерський штаб команди вагався до останнього.

Конкурентом Тищенка був на рік від нього старший Руслан Ткаленко. На відміну від Артема, він фінішував в очковій зоні у поточному розіграші Кубка світу. Однак переконливим аргументом за Тищенка стали вочевидь його потрапляння у десятки в гонках Кубка IBU, а також стабільніші показники в естафетах.

Фристайл (аеробіка)

Олександр Абраменко, 29 років

Для миколаївця то буде четверта Олімпіада в кар'єрі. На попередній отримав шосте місце. Стосовно Пхьончхана прогнози робити складно, адже весь попередній сезон Олександр пропустив через операцію на коліні.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Олександр Абраменко

Здобувати олімпійську ліцензію йому довелося у форсованому режимі, на старті поточного сезону.

Місце на Іграх Абраменко остаточно забронював собі лише після того, як став другим на етапі Кубка світу в американському Лейк-Плесіді 18 січня.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ольга Полюк поїде на Олімпіаду втретє

Ольга Полюк, 30 років

Для Ольги це буде третя Олімпіада в кар'єрі. На двох попередніх вона нічого особливого не продемонструвала: 20-те місце у Ванкувері і 15-те - в Сочі.

В поточному заліку Кубка світу рівненчанка займає 19-те місце. А олімпійську ліцензію забезпечила собі за підсумками попереднього, трохи успішнішого сезону (15-та позиція).

На початку цієї зими Полюк зробила якісний крок уперед, вперше в кар'єрі набравши на міжнародному турнірі в Швейцарії за стрибки "лей-фул-так" і "лей-так-фул" понад 90 балів.

Анастасія Новосад, 24 роки

На попередній Олімпіаді Анастасія стала в Сочі 16-ю. До цього стала віце-чемпіонкою світу серед юніорів. Новосад не збиралася їхати в Пхьончхан через сімейні обставини, але змінила своє рішення за два місяці до старту Ігор-2018.

Зрештою, літні збори вона пройшла і навіть посіла на згадуваному турнірі в Швейцарії у листопаді п'яте місце.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Аннамарі Данча на Олімпіаді в Сочі

Сноубординг (гігантський паралельний слалом)

Аннамарі Данча, 27 років

Аннамарі сильно здивувала, коли у 19-річному віці потрапила до 16-ки найкращих на дебютній для себе Олімпіаді у Ванкувері.

Ще двічі вигравала срібло Всесвітньої універсіади. Після Ігор у Сочі, де Аннамарі ще виступала під дівочим прізвищем Чундак, вона вийшла заміж, народила доньку. Повернувшись у спорт минулої зими, спортсменка поступово набрала форму і здобула олімпійську ліцензію.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Віктор Пасічник на зимових Олімпійських іграх 2014 року в Сочі

Лижне двоборство

Віктор Пасічник, 25 років

Для Віктора це буде друга Олімпіада в кар'єрі. У Сочі він був 27-м після виконання стрибка з трампліна, однак біг гірше і став у підсумку 42-м. У міжолімпійському циклі Пасічник виступав на двох чемпіонатах світу і виступив там майже ідентично: 40-ве місце в Фалуні-2015 і 39-те в Лахті-2017.

Лижні гонки

Валентина Шевченко, 42 роки

Цього року Валентина не виступала в жодному міжнародному старті. Найвищими досягненнями Шевченко були п'яте місце на Іграх у Солт-Лейк-Сіті-2002, здобуття Кубка світу в 2004-му і бронзи мундіалю в 2009-му.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Валентина Шевченко - бронзова призерка чемпіонату світу 2009 року в гонці на 30 км (Ліберець, Чехія).

Тепер досвідчена броварчанка, яка у Сочі-2014 несла український стяг на церемонії відкриття, увійде в історію серйозно і надовго. У світі ж частіше на зимових Іграх виступали лише японський ковзаняр Сейко Хасімото і російський саночник Альберт Демченко - по сім разів.

Крім того, в Пхьончхан на свою сьому Олімпіаду поїде німецька ковзянярка Клаудія Пехштайн.

