Греммі-2018: абсолютна перевага чоловіків та білі троянди

У ніч з неділі на понеділок у Нью-Йорку пройшла 60-та церемонія вручення музичних премій "Греммі".

Абсолютним лідером цьогорічної церемонії став Бруно Марс, який переміг у шести номінаціях.

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"Греммі" за "Найкращу реп-композицію" отримав американський репер Кендрік Ламар.

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Канадка Алессія Кара отримала премію в категорії "Найкращий новий виконавець". Вона виявилася єдиною жінкою, яка отримала один з головних призів.

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З 86 нагород лише 17 отримали жінки.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Виступ Леді Гага під час виступу на церемонії "Греммі"

Леді Гага вражала епатажністю не лише на сцені, але й на червоній доріжці.

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Такі зірки як Леді Гага, Кеша, Лорді і SZA не отримали жодних відзнак.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ріанна фотографується разом з Пінк та її донькою Віллоу

Нерівність у кількості призерів жіночої статі виглядала трохи дивною, враховуючи той факт, що організатори церемонії наголошували свою підтримку кампаніям #TimesUp і #MeToo, які виступають проти сексуальних домагань та дискримінації.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Американська співачка та активістка Сінді Лопер причепила до лацканів піджака білу троянду - на знак підтримки кампаній #TimesUp і #MeToo

Більшість присутніх на церемонії вручення "Греммі" прийшли з білими трояндами - на знак підтримки цих кампаній.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Британська співачка Ріта Ора також з білою трояндою

Премія "Греммі" є однією із найпрестижніших нагород у сучасній музиці, яку можна порівняти із премією Оскар у кінематографі.

Музична нагорода Американської академії звукозапису існує з 1958 року.