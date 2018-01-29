Греммі-2018: абсолютна перевага чоловіків та білі троянди
У ніч з неділі на понеділок у Нью-Йорку пройшла 60-та церемонія вручення музичних премій "Греммі".
Абсолютним лідером цьогорічної церемонії став Бруно Марс, який переміг у шести номінаціях.
"Греммі" за "Найкращу реп-композицію" отримав американський репер Кендрік Ламар.
Канадка Алессія Кара отримала премію в категорії "Найкращий новий виконавець". Вона виявилася єдиною жінкою, яка отримала один з головних призів.
З 86 нагород лише 17 отримали жінки.
Леді Гага вражала епатажністю не лише на сцені, але й на червоній доріжці.
Такі зірки як Леді Гага, Кеша, Лорді і SZA не отримали жодних відзнак.
Нерівність у кількості призерів жіночої статі виглядала трохи дивною, враховуючи той факт, що організатори церемонії наголошували свою підтримку кампаніям #TimesUp і #MeToo, які виступають проти сексуальних домагань та дискримінації.
Більшість присутніх на церемонії вручення "Греммі" прийшли з білими трояндами - на знак підтримки цих кампаній.
Премія "Греммі" є однією із найпрестижніших нагород у сучасній музиці, яку можна порівняти із премією Оскар у кінематографі.
Музична нагорода Американської академії звукозапису існує з 1958 року.