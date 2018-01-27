Олімпіада-2018. Хто є хто в збірній України
Під час проводів олімпійської збірної на Ігри в Пхьончхан, до Південної кореї президент національного олімпійського комітету України Сергій Бубка сповістив, що у складі команди буде приблизно 33-35 спортсменів у восьми видах спорту. Загалом у програмі Ігор представлені 15 видів.
Наразі під питанням залишається участь жіночої естафетної команди в лижних гонках. Якщо наш квартет допустять, то загальна кількість виросте до 35-ти.
Але ця команда буде найменшою за всю історію виступів України на білих Олімпіадах. У 1994-му році в Ліллегаммері було 37 українських атлетів, у Нагано-1998 - 56, у Солт-Лейк-Сіті-2002 - 68, у Турині-2006 - 52, у Ванкувері-2010 - 45, у Сочі-2014 - 43.
За словами міністра спорту Ігоря Жданова, виступ вважатимуть успішним, якщо команда здобуде бодай одну медаль.
На попередніх шести зимових Іграх українці взяли лише сім нагород - по два золота і срібла й три бронзи. При цьому із Солт-Лейк-Сіті і Турина команда взагалі поверталася з порожніми руками.
ВВС Україна пояснює, чого чекати від кожного з українців на Іграх у Пхьончхані.
Біатлон
Юлія Джима, 27 років
Олімпійська чемпіонка в естафеті в Сочі, у загальному заліку Кубка світу стала восьмою, і залишилася лідером української команди й на старті поточного сезону.
На першому етапі Кубка світу в шведському Естерсунді пані Джима була третьою у спринті й індивідуальних перегонах, потім входила до десяток у різних дисциплінах на наступних етапах.
Певний спад у результатах наприкінці грудня - в січні, у процесі підготовки до Олімпіади, водечидь, був спланований. Якщо в Кореї пані Джима вийде на запланований пік форми, вона здатна претендувати на медалі в кожній із п'яти дисциплін біатлонної програми.
Віта Семеренко, 32 роки
На попередніх двох Олімпіадах Віта здобула комплект нагород. Вона - найстабільніший олімпійський боєць за історію українського зимового спорту.
Фактично весь міжолімпійський цикл була на лікуванні, а спроби повернутися в минулому сезоні виявилися невдалими.
Проте настав новий олімпійський сезон і титулованіша з сестер Семеренко знову в ідеальній формі.
Валентина Семеренко, 32 роки
З Валентиною ситуація інша. У перший післяолімпійський рік вона боролася за перемогу в загальному заліку Кубка світу і поступилася в генеральній класифікації лише білорусці Дар'ї Домрачевій та фінці Кайсі Макарайнен.
Втім, з сезону-2015/2016 у Валі почався спад. До складу естафетної команди на торішньому чемпіонаті світу 31-річна спортсменка не потрапила тому, що об'єктивно програла конкуренцію молодшій на шість років Варвинець.
Однак ця зима у виконанні Валентини дає надії. В заліку кубка світу вона йде 14-ю. Поряд з сестрою і Джимою її стан може не турбувати тренерський штаб.
Олена Підгрушна, 31 рік
Під час міжолімпійського циклу в житті капітана української збірної було чимало змін. Сезон вона пропустила через сімейні обставини, потім розлучилася, довго набирала форму.
Минулий сезон склався для Підгрушної загалом невдало, але до головного в 2016/2017-му старту, чемпіонату світу, вона підійшла в ідеальній формі і допомогла команді здобути срібло.
Вміння Олени бути на піку кондиції у найпотрібніший момент, її психологічна стійкість дають підстави, що саме тернополянці штаб довірить місце у складі естафетної четвірки.
Анастасія Меркушина, 23 роки
Наймолодша спортсменка у жіночій біатлонній команді України за останні два роки прогресує, коли тренери довіряють їй місце в складі естафетної команди.
На цьому Кубку світу Анастасія набрала на 46 очків більше за Підгрушну і, за суто спортивними показниками, заслуговує на місце в складі естафетного квартету більше.
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Ірина Варвинець, 25 років
На торішньому чемпіонаті світу молода сумчанка вдало влилася в естафетну команду і допомогла їй здобути срібло.
Втім, старт сезону-2017/2018 виявився для Варвинець невиразним через здоров'я. Однак під час чемпіонату Європи в Ріднау (Італія), Ірина здобула золото в спринтерських перегонах і тепер розраховує на довіру тренерів у Пхьончхані.
