Хто і навіщо створив "Національні дружини"?

Копирайт изображения "Національні дружини"

У неділю у Києві відбувся марш присяги "Національних дружин", пов'язаних з полком "Азов" та партією "Національний корпус".

Більше 600 людей в однакових куртках, дехто у балаклавах, пройшлися центром столиці до Київської фортеці, де власне й відбулася присяга.

"Нас багато. Ми не боїмося застосувати Силу, аби встановити на вулицях Український Порядок!" - такий напис супроводжував відео маршу на сторінці "Національних дружин" у Facebook (орфографія збережена. - Ред).

Представники "азовського руху" заявляють, що "дружини" будуть застосувати силу лише в рамках закону та для допомоги поліції, а в МВС поспішили запевнити, що не дозволять діяти жодним парамілітарним утворенням.

Водночас правозахисники кажуть - подібні організації дуже нагадують тоталітарні рухи та спрямовані на те, "щоб вказувати людям, як їм поводитися".

Що це і навіщо?

"Це організація, метою якої є забезпечення порядку на вулицях українських міст. Особовий склад організації - це колишні учасники бойових дій, патріотична молодь та небайдужі громадяни, що поділяють наше прагнення покращити безпекову ситуацію", - йдеться на сайті "Національних дружин".

Копирайт изображения azov.press Image caption "Національні дружини" у неділю провели присягу для нових членів, хоча сама організація існує вже рік

На тому ж сайті можна вступити до організації. Для цього потрібно заповнити невелику анкету, де серед питань, зокрема, є "чи маєте ви легальну зброю".

Копирайт изображения ndrugua.org

Крім того, на ресурсі можна подати "скаргу". Станом на вівторок таких було зареєстровано близько 90, й 65, як зазначається, вже були вирішені.

Деталей щодо "вирішених питань" не наводиться. Однак у соцмережах вказують, що "Національні дружини" борються проти незаконного продажу алкоголю, наркоторгівлі та сумнівного будівництва.

Недільний марш викликав реакцію у соцмережах, де "Національні дружини" порівнювали і зі "штурмовими загонами" нацистської Німеччини, і з радянськими "добровільними народними дружинами".

Занепокоєння посилилося й на тлі нещодавньої заяви керівника Інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича про те, що творчість Висоцького та Цоя може використовуватися Кремлем для посилення впливу "Русского мира".

Координація з правоохоронцями

Копирайт изображения ndrugua.org Image caption Голова "Національних дружин" Ігор Михайленко раніше очолював полк "Азов", зокрема під час боїв за Широкине

У коментарі ВВС Україна речник партії "Національний корпус" Роман Чернишев розповів, що юридично "Національні дружини" є окремою організацією, але належать до "азовського руху" (офіційний керівник "дружин" Ігор Михайленко з позивним "Черкас" раніше був командиром полку "Азов").

"Національні дружини" підтримують порядок і допомагають правоохоронним органам там, де у них не доходять руки", - пояснив Роман Чернишев.

Він відзначив, що сама організація існує вже майже рік і діє у різних регіонах (у Facebook вказується, що "загони" діють у 18 областях).

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Члени "Національних дружин" допомагали жителям Авдіївки харчами та теплими речами під час минулорічних обстрілів з боку "ДНР", а також боролися з мародерством в околицях Калинівки, коли там горіли військові склади, пригадує речник Нацкорпусу.

За словами Романа Чернишева, "дружинники" координують свої дії з правоохоронцями: "Національні дружини" діють за нормами закону і викликають поліцію - так, власне, відбувається координація. Вони просто часто прибувають на місце швидше, ніж поліція".

"Іноді громадяни дзвонять і просять про допомогу. І дуже часто по містах відбуваються спільні патрулювання з національною поліцією", - додає речник "Національного корпусу".

Він наголошує, що "дружини" не перевіряють документи, адже це заборонено законом, однак можуть проводити "громадянський арешт": "Як і інші громадяни, у них є право громадянського арешту - коли ти бачиш злочин перед собою, наприклад, хтось сумку вкрав, то ти маєш право це зупинити, навіть силовими діями".

