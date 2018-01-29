Повінь в Парижі: рівень води в Сені сягнув піку

  • 29 січня 2018
Рівень води в Сені сягнув піку Копирайт изображения EPA
Image caption Рівень води в Сені сягнув піку

Річка Сена в Парижі вийшла з берегів після злив і затопила набережні. Рівень води у понеділок піднявся до позначки 5,84 метра - це перевищує норму на понад 4 метри.

Очікується, що до вівторка рівень води не знизиться.

Сена вийшла з берегів після проливних дощів, що йшли близько тижня Копирайт изображения AFP
Image caption Сена вийшла з берегів після проливних дощів, що йшли близько тижня

За словами місцевої влади, з Парижа і околиць евакуювали близько 1500 мешканців. У паризьких музеях тимчасово закрили кілька виставок.

Сена, що вийшла з берегів, завдала чимало клопоту місцевим мешканцям Копирайт изображения AFP
Image caption Сена, що вийшла з берегів, завдала чимало клопоту місцевим мешканцям

Сена не вперше виходить з берегів. Під час повені в Парижі у 2016 році річка піднялася ще більше, тоді вода сягнула позначки в 6,1 метра.

париж, повінь Копирайт изображения Getty Images

У місті частково обмежили рух. Сім станцій головної лінії міського залізничного транспорту Парижа RER C закриті як мінімум до 5 лютого. Перекрили і деякі швидкісні дороги вздовж Сени.

Кафе Les Nautes стало майже підводним Копирайт изображения AFP
Image caption Кафе Les Nautes стало майже підводним

Знамениті туристичні кораблики Bateaux Mouches також не працюють. Пересуватися річкою дозволено тільки екстреним службам.

У Луврі через повінь закрили підземну галерею експонатів ісламського мистецтва. Під загрозою закриття - Musée d'Orsay та галерея Orangerie.

У деяких районах французької столиці вулиці перетворилися на річки. Мешканці однієї з околиць на півдні Парижа взялися наводити лад Копирайт изображения AFP
Image caption У деяких районах французької столиці вулиці перетворилися на річки. Мешканці однієї з околиць на півдні Парижа взялися наводити лад

Затоплено і деякі райони передмістя Парижа, багато місцевих мешканців там пересуваються човнами, десятки людей евакуювали. Низку шкіл довелося закрити.

У східних околицях Парижа дехто пересів на човни.

У деяких районах Парижа через повінь люди змушені пересуватися на човнах Копирайт изображения Getty Images
Image caption У деяких районах Парижа через повінь люди змушені пересуватися на човнах

"Але ми не сумуємо, ми звикли, за 20 років це восьма чи дев'ята повінь", - розповів агентству AFP місцевий мешканець Серж Матікін.

За прогнозами, рівень води залишатиметься високим до кінця тижня, оскільки знову очікуються дощі.

Сена виходить з берегів доволі часто. Найсерйозніша повінь у Парижі була у 1910 році, коли рівень води в Сені перевищив норму на 8 метрів після декількох днів сильних дощів. Вулиці міста тоді перетворилися на канали, місто зазнало серйозної шкоди через знищення інфраструктури.

Нинішня повінь не така сильна, як у 2016 і в 1910 роках Копирайт изображения AFP
Image caption Нинішня повінь не така сильна, як у 2016 і в 1910 роках

Як розраховується рівень води під час повені?

Одразу в кількох районах уздовж Сени встановлені манометри, а розташований біля мосту Аустерліц використовують як основний.

За словами представників мерії Парижа, там глибина Сени становить близько 26 м.

Рівень води в Сені заміряють також за допомогою знаменитої статуї Зуава - французького солдата Кримської війни - на мосту Альма.

У суботу вдень вода все ще була солдату значно нижче пояса. Під час повені 1910 року, коли вода стояла в місті два місяці, вода дісталася йому до шиї.

Очікуєть, що рівень води почне спадати наступного тижня Копирайт изображения AFP
Image caption Очікують, що рівень води почне спадати наступного тижня

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