Місце для Варвинець має з'явитися, щонайменше, серед учасників індивідуальної гонки.
Дмитро Підручний, 26 років
Досить молодий спортсмен-біатлоніст у цьому міжолімпійському циклі став лідером чоловічої збірної. Торік Дмитро провів у Кубку світу кілька дуже непоганих гонок у спринті і переслідуванні.
На старті поточного сезону, під час етапу в шведському Естерсунді, Підручний мав змогу поборотися за місце у трійці призерів. Завадило падіння.
Потім у Дмитра були проблеми зі здоров'ям, але його п'яте місце в переслідуванні на січневому етапі в Обергофі (Німеччина) і прекрасне останнє коло під час спринту на чемпіонаті Європи в Ріднау дають надію.
Артем Прима, 30 років
Впродовж восьми років виступів на етапах Кубка світу Артем пробивався до десяток в особистих гонках лише двічі: в переслідуванні у Преск-Айлі (США у 2016-му і у спринті в Пхьончхані в 2017-му. То були дев'яте і десяте місця відповідно.
На решті дистанцій Прима-молодший задовольнявся потрапляннями в очкову зону (до 30-ки найкращих).
Сергій Семенов, 29 років
Травма окістя, через яку Семенов здав у результатах торік, не дає йому спокою й у поточному сезоні.
Показово, що найвищим у 2017/2018-му результатом Семенова було 24-те місце в індивідуальних перегонах на етапі Кубка світу в Естерсунді.
Володимир Семаков, 32 роки
Найвищим досягненням Семакова було срібло в естафетних перегонах чемпіонату Європи-2010. Не демонструє нічого особливого Володимир і під українським стягом.
Найвищими його досягненнями в особистих гонках за чотири роки виступів на етапах Кубка світу є два результати в Антерсельві (Італія) - 16-те місце в "індивідуалці" торік і 12-те у спринті 19 січня цього року.
Артем Тищенко, 24 роки
З кандидатурою п'ятого номера олімпійської збірної тренерський штаб команди вагався до останнього.
Конкурентом Тищенка був на рік від нього старший Руслан Ткаленко. На відміну від Артема, він фінішував в очковій зоні у поточному розіграші Кубка світу. Однак переконливим аргументом за Тищенка стали вочевидь його потрапляння у десятки в гонках Кубка IBU, а також стабільніші показники в естафетах.
Фристайл (аеробіка)
Олександр Абраменко, 29 років
Для миколаївця то буде четверта Олімпіада в кар'єрі. На попередній отримав шосте місце. Стосовно Пхьончхана прогнози робити складно, адже весь попередній сезон Олександр пропустив через операцію на коліні.
Здобувати олімпійську ліцензію йому довелося у форсованому режимі, на старті поточного сезону.
Місце на Іграх Абраменко остаточно забронював собі лише після того, як став другим на етапі Кубка світу в американському Лейк-Плесіді 18 січня.
Ольга Полюк, 30 років
Для Ольги це буде третя Олімпіада в кар'єрі. На двох попередніх вона нічого особливого не продемонструвала: 20-те місце у Ванкувері і 15-те - в Сочі.
В поточному заліку Кубка світу рівненчанка займає 19-те місце. А олімпійську ліцензію забезпечила собі за підсумками попереднього, трохи успішнішого сезону (15-та позиція).
На початку цієї зими Полюк зробила якісний крок уперед, вперше в кар'єрі набравши на міжнародному турнірі в Швейцарії за стрибки "лей-фул-так" і "лей-так-фул" понад 90 балів.
Анастасія Новосад, 24 роки
На попередній Олімпіаді Анастасія стала в Сочі 16-ю. До цього стала віце-чемпіонкою світу серед юніорів. Новосад не збиралася їхати в Пхьончхан через сімейні обставини, але змінила своє рішення за два місяці до старту Ігор-2018.
Зрештою, літні збори вона пройшла і навіть посіла на згадуваному турнірі в Швейцарії у листопаді п'яте місце.
Сноубординг (гігантський паралельний слалом)
Аннамарі Данча, 27 років
Аннамарі сильно здивувала, коли у 19-річному віці потрапила до 16-ки найкращих на дебютній для себе Олімпіаді у Ванкувері.
Ще двічі вигравала срібло Всесвітньої універсіади. Після Ігор у Сочі, де Аннамарі ще виступала під дівочим прізвищем Чундак, вона вийшла заміж, народила доньку. Повернувшись у спорт минулої зими, спортсменка поступово набрала форму і здобула олімпійську ліцензію.