Правозахисник Володимир Чемерис пояснює: якщо громадяни стали свідками насильницького порушення закону, то вони справді можуть припинити це насилля, зокрема й затримати порушника. Проте при цьому повинні одразу викликати правоохоронців.

"Закон дозволяє громадянам допомагати поліції... Але ніякої самостійної діяльності", - наголошує правозахисник.

Він звертає увагу на те, що "в Україні існує серйозна проблема зі зростанням ультраправого насилля".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Правозахисник: в Україні існує серйозна проблема зі зростанням ультраправого насилля

"У ситуації, коли є безконтрольне насилля на вулицях, важка соціально-економічна ситуація, люди шукають сильну руку. Аргументують це тим, що "вони ж за порядок". Але це все прояв тоталітарної держави і тоталітарних рухів", - переконаний Володимир Чемерис.

"Це встановлення контролю за будь-яким виявом свободи людини. Це може прикриватися гарними цілями, але спрямоване на те, щоб вказувати людям, як їм поводитися, пити, одягатися, де ходити, які думки можна проявляти, а які ні", - додає правозахисник.

Він також звинуватив організації праворадикалів у нападах "на людей, які мають іншу точку зору, зовнішність чи інакшу орієнтацію", які відбуваються "при бездіяльності поліції чи навіть під її патронатом".

Роман Чернишев вважає недоречними звинувачення у тому, ніби "Національні дружини" можуть стати інструментом "культурного контролю".

"Це нісенітниця. На жаль, є багато страху, який вивільнився у людей у своєрідній формі після недільного маршу, хоча він пройшов тихо і мирно. Чомусь дехто демонструє свої власні фобії та екстраполює їх на діяльність цих хлопців".

Без політики та парамілітарних рухів?

Копирайт изображения УНІАН Image caption Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запевняє, що держава не поступиться монополією на застосування сили будь-яким парамілітарним утворенням

У "Національному корпусі" заперечують і можливість використання "дружин" у політичних цілях, зокрема в інтересах міністра внутрішніх справ Арсена Авакова (полк Нацгвіардії "Азов" перебуває у підпорядкуванні МВС).

"Президент і всі міністри так чи інакше є представниками однієї команди - нинішньої влади… А ми є антисистеминими", - каже Роман Чернишев.

"Прив'язувати якісь політичні вподобання - це конспірологія, яку дуже люблять журналісти. Жодних доказів цьому немає", - додав він.

За його словами, учасники "дружин" діють виключно "за власними переконаннями".

У Facebook "Національних дружин" пояснили і джерела свого фінансування, зокрема, звідки гроші на однострої: "Всі бійці "Національних дружин" мають уніформу та шеврони, які потрібно заслужити. Ми купуємо все це на членські внески наших бійців. Інших витрат ми не маємо і тому не потребуємо ніяких олігархічних спонсорів".

Тим часом у соцмережах поширилося відео конфлікту між "Національними дружинами" та поліцією, який стався у Кременчузі ще у грудні минулого року.

Копирайт изображения kg.ua Image caption Між "Національними дружинами" та поліцією вже бували конфлікти, зокрема на акціях проти забудов (відео - "Кременчуцька газета")

Тоді "дружинники" пікетували незаконне, на їхню думку, будівництво.

Між ними та правоохоронцями виникла бійка, й одного з учасників "Національних дружин" затримали.

У вівторок Арсен Аваков заявив, що не допустить діяльності парамілітарних утворень: "Є лише одна монополія на застосування сили - державна: Національна гвардія, Національна поліція, ЗСУ. Всі інші парамілітарні утворення, які намагаються себе позиціонувати на вулицях міст, не є законними".

"Я, як міністр, не дозволю, щоб були паралельні структури, які намагаються на вулицях поводитися як альтернативні мілітарні формування", - запевнив керівник МВС.

У середу керівники "Національних дружин" обіцяють пояснити для преси "хто вони, яка їхня мета і кому вони заважають".