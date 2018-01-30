"Кремлівська доповідь" США: хто увійшов і що це означає

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Мінфін США опублікував перелік політиків і олігархів, які мають зв'язки з Володимиром Путіним - так звану "кремлівську доповідь", яка стала продовженням закону про санкції, підписаного Дональдом Трампом у серпні 2017 року.

В документі міститься 210 імен - це 114 високопосадовців і керівників держкомпаній, а також 96 олігархів.

Серед бізнесменів, що потрапили до "кремлівської доповіді" - мільярдери Алішер Усманов, Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Вагіт Алекперов, Сулейман Керімов і Юрій Мільнер.

Досі вони не були під санкціями, які США і Європа запроваджували проти Росії після анексії Криму і початку збройного конфлікту на сході України в 2014 році.

Також у списку є засновник "Лабораторії Касперського" Євген Касперський, банкіри Герман Греф, Андрій Костін, Петро Авен і Олег Тиньков, а також співвласник "Норильського нікелю" Володимир Потанін.

Копирайт изображения MICHAEL KLIMENTYEV/AFP/Getty Images Image caption Мільярдер Алішер Усманов (ліворуч) також потрапив до "кремлівського списку"

Нещодавно Петро Авен, співвласник "Альфа-банку", заявив, що банк не буде обслуговувати оборонні підприємства, але це не врятувало його від включення до "кремлівської доповіді".

На цих людей не будуть автоматично поширюватися будь-які заходи із санкційного списку, як от заморожування активів чи відмова в американських візах.

Однак їх присутність у такому списку може спонукати банки та інші організації у США та Європі не вести з ними бізнес, пише агентство Bloomberg.

Сам список не є санкційним, жодні обмеження поки що не запроваджуються, а покарання за співпрацю з ними не передбачено, якщо вони до цього часу не були під санкціями.

Хто ще у списку

У "кремлівській доповіді" знайшлося місце майже для всієї адміністрації президента Путіна (43 прізвища) та уряду Росії.

Є в списку й ті, кого вважають друзями Путіна - Аркадій і Борис Ротенберги і Геннадій Тимченко, які вже були під санкціями.

До списку також увійшли голова "Роснефти" Ігор Сєчін і давній соратник Путіна, керівник "Газпрому" Олексій Міллер.

Із російських чиновників туди потрапили голова адміністрації президента Антон Вайно, його заступник Олексій Громов (курує пресу), прес-секретар президента Дмитро Пєсков, помічник Путіна Владислав Сурков, який відповідає, як вважається, за ситуацію на Донбасі.

Слідом за Кремлем окремим розділом йде уряд на чолі з Дмитром Медведєвим.

Копирайт изображения ALEXANDER ASTAFYEV/AFP/Getty Images Image caption Голова "Роснефти" Ігор Сєчін (ліворуч) та прем'єр-міністр Дмитро Медведєв (по центру) опинилися у списку США

До доповіді потрапили всі вісім віце-прем'єрів і 22 міністри.

Спікери обох палат парламенту В'ячеслав Володін і Валентина Матвієнко, керівники зовнішньої розвідки і ФСБ Сергій Наришкін і Олександр Бортніков, начальник генштабу Валерій Герасимов також потрапили до "кремлівської доповідї".

Також колишній голова кремлівської адміністрації Сергій Іванов, мер Москви Сергій Собянін, генпрокурор Юрій Чайка, очільник "Ростеху" Сергій Чемезов і навіть співвласник мережі супермаркетів "Магніт" Сергій Галицький.

Напередодні прес-секретар президента Дмитро Пєсков назвав доповідь "прямою і очевидною спробою прив'язати якісь дії до виборів (президента Росії) так, щоб вплинути на них". І додав, що "жодного впливу не буде".

Як готувалася "кремлівська доповідь"

2 серпня 2017 року президент США підписав закон "Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій".

У ньому йшлося про те, що впродовж 180 днів Мінфін США разом із головою національної розвідки і держсекретарем США повинні підготувати і внести до конгресу досить велику доповідь про зв'язки російського бізнесу і влади.

Копирайт изображения MIKHAIL KLIMENTYEV/AFP/Getty Images Image caption Дональд Трамп (ліворуч) підписав закон про протидію противникам Америки за допомогою санкцій

У наступні кілька місяців найактивніше у російських і закордонних ЗМІ обговорювалася лише та частина доповіді, у якій повинна міститися інформація про зв'язки російських олігархів з президентом Володимиром Путіним.

Адміністрація повинна була зібрати інформацію і про членів їхніх сімей, включаючи чоловіків і дружин, дітей, батьків і родичів - активах, інвестиціях і бізнес-інтересах.

У доповіді також повинна міститися інформація про активи олігархів за кордоном і перераховані випадки корупції, пов'язані з олігархами.

Крім того, американські чиновники збиралися включити у доповідь інформацію про російські підприємства з державною участю (в законі вони називаються "напівдержавними"), їхню роль в економіці, відомості про керівництво і основних акціонерів, а також інтереси таких компаній за кордоном.

У цих матеріалах мала міститися оцінка впливу санкцій на олігархів (заборона на в'їзд до США і замороження активів), а також російських державних і напівдержавних компаній.

Американська адміністрація мала оцінити, як це вплине на самі компанії і бізнесменів, а також на економіку Росії, США і союзників Штатів.