Лижне двоборство
Віктор Пасічник, 25 років
Для Віктора це буде друга Олімпіада в кар'єрі. У Сочі він був 27-м після виконання стрибка з трампліна, однак біг гірше і став у підсумку 42-м. У міжолімпійському циклі Пасічник виступав на двох чемпіонатах світу і виступив там майже ідентично: 40-ве місце в Фалуні-2015 і 39-те в Лахті-2017.
Лижні гонки
Валентина Шевченко, 42 роки
Цього року Валентина не виступала в жодному міжнародному старті. Найвищими досягненнями Шевченко були п'яте місце на Іграх у Солт-Лейк-Сіті-2002, здобуття Кубка світу в 2004-му і бронзи мундіалю в 2009-му.
Тепер досвідчена броварчанка, яка у Сочі-2014 несла український стяг на церемонії відкриття, увійде в історію серйозно і надовго. У світі ж частіше на зимових Іграх виступали лише японський ковзаняр Сейко Хасімото і російський саночник Альберт Демченко - по сім разів.
Крім того, в Пхьончхан на свою сьому Олімпіаду поїде німецька ковзянярка Клаудія Пехштайн.
Тетяна Антипенко, 36 років
То буде четверта Олімпіада в кар'єрі Тетяни. Найвищим її досягненням в особистих дисциплінах було 21-ше місце у перегонах на 30 кілометрів у Ванкувері. На мундіалі-2013 на цій самій дистанції Антипенко була 13-ю. Власне, то був пік кар'єри досвідченої сумчанки.
Найліпшим її досягненням на торішньому чемпіонаті світу було 36-те місце в скіатлоні (по 7,5 км класичним і вільним стилями).
Марина Анцибор, 30 років
Профільними для Марини перегонами зараз вважають спринтерські гонки та дистанції класичним стилем, хоча на попередніх Олімпіадах її, передусім, вважали естафетним бійцем.
Визначних досягнень в особистих дисциплінах у своїй кар'єрі Анцибор не мала. Виділити можна хіба п'яте місце на 15-кілометровій дистанції на Всесвітній універсіаді-2015.
Олексій Красовський, 23 роки
На серйозному міжнародному рівні Олексій виступає з 2013 року. Тоді він виступав на юніорському чемпіонаті світу, а вже наступного року поїхав на Олімпіаду в Сочі. Там він був 20-м у командному спринті, 69-м у перегонах на 15 кілометрів і 81-м у спринті.
В міжолімпійському циклі Красовський виступив на двох чемпіонатах світу, де найвищим його досягненням було 49-те місце в перегонах-переслідуванні на 30 км.
Андрій Орлик, 19 років
Три роки тому Андрій став відкриттям юнацького Олімпійського фестивалю в Ліхтенштейні, де посів четверте і шосте місця. Власне, після того тренери почали активно залучати юнака до виступів за дорослу збірну.
На мундіалі-2015 він виступав на двох спринтерських дистанціях і в естафеті, а торік у Лахті спробував себе на 15-кілометровій дистанції. Наразі Орлик займав місця за межами першої півсотні, але на Олімпіаді в Пхьончхані збирається здивувати.
Гірськолижний спорт
Іван Ковбаснюк, 24 роки
Для Івана ця Олімпіада буде першою в кар'єрі, хоча на міжнародні змагання він виїжджав доволі часто. Профіль Ковбаснюка - швидкісні дисципліни.
Івана характеризують як цілеспрямованого, вдумливого, безстрашного, талановитого спортсмена, котрий суттєво підняв планку звершень в українському гірськолижному спорті. Але на світовому рівні для Ковбаснюка буде успіхом потрапляння до 30-ки.
Ольга Книш, 22 роки
Попри юний вік, львів'янка виступала на двох попередніх чемпіонатах світу. У 2015 в Бвівер-Кріку ні в слаломі, ні слаломі-гіганті фінішувати не змогла, зате торік у Сенкт-Моріці в гігантському слаломі кваліфікувалася 49-ю.
Власне, ця дисципліна вважається для Ольги найсильнішою і в Пхьончхані, на своїй першій Олімпіаді вона збирається поліпшити показаний на мундіалі результат.
Санний спорт
Антон Дукач, 22 роки
У 2012-му Антон був четвертим на юнацьких Олімпійських іграх в Інсбруку (Австрія), в 2015-му став бронзовим призером юніорського етапу Кубка світу у Вінтенберзі (Німеччина), а наступного року в тому ж місті взагалі переміг на літньому Кубку Міжнародної федерації санного спорту.
