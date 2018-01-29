Греммі-2018: абсолютна перевага чоловіків та білі троянди

  • 29 січня 2018

У ніч з неділі на понеділок у Нью-Йорку пройшла 60-та церемонія вручення музичних премій "Греммі".

Абсолютним лідером цьогорічної церемонії став Бруно Марс, який переміг у шести номінаціях.

Бруно Марс Копирайт изображения Reuters

"Греммі" за "Найкращу реп-композицію" отримав американський репер Кендрік Ламар.

ламар Копирайт изображения AFP

Канадка Алессія Кара отримала премію в категорії "Найкращий новий виконавець". Вона виявилася єдиною жінкою, яка отримала один з головних призів.

алессія кара Копирайт изображения Reuters

З 86 нагород лише 17 отримали жінки.

Виступ Леді Гага Копирайт изображения Getty Images
Image caption Виступ Леді Гага під час виступу на церемонії "Греммі"

Леді Гага вражала епатажністю не лише на сцені, але й на червоній доріжці.

леді гага Копирайт изображения SHUTTERSTOCK

Такі зірки як Леді Гага, Кеша, Лорді і SZA не отримали жодних відзнак.

Ріанна Копирайт изображения Getty Images
Image caption Ріанна фотографується разом з Пінк та її донькою Віллоу

Нерівність у кількості призерів жіночої статі виглядала трохи дивною, враховуючи той факт, що організатори церемонії наголошували свою підтримку кампаніям #TimesUp і #MeToo, які виступають проти сексуальних домагань та дискримінації.

сінді лопер Копирайт изображения Getty Images
Image caption Американська співачка та активістка Сінді Лопер причепила до лацканів піджака білу троянду - на знак підтримки кампаній #TimesUp і #MeToo

Більшість присутніх на церемонії вручення "Греммі" прийшли з білими трояндами - на знак підтримки цих кампаній.

Британська співачка Ріта Ора також з білою трояндою Копирайт изображения Getty Images
Image caption Британська співачка Ріта Ора також з білою трояндою

Премія "Греммі" є однією із найпрестижніших нагород у сучасній музиці, яку можна порівняти із премією Оскар у кінематографі.

Музична нагорода Американської академії звукозапису існує з 1958 року.

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