Італійська мафія: як кримінальні клани поширились світом

Копирайт изображения EPA Image caption Цього місяця поблизу Риму заарештували Карміне Спаду (в центрі), якого вважають босом мафіозного клану

Італійська поліція нещодавно провела низку рейдів у рамках боротьби з мафією. Арештували десятки підозрюваних у районах Неаполя, Риму та Агрідженто, що на Сицилії.

Нелегальна торгівля наркотиками, зброєю, вимагання, замовні вбивства, політичний підкуп, проституція, крадіжки творів мистецтва - перелік злочинів довгий.

Тож, що таке італійська мафія?

Сицилійська мафія - "Коза Ностра"

Сицилійські банди стали моделлю для інших мафіозі. У 1800-х роках вони вершили місцеве правосуддя, згодом розвинувшись і зміцнившись.

"Коза Ностра", що в перекладі з італійської означає "наша справа" - це і є початкова Мафія, з великої літери М, заснована на сімейних кланах.

Вона відома своїм кодексом честі - "омертою". Це закон мовчання, який потребує надзвичайної лояльності. Порушників можуть піддати тортурам, вбити, або - покарати їхніх родичів.

Навіть сьогодні на Сицилії ці групи вирішують деякі ділові спори й повертають власникам викрадені речі, підриваючи цим повільні італійські суди. Але багато хто зневажає їх за "піццо" (італ. pizzo) - "відкати", які вони вимагають від бізнесу за свою протекцію.

У США "Коза Ностра" здобула скандальну славу, залякуючи й чинячи рекет у Чикаго, Нью-Йорку та деяких інших містах. Вона зміцніла, завдяки контролю за незаконним продажем алкоголю у часи Сухого закону в 1920-х роках.

За даними ФБР, американська мафія мало пов'язана з кланами в Італії. Основним бізнесом "Коза Ностри" лишається торгівля героїном.

Скажіть слово "мафія" і образу багато хто уявить Марлона Брандо у "Хрещеному батьку". Насправді це сицилійське слово асоціюється з поняттям "мужності" і ним часто називають будь-які організовані злочинні банди, хоча це й не зовсім точно.

Деякі італійські мафіозні клани діють по всьому світі й конкурують з не менш жорстокими бандами з Росії, Китаю, Албанії та багатьох інших країн. Іноді різні банди координують свої злочини та розподіляють здобич.

"Коза Ностра" просочилася у місцеву і національну політику не тільки в Італії, але і в США.

Але не всі великі корупційні справи в Італії пов'язані з мафією. Судовий процес над "Столичною мафією" у Римі, під час якого було засуджено понад 40 людей, радше показав величезну корупцію місцевої влади, а не "мафію".

Зараз "Коза Ностра" та три інші основні італійські мафіозні групи - "Каморра", "Ндрангета" і "Сакра Корона Уніта" загалом нараховують приблизно 25 тисяч членів та ще 250 тисяч помічників по всьому світу, кажуть у ФБР.

У стані війни з італійською державою "Коза Ностра" була за часів правління "хрещеного батька" Сальваторе "Тото" Ріїни.

Копирайт изображения AFP Image caption Цей обеліск позначає місце, де 1992 року підірвали кортеж прокурор Фальконе

У травні 1992 року люди Ріїни підірвали бомбу неподалік Палермо, вбивши прокурора Джованні Фальконе, його дружину та трьох охоронців.

Через два місяці вони вбили у Палермо його наступника Палоло Борселліно та п'ятьох охоронців, підірвавши машину.

Ріїна помер у в'язниці в листопаді 2017 року у віці 87 років. Його засудили до 26-ти довічних ув'язнень за вбивства.

Копирайт изображения AFP Image caption Цю віллу біля Корлеоне на Сицилії, що належала мафії, вилучили і перетворили на готель

На Сицилії "Коза Ностра" втручалася у деякі проекти, які фінансувалися ЄС, залякуючи місцевих підрядників. Розслідування BBC 2010 року виявило, що серед таких фірм були вітрові електростанції.