Серед дорослих Антон теж має результати у межах першої 20-ки. Олімпіада в Пхьончхані буде першою в кар'єрі Дукача, кажуть, що у нього великий потенціал.
Андрій Мандзій, 29 років
Чотири роки тому Мандзій поряд зі своїм тезкою Кісем стали першими в історії українського спорту саночниками-одиночниками, які виступили на Олімпіаді.
В Сочі вихованець кременецької спортивної школи Мандзій посів 31-ше місце і з того часу, як показують результати чемпіонатів світу, демонструє стабільність: 28-й у 2015-му, 27-й у 2016-му, 30-й у 2017-му. Вочевидь у Пхьончхані варто очікувати на схожий результат.
Олександр Оболончик, 26 років/Роман Захарків, 27 років
Для львів'янина Романа Захарківа це буде третя в кар'єрі Олімпіада.
У Ванкувері-2010 в екіпажі з ним був Тарас Сеньків і тоді український дует був останнім, 19-м. Через чотири роки у Сочі Захарків уже виступав разом з Оболончиком.
На цей раз у боротьбі 19-ти екіпажів українці фінішували 17-ми. Схожі позиції Олександр з Романом займали й на чемпіонатах світу у міжолімпійський період. 16-та позиція на торішньому мундіалі в австрійському Іґлзі - найвище у кар'єрі спортсменів досягнення.
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Олена Шхумова, 24 роки
Олена теж їздила чотири роки тому в Сочі і посіла там 31-шу позицію. Тоді їй було 20 і вона вважалася перспективною.
Однак у санному спорті чимало залежить не лише від потенціалу спортсмена, а й від матеріально-технічної бази, від можливості постійно їздити на змагання топ-рівня.
У Шхумової такої нагоди не було, тому в перших два післяолімпійських роки в її кар'єрі спостерігався помітний спад. Щоправда, торік Олена зібралася і навіть посіла на чемпіонаті світу найвище у своїй кар'єрі 22-ге місце.
Скелетон
Владислав Гераскевич, 19 років
Владислав - наймолодший у складі української збірної на Олімпіаді, але до історії він увійде з іншої причини. Юний дніпрянин стане першим українським скелетоністом, котрий виступить на Олімпійських іграх.
Потенціал у хлопця є, про що свідчить бодай його виступ на дебютному в кар'єрі чемпіонаті світу торік у Кьонінґзее (Німеччина). Гераскевич там став 24-м поміж 44-х учасників.
Фігурне катання
Ярослав Паніот, 20 років
Після здобутого на європейському юнацькому Олімпійському фестивалі-2013 у Брашові (Румунія) срібла про Ярослава заговорили як про одного з найталановитіших молодих фігуристів Старого Світу.
У свої 15 років він вмів доволі багато і в 2014-му начебто аванси виправдовував: срібло юнацького Гран-прі Німеччини, перший титул чемпіона України серед дорослих і перші виступи на Євро (16-те місце) та мундіалі (24-те).
Втім, з сезону-2015/2016 прогресував вже не так стрімко, а на недавньому чемпіонаті Європи в Москві й взагалі виступив невдало, вперше в кар'єрі не пробившись до числа 24-х фіналістів.
Анна Хниченкова, 23 роки
На чемпіонаті України Анна поступилася 13-річній Анастасії Архиповій і зберегла за собою статус першого номера лише через надто юний вік суперниці.
Олімпійську ліцензію Хниченкова виграла, посівши сьоме місце на ліцензійному турнірі Nebelhorn Trophy-2017.
На недавньому чемпіонаті Європи у Москві Анна стала 23-ю. Цей результат не сильно відрізняється від показаних на двох попередніх Євро, на яких дніпрянка обидва рази була 21-ю.
Олександра Назарова, 21 рік/Максим Нікітін, 23 роки
10-11-а європейська і 15-16-а світова танцювальна пара. Зважаючи на те, що у танцях на льоду великих несподіванок не буває, адже тут існує чітка градація за авторитетом дуетів, розраховувати, що на першій для себе Олімпіаді Олександра й Максим стрибнуть вище голови, не варто.
Однак потенціал у фігуристів, які тренуються під керівництвом Ігоря Шпільбанда і Фаб'яна Бузи, чималий.
Назарова й Нікітін перейшли на повноцінно дорослий рівень лише нещодавно, а до того встигли виграти срібно першої юнацької Олімпіади у 2012-му, бронзу юніорського чемпіонату світу-2015 і золото Всесвітньої універсіади-2017.