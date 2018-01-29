Між Іспанією і Францією: острів, який щопівроку міняє країни

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За кілька днів Іспанія приєднає до себе 3000 кв. м французької території - причому без жодного пострілу. А через півроку вона - знову ж таки, добровільно - поверне цей шматок землі назад Франції. Так триває вже понад 350 років.

Французький курорт Андай знаходиться на території, населеній етнічними басками, практично впритул біля кордону з Іспанією. У міжсезоння його красиві піщані пляжі, як здається на перший погляд, стають улюбленим місцем проживання сотень морських котиків. Але якщо придивитися, то стає зрозуміло, що це серфінгісти у гідрокостюмах.

За довгим хвилерізом починається історичне іспанське місто Фуентеррабіа, а потім - велике індустріальне місто Ірун. Кордон між країнами проходить по дельті річки Бідасоа.

Якщо піднятися вгору за течією річки, вид зміниться. Великі колоритні баскські будівлі поступаються місцем вервечкам індустріальних складів з французької сторони і непривабливим сірим коробкам житлових будинків - з іспанської.

Image caption Монумент на острові присвячений підписанню мирного договору

Але ми приїхали сюди заради острова Фазанів. Знайти його не так просто. На прохання розповісти, як до нього пройти, місцеві жителі дивуються і не розуміють, що в ньому може бути привабливого. Вони кажуть, що дивитися там немає на що, і попереджають, що потрапити туди не можна, він безлюдний. Це не туристичне місце - на відміну, наприклад, від острова Мон-Сен-Мішель.

Але ось і він - тихий, важкодоступний острів посеред річки. Він покритий деревами, трава на ньому акуратно пострижена. Посеред острова височіє монумент, присвячений історичній події, що сталась тут 1659 року.

Три місяці іспанці і французи обговорювали на острові, що вважався нейтральною територією, умови припинення тривалої війни. З обох берегів до нього були прокладені дерев'яні мости. Армії весь час переговорів перебували у повній боєготовності.

В результаті підписали мирний договір, що отримав назву Піренейський мир. У ньому розглядалась передачу територій і встановлювався кордон між країнами. А кульмінацією мирних переговорів стало весілля між французьким монархом Людовіком XIV і дочкою іспанського короля Філіпа IV.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Людовик XIV і Філіп IV зустрілися на острові Фазанів

Також у договорі згадувалося, що Іспанія і Франція поділять острів між собою, маючи на увазі, що контроль над ним буде регулярно переходити від однієї країни до іншої. Півроку, з 1 лютого до 31 липня, острів Фазанів - територія Іспанії, а наступні шість місяців - Франції.

Такий політичний устрій іноді зустрічається у світовій практиці і називається спільним володінням. Однак з чинних подібних угод договір щодо острову Фазанів є одним з найстаріших у світі.

Губернатором або керіником острова по черзі стають командувачі французького та іспанського флоту. Але оскільки у них є важливіші справи, на практиці за островом наглядають мери Іруна і Андая.

Бенуа Угартемендія в муніципалітеті Андая відповідає за паркові зони. Щороку він відправляє на острів групу людей на катері, які стрижуть траву і підстригають дерева. На цьому повноваження закінчуються. Рівень води в річці залежить від припливів. Іноді до острова з Іспанії можна дійти вбрід. Тому, окрім стрижки трави, іспанська влада також виганяє з острова "нелегальних" туристів.

Географічно острів зовсім невеликий - 200 метрів у довжину і 40 завширшки. Іноді - дуже рідко - на історичний острів запрошують відвідувачів. Але, за словами пана Бенуа, приїжджають зазвичай літні люди, оскільки молодь нічого не знає про історичну значущість острова Фазанів.

У наші дні перетнути кордон Франції та Іспанії простіше простого - про нього нагадують лише автомобільні затори. Однак за часів диктатури Франко кордон суворо охороняли. Мер Андая Котте Еченарро розповів, що тоді уздовж річки через кожні 100 м стояли патрулі, які стежили за тим, щоб ніхто не перейшов через кордон.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Під час громадянської війни в Іспанії цей район став місцем запеклих боїв

У наш час мери Іруна і Андая зустрічаються більше 10 разів на рік, щоб обговорювати такі питання, як якість води і рибальство. У минулому іспанські рибалки скаржилися на форму шхун французьких колег, а останнім часом їх турбує велика кількість французів, що приїздять відпочивати у цю місцевість, люблять плавати на каное і заважають риболовлі.

Доля острова на цих зустрічах не є пріоритетною. Він поступово руйнується. За минулі три сотні років він зменшився в розмірах майже вдвічі - в основному через талу воду з Піренеїв, що впадає у річку і розмиває його береги. Але жодна зі сторін не хоче вкладати гроші у зміцнення берегової лінії острова.

Цього року офіційної церемонії передачі території не буде. Колись висловлювали ідею піднімати на острові прапор країни, під контролем якої він знаходиться у даний момент. Однак, як розповів мер Еченарро, до недавнього часу це могло стати для баскських сепаратистів лише приводом пошкодити прапор або замінити його на свій.

За кілька днів один з найбільш неспірних островів у світі знову змінить господаря.

А у серпні Іспанія знову поверне його назад. Якщо, звичайно, раптом не вирішить порушити 350-річну угоду.