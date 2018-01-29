"Вегани обзивають нас убивцями та ґвалтівниками"

Image caption За словами Елісон, різні тварини мають різне призначення

"Коли вас обзивають убивцями й ґвалтівниками, то навіть пояснювати не треба, чому це ненормально", - каже Елісон Воу, молода фермерка з Нортамберленда.

Їй погрожували фізичною розправою. Дівчина розповіла програмі Вікторії Дербішир, що інші фермери теж бояться за своє життя.

"Дуже дивно чути таке від людей, які виступають проти вбивства тварин. Але мені вони казали таке: "Щоб ви здохли, ти й твоя сім'я, за все, що ви коїте", - розказує вона.

"Штурмують м'ясні базари, обмальовують усе кругом фарбою з балончика… дуже тривожить така поведінка людей, які переживають за безпеку корівок".

Одна група активістів взяла собі назву "Рух за порятунок" (Save Movement), яка має свідчити про ненасильницький характер кампаній. Ця організація налічує 42 групи у Великій Британії та 100 - в усьому світі.

Її активісти пікетують бойні та прагнуть навернути весь світ у веганство, поширюючи в соцмережах фотографії, на яких зафіксовано забій тварин.

Побачити на власні очі

Провідний активіст і зірка Instagram Джої Карбстрон разом з командою годинами чекають, коли вантажівки з худобою вирушать у дорогу. Їм це потрібно, за їхніми власними словами, "щоб на власні очі побачити", що доводиться переживати цим створінням.

Веганство як спосіб життя поширюється доволі стрімко. І стурбованість долею тварин змушує його послідовників активно боротися з усіма галузями м'ясопереробної промисловості. Та чи не перегинають палицю деякі активісти?

Image caption Відео, яке зняв Джої, переглянуло 17 тисяч людей

"Сьогодні в нас є техніка, є айфони, тому ми можемо показати людям, що роблять з тваринами, і сказати: "Дивіться, ось звідки ваша їжа". Ми хочемо, щоб люди відчули зв'язок з тваринами", - стверджує він.

Бували також випадки, коли активісти в м'ясних відділах супермаркетів показували покупцям зображення і вмикали звуки, які лунають під час забою худоби.

Знімаючи матеріали для цієї програми, вони побачили реальну можливість піти ще далі у своїх протестах.

Деякі активісти вирішили незаконно проникнути на територію бойні у Ліверпулі, коли через ворота щойно провезли свиней.

Між протестувальниками та робітниками сталася запекла сварка, під час якої викликали поліцію, і та вивела порушників за територію.

Знятий матеріал поширили на сторінці Facebook та Instagram "Руху за порятунок". Відео також набрало 17 000 переглядів та 4 500 поширень на каналі YouTube, який веде Джої.

"Не можуть спати"

Британське Веганське товариство стверджує, що веганство "поширюється дуже стрімко порівняно з іншими способами життя". За минулий рік попит на харчі для веганів та вегетаріанців зріс у десять разів.

У 2016 році компанія Ipsos Mori провела дослідження, за результатами якого щонайменше 542 000 людей - або ж 1,05% населення Англії, Шотландії та Уельсу віком від 15 і старше - дотримуються веганської дієти.

Тоді як десять років тому, за приблизними оцінками, веганів було всього 150 000.

Товариство стверджує, що не схвалює будь-якої діяльності, яка суперечить закону. Його мета - надавати науково обґрунтовану інформацію, пов'язану з веганством.

Станом на сьогодні товариство фінансує академічне дослідження, яке дасть змогу краще зрозуміти, що заважає людям ставати веганами і як схилити їх до змін.

Але фермерів, які з покоління в покоління вирощували худобу, деякі активісти веганського руху обзивають убивцями за забій і ґвалтівниками - за доїння.

Національна асоціація свинарів стверджує, що її члени "не можуть спати вночі", бо, за їхніми словами, активісти пробираються на ферми та бойні.

Асоціація незалежних постачальників м'яса навіть звернулася до офіційного відділу Оперативного центру поліції з протидії тероризму. Разом вони обговорили можливі способи реагування на дії активістів руху.

Елісон категорично не погоджується з твердженнями про те, що фермери експлуатують тварин. "Це дуже неприємно, бо ми надзвичайно пишаємося своїми тваринами.

"Навряд чи ці люди зможуть зрозуміти, що є різниця - в різних тварин різне призначення. Є тварини-компаньйони і є худоба, їх треба розмежовувати".

"Хворе суспільство"

Але Джої не згоден з тим, що британці мають репутацію нації, яка турбується про тварин.

"З того, що вони роблять, цього не видно. Вони купують у магазинах курячі грудки, віддерті з птахів, які не хотіли помирати. Ми не можемо любити тварин і одночасно пожирати їхнє м'ясо чи платити за те, щоб їх знищували на бойні", - каже він.

"Працівники бойні - це продукт хворого суспільства, яке хоче пожирати м'ясо тварин".

Він не вважає себе екстремістом. Натомість радить людям усвідомити: екстремізм - це якраз те, що роблять з тваринами.

"Якби на бойнях забивали собак, людських улюбленців-песиків, люди допомагали б нам зупиняти ті вантажівки і теж проникали на територію".

Проте фермери цього так просто не залишать, запевняє Елісон.

"Це напад не лише на всю галузь, а й на мене особисто, на таких, як я, на мою сім'ю. Ми не відмовимося від м'яса, і за існування нашої галузі я боротимуся до останнього", - рішуче каже вона.

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