Хто і навіщо створив "Національні дружини"?
У неділю у Києві відбувся марш присяги "Національних дружин", пов'язаних з полком "Азов" та партією "Національний корпус".
Більше 600 людей в однакових куртках, дехто у балаклавах, пройшлися центром столиці до Київської фортеці, де власне й відбулася присяга.
"Нас багато. Ми не боїмося застосувати Силу, аби встановити на вулицях Український Порядок!" - такий напис супроводжував відео маршу на сторінці "Національних дружин" у Facebook (орфографія збережена. - Ред).
Представники "азовського руху" заявляють, що "дружини" будуть застосувати силу лише в рамках закону та для допомоги поліції, а в МВС поспішили запевнити, що не дозволять діяти жодним парамілітарним утворенням.
Водночас правозахисники кажуть - подібні організації дуже нагадують тоталітарні рухи та спрямовані на те, "щоб вказувати людям, як їм поводитися".
Що це і навіщо?
"Це організація, метою якої є забезпечення порядку на вулицях українських міст. Особовий склад організації - це колишні учасники бойових дій, патріотична молодь та небайдужі громадяни, що поділяють наше прагнення покращити безпекову ситуацію", - йдеться на сайті "Національних дружин".
На тому ж сайті можна вступити до організації. Для цього потрібно заповнити невелику анкету, де серед питань, зокрема, є "чи маєте ви легальну зброю".
Крім того, на ресурсі можна подати "скаргу". Станом на вівторок таких було зареєстровано близько 90, й 65, як зазначається, вже були вирішені.
Деталей щодо "вирішених питань" не наводиться. Однак у соцмережах вказують, що "Національні дружини" борються проти незаконного продажу алкоголю, наркоторгівлі та сумнівного будівництва.
Недільний марш викликав реакцію у соцмережах, де "Національні дружини" порівнювали і зі "штурмовими загонами" нацистської Німеччини, і з радянськими "добровільними народними дружинами".
Занепокоєння посилилося й на тлі нещодавньої заяви керівника Інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича про те, що творчість Висоцького та Цоя може використовуватися Кремлем для посилення впливу "Русского мира".
Координація з правоохоронцями
У коментарі ВВС Україна речник партії "Національний корпус" Роман Чернишев розповів, що юридично "Національні дружини" є окремою організацією, але належать до "азовського руху" (офіційний керівник "дружин" Ігор Михайленко з позивним "Черкас" раніше був командиром полку "Азов").
"Національні дружини" підтримують порядок і допомагають правоохоронним органам там, де у них не доходять руки", - пояснив Роман Чернишев.
Він відзначив, що сама організація існує вже майже рік і діє у різних регіонах (у Facebook вказується, що "загони" діють у 18 областях).
Члени "Національних дружин" допомагали жителям Авдіївки харчами та теплими речами під час минулорічних обстрілів з боку "ДНР", а також боролися з мародерством в околицях Калинівки, коли там горіли військові склади, пригадує речник Нацкорпусу.
За словами Романа Чернишева, "дружинники" координують свої дії з правоохоронцями: "Національні дружини" діють за нормами закону і викликають поліцію - так, власне, відбувається координація. Вони просто часто прибувають на місце швидше, ніж поліція".
"Іноді громадяни дзвонять і просять про допомогу. І дуже часто по містах відбуваються спільні патрулювання з національною поліцією", - додає речник "Національного корпусу".
Він наголошує, що "дружини" не перевіряють документи, адже це заборонено законом, однак можуть проводити "громадянський арешт": "Як і інші громадяни, у них є право громадянського арешту - коли ти бачиш злочин перед собою, наприклад, хтось сумку вкрав, то ти маєш право це зупинити, навіть силовими діями".
Правозахисник Володимир Чемерис пояснює: якщо громадяни стали свідками насильницького порушення закону, то вони справді можуть припинити це насилля, зокрема й затримати порушника. Проте при цьому повинні одразу викликати правоохоронців.
"Закон дозволяє громадянам допомагати поліції... Але ніякої самостійної діяльності", - наголошує правозахисник.
Він звертає увагу на те, що "в Україні існує серйозна проблема зі зростанням ультраправого насилля".
"У ситуації, коли є безконтрольне насилля на вулицях, важка соціально-економічна ситуація, люди шукають сильну руку. Аргументують це тим, що "вони ж за порядок". Але це все прояв тоталітарної держави і тоталітарних рухів", - переконаний Володимир Чемерис.
"Це встановлення контролю за будь-яким виявом свободи людини. Це може прикриватися гарними цілями, але спрямоване на те, щоб вказувати людям, як їм поводитися, пити, одягатися, де ходити, які думки можна проявляти, а які ні", - додає правозахисник.
Він також звинуватив організації праворадикалів у нападах "на людей, які мають іншу точку зору, зовнішність чи інакшу орієнтацію", які відбуваються "при бездіяльності поліції чи навіть під її патронатом".
Роман Чернишев вважає недоречними звинувачення у тому, ніби "Національні дружини" можуть стати інструментом "культурного контролю".
"Це нісенітниця. На жаль, є багато страху, який вивільнився у людей у своєрідній формі після недільного маршу, хоча він пройшов тихо і мирно. Чомусь дехто демонструє свої власні фобії та екстраполює їх на діяльність цих хлопців".
Без політики та парамілітарних рухів?
У "Національному корпусі" заперечують і можливість використання "дружин" у політичних цілях, зокрема в інтересах міністра внутрішніх справ Арсена Авакова (полк Нацгвіардії "Азов" перебуває у підпорядкуванні МВС).
"Президент і всі міністри так чи інакше є представниками однієї команди - нинішньої влади… А ми є антисистеминими", - каже Роман Чернишев.
"Прив'язувати якісь політичні вподобання - це конспірологія, яку дуже люблять журналісти. Жодних доказів цьому немає", - додав він.
За його словами, учасники "дружин" діють виключно "за власними переконаннями".
У Facebook "Національних дружин" пояснили і джерела свого фінансування, зокрема, звідки гроші на однострої: "Всі бійці "Національних дружин" мають уніформу та шеврони, які потрібно заслужити. Ми купуємо все це на членські внески наших бійців. Інших витрат ми не маємо і тому не потребуємо ніяких олігархічних спонсорів".
Тим часом у соцмережах поширилося відео конфлікту між "Національними дружинами" та поліцією, який стався у Кременчузі ще у грудні минулого року.
Тоді "дружинники" пікетували незаконне, на їхню думку, будівництво.
Між ними та правоохоронцями виникла бійка, й одного з учасників "Національних дружин" затримали.
У вівторок Арсен Аваков заявив, що не допустить діяльності парамілітарних утворень: "Є лише одна монополія на застосування сили - державна: Національна гвардія, Національна поліція, ЗСУ. Всі інші парамілітарні утворення, які намагаються себе позиціонувати на вулицях міст, не є законними".
"Я, як міністр, не дозволю, щоб були паралельні структури, які намагаються на вулицях поводитися як альтернативні мілітарні формування", - запевнив керівник МВС.
У середу керівники "Національних дружин" обіцяють пояснити для преси "хто вони, яка їхня мета і кому вони заважають".