Тетяна Антипенко, 36 років

То буде четверта Олімпіада в кар'єрі Тетяни. Найвищим її досягненням в особистих дисциплінах було 21-ше місце у перегонах на 30 кілометрів у Ванкувері. На мундіалі-2013 на цій самій дистанції Антипенко була 13-ю. Власне, то був пік кар'єри досвідченої сумчанки.

Найліпшим її досягненням на торішньому чемпіонаті світу було 36-те місце в скіатлоні (по 7,5 км класичним і вільним стилями).

Марина Анцибор, 30 років

Профільними для Марини перегонами зараз вважають спринтерські гонки та дистанції класичним стилем, хоча на попередніх Олімпіадах її, передусім, вважали естафетним бійцем.

Визначних досягнень в особистих дисциплінах у своїй кар'єрі Анцибор не мала. Виділити можна хіба п'яте місце на 15-кілометровій дистанції на Всесвітній універсіаді-2015.

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Олексій Красовський, 23 роки

На серйозному міжнародному рівні Олексій виступає з 2013 року. Тоді він виступав на юніорському чемпіонаті світу, а вже наступного року поїхав на Олімпіаду в Сочі. Там він був 20-м у командному спринті, 69-м у перегонах на 15 кілометрів і 81-м у спринті.

В міжолімпійському циклі Красовський виступив на двох чемпіонатах світу, де найвищим його досягненням було 49-те місце в перегонах-переслідуванні на 30 км.

Андрій Орлик, 19 років

Три роки тому Андрій став відкриттям юнацького Олімпійського фестивалю в Ліхтенштейні, де посів четверте і шосте місця. Власне, після того тренери почали активно залучати юнака до виступів за дорослу збірну.

На мундіалі-2015 він виступав на двох спринтерських дистанціях і в естафеті, а торік у Лахті спробував себе на 15-кілометровій дистанції. Наразі Орлик займав місця за межами першої півсотні, але на Олімпіаді в Пхьончхані збирається здивувати.

Гірськолижний спорт

Іван Ковбаснюк, 24 роки

Для Івана ця Олімпіада буде першою в кар'єрі, хоча на міжнародні змагання він виїжджав доволі часто. Профіль Ковбаснюка - швидкісні дисципліни.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Іван Ковбаснюк

Івана характеризують як цілеспрямованого, вдумливого, безстрашного, талановитого спортсмена, котрий суттєво підняв планку звершень в українському гірськолижному спорті. Але на світовому рівні для Ковбаснюка буде успіхом потрапляння до 30-ки.

Ольга Книш, 22 роки

Попри юний вік, львів'янка виступала на двох попередніх чемпіонатах світу. У 2015 в Бвівер-Кріку ні в слаломі, ні слаломі-гіганті фінішувати не змогла, зате торік у Сенкт-Моріці в гігантському слаломі кваліфікувалася 49-ю.

Власне, ця дисципліна вважається для Ольги найсильнішою і в Пхьончхані, на своїй першій Олімпіаді вона збирається поліпшити показаний на мундіалі результат.

Санний спорт

Антон Дукач, 22 роки

У 2012-му Антон був четвертим на юнацьких Олімпійських іграх в Інсбруку (Австрія), в 2015-му став бронзовим призером юніорського етапу Кубка світу у Вінтенберзі (Німеччина), а наступного року в тому ж місті взагалі переміг на літньому Кубку Міжнародної федерації санного спорту.

Серед дорослих Антон теж має результати у межах першої 20-ки. Олімпіада в Пхьончхані буде першою в кар'єрі Дукача, кажуть, що у нього великий потенціал.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Андрій Мандзій на Олімпіаді в Сочі у 2014 році

Андрій Мандзій, 29 років

Чотири роки тому Мандзій поряд зі своїм тезкою Кісем стали першими в історії українського спорту саночниками-одиночниками, які виступили на Олімпіаді.

В Сочі вихованець кременецької спортивної школи Мандзій посів 31-ше місце і з того часу, як показують результати чемпіонатів світу, демонструє стабільність: 28-й у 2015-му, 27-й у 2016-му, 30-й у 2017-му. Вочевидь у Пхьончхані варто очікувати на схожий результат.

Олександр Оболончик, 26 років/Роман Захарків, 27 років

Для львів'янина Романа Захарківа це буде третя в кар'єрі Олімпіада.

У Ванкувері-2010 в екіпажі з ним був Тарас Сеньків і тоді український дует був останнім, 19-м. Через чотири роки у Сочі Захарків уже виступав разом з Оболончиком.

На цей раз у боротьбі 19-ти екіпажів українці фінішували 17-ми. Схожі позиції Олександр з Романом займали й на чемпіонатах світу у міжолімпійський період. 16-та позиція на торішньому мундіалі в австрійському Іґлзі - найвище у кар'єрі спортсменів досягнення.

Олена Шхумова, 24 роки

Олена теж їздила чотири роки тому в Сочі і посіла там 31-шу позицію. Тоді їй було 20 і вона вважалася перспективною.

Однак у санному спорті чимало залежить не лише від потенціалу спортсмена, а й від матеріально-технічної бази, від можливості постійно їздити на змагання топ-рівня.

У Шхумової такої нагоди не було, тому в перших два післяолімпійських роки в її кар'єрі спостерігався помітний спад. Щоправда, торік Олена зібралася і навіть посіла на чемпіонаті світу найвище у своїй кар'єрі 22-ге місце.

Скелетон

Владислав Гераскевич, 19 років

Владислав - наймолодший у складі української збірної на Олімпіаді, але до історії він увійде з іншої причини. Юний дніпрянин стане першим українським скелетоністом, котрий виступить на Олімпійських іграх.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Владислав Гераскевич почав займатися скелетоном у 2014 році.

Потенціал у хлопця є, про що свідчить бодай його виступ на дебютному в кар'єрі чемпіонаті світу торік у Кьонінґзее (Німеччина). Гераскевич там став 24-м поміж 44-х учасників.

Фігурне катання

Ярослав Паніот, 20 років

Після здобутого на європейському юнацькому Олімпійському фестивалі-2013 у Брашові (Румунія) срібла про Ярослава заговорили як про одного з найталановитіших молодих фігуристів Старого Світу.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У кінці липня 2017 року Ярослав Паніот розпочав олімпійський сезон на літньому турнірі в Анагаймі, де зайняв п'яте місце

У свої 15 років він вмів доволі багато і в 2014-му начебто аванси виправдовував: срібло юнацького Гран-прі Німеччини, перший титул чемпіона України серед дорослих і перші виступи на Євро (16-те місце) та мундіалі (24-те).

Втім, з сезону-2015/2016 прогресував вже не так стрімко, а на недавньому чемпіонаті Європи в Москві й взагалі виступив невдало, вперше в кар'єрі не пробившись до числа 24-х фіналістів.

Анна Хниченкова, 23 роки

На чемпіонаті України Анна поступилася 13-річній Анастасії Архиповій і зберегла за собою статус першого номера лише через надто юний вік суперниці.

Олімпійську ліцензію Хниченкова виграла, посівши сьоме місце на ліцензійному турнірі Nebelhorn Trophy-2017.

На недавньому чемпіонаті Європи у Москві Анна стала 23-ю. Цей результат не сильно відрізняється від показаних на двох попередніх Євро, на яких дніпрянка обидва рази була 21-ю.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У сезоні 2014-15 Олександра Назарова та Максим Нікітін дебютували на дорослому рівні

Олександра Назарова, 21 рік/Максим Нікітін, 23 роки

10-11-а європейська і 15-16-а світова танцювальна пара. Зважаючи на те, що у танцях на льоду великих несподіванок не буває, адже тут існує чітка градація за авторитетом дуетів, розраховувати, що на першій для себе Олімпіаді Олександра й Максим стрибнуть вище голови, не варто.

Однак потенціал у фігуристів, які тренуються під керівництвом Ігоря Шпільбанда і Фаб'яна Бузи, чималий.

Назарова й Нікітін перейшли на повноцінно дорослий рівень лише нещодавно, а до того встигли виграти срібно першої юнацької Олімпіади у 2012-му, бронзу юніорського чемпіонату світу-2015 і золото Всесвітньої універсіади-2017.