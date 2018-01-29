Повінь в Парижі: рівень води в Сені сягнув піку

Копирайт изображения EPA Image caption Рівень води в Сені сягнув піку

Річка Сена в Парижі вийшла з берегів після злив і затопила набережні. Рівень води у понеділок піднявся до позначки 5,84 метра - це перевищує норму на понад 4 метри.

Очікується, що до вівторка рівень води не знизиться.

Копирайт изображения AFP Image caption Сена вийшла з берегів після проливних дощів, що йшли близько тижня

За словами місцевої влади, з Парижа і околиць евакуювали близько 1500 мешканців. У паризьких музеях тимчасово закрили кілька виставок.

Копирайт изображения AFP Image caption Сена, що вийшла з берегів, завдала чимало клопоту місцевим мешканцям

Сена не вперше виходить з берегів. Під час повені в Парижі у 2016 році річка піднялася ще більше, тоді вода сягнула позначки в 6,1 метра.

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У місті частково обмежили рух. Сім станцій головної лінії міського залізничного транспорту Парижа RER C закриті як мінімум до 5 лютого. Перекрили і деякі швидкісні дороги вздовж Сени.

Копирайт изображения AFP Image caption Кафе Les Nautes стало майже підводним

Знамениті туристичні кораблики Bateaux Mouches також не працюють. Пересуватися річкою дозволено тільки екстреним службам.

У Луврі через повінь закрили підземну галерею експонатів ісламського мистецтва. Під загрозою закриття - Musée d'Orsay та галерея Orangerie.

Копирайт изображения AFP Image caption У деяких районах французької столиці вулиці перетворилися на річки. Мешканці однієї з околиць на півдні Парижа взялися наводити лад

Затоплено і деякі райони передмістя Парижа, багато місцевих мешканців там пересуваються човнами, десятки людей евакуювали. Низку шкіл довелося закрити.

У східних околицях Парижа дехто пересів на човни.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У деяких районах Парижа через повінь люди змушені пересуватися на човнах

"Але ми не сумуємо, ми звикли, за 20 років це восьма чи дев'ята повінь", - розповів агентству AFP місцевий мешканець Серж Матікін.

За прогнозами, рівень води залишатиметься високим до кінця тижня, оскільки знову очікуються дощі.

Сена виходить з берегів доволі часто. Найсерйозніша повінь у Парижі була у 1910 році, коли рівень води в Сені перевищив норму на 8 метрів після декількох днів сильних дощів. Вулиці міста тоді перетворилися на канали, місто зазнало серйозної шкоди через знищення інфраструктури.

Копирайт изображения AFP Image caption Нинішня повінь не така сильна, як у 2016 і в 1910 роках

Як розраховується рівень води під час повені?

Одразу в кількох районах уздовж Сени встановлені манометри, а розташований біля мосту Аустерліц використовують як основний.

За словами представників мерії Парижа, там глибина Сени становить близько 26 м.

Рівень води в Сені заміряють також за допомогою знаменитої статуї Зуава - французького солдата Кримської війни - на мосту Альма.

У суботу вдень вода все ще була солдату значно нижче пояса. Під час повені 1910 року, коли вода стояла в місті два місяці, вода дісталася йому до шиї.