Сицилійське суспільство відреагувало. Зараз одна із груп з боротьби проти мафії Libera Terra (з італ. "вільна земля") за допомогою грошей і нерухомості, вилучених у мафії, управляє новими підприємствами, наприклад готелями.

Професор Федеріко Варезе, експерт Оксфордського університету з питань мафії, розповідає, що "Коза Ностра" зараз вимагає "піццо" від деяких притулків для мігрантів на Сицилії, які фінансує держава.

Втім, деякі мігрантські банди конкурують з мафією, наприклад у сфері місцевій проституції, розповів він BBC.

До того ж, італійська поліція також чинить великий тиск на мафію на Сицилії, зазначає професор Варезе.

Неаполітанська мафія - "Каморра"

У кланах "Каморри" в Неаполі та Казерті налічується близько 4,5 тисяч членів.

Їхній основний бізнес - наркотики. Зазвичай їм властива надзвичайна жорстокість. Вони також вимагають гроші від будівельних фірм, сховищ токсичних відходів та фірм з виробництва одягу. Серед їхніх мішеней - китайські майстерні, які копіюють італійські модні бренди.

Копирайт изображения AFP Image caption Пошарпані багатоповерхівки в Скамп'ї - відома територія "Каморри"

Свавілля "Каморри" задокументував італійський репортер Роберто Савано, який працював під прикриттям. Його книжка "Гоморра", опублікована 2006 року, стала бестселером.

Савано почав отримувати погрози вбивством від "Каморри". Поліція йому надала охоронців і тепер він живе таємним життям.

В інтерв'ю американському йгромадському телеканалу PBS Савано розповів, що "Каморра" та "Ндрангета" менш ієрархічні, ніж "Коза Ностра", більш могутні, з молодшими лідерами й "більшою кров'ю". За його словами, вони також менше займаються політикою, ніж "Коза Ностра".

Злочини "Каморри", пов'язані з наркотиками, поширилися на Іспанію, але коріння цього синдикату залишається в бідних передмістях Неаполя, таких як Скамп'я та Секондільяно.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Охоронці захищають письменника Савано (у центрі), який прибув на кінофестиваль 2013 року

Насильство з боку мафії в Остії, бідному передмісті Риму, також пов'язане з "Каморрою".

Жінки у згуртованих родинних кланах "Каморри" часто відіграють важливу роль як посланці та бухгалтери, що платять членам клану, розповідає професор Варезе.

Калабрійська мафія - "Ндрангета"

Калабрія, "носок" італійського черевика, лежить поблизу Сицилії, а "Ндаргнета" спочатку була відгалуженням "Коза Ностри".

Назва клану походить від грецького andragathia, що означає мужність або вірність.

За оцінками ФБР, "Ндрангета" налічує приблизно 6 тисяч людей. Клан базується в одному з найбідніших регіонів Італії.

Копирайт изображения AFP Image caption Бос "Ндрангети" Паскале Конделло був заарештований у Калабрії 2008 року

Група спеціалізується на торгівлі кокаїном. За словами професора Варезе, вона має безпосередні зв'язки з кримінальними бандами в Мексиці та Колумбії. Вважається, що вона контролює 80% європейської торгівлі кокаїном.

Вона також закріпила в злочинних колах у Турині та навколо нього на півночі Італії.

Свою жорстокість "Ндрангета" продемонстрована у німецькому місті Дуйсбург 2007 року, де було застрелено шістьох італійців, пов'язаних з цим кримінальним синдикатом. Їхні тіла залишили в автомобілях біля італійського ресторану.

"Ндрангету" також звинувачують у "викачуванні" державних коштів, призначених для бідних мігрантів у Калабрії.

Апулійська мафія - "СакраКорона Уніта"

Найменший з основних мафіозних синдикатів "Сакра Корона Уніта" ("Об'єднана священна корона") базується в Апулії на південному сході країни.

ФБР вважає, що вона налічує близько 2 000 членів і спеціалізується на контрабанді сигарет, зброї, наркотиків та людей.

Апулія є природними воротами для контрабанди з Балкан.

Вважають, що клани Апулії мають міцні зв'язки зі східноєвропейськими злочинними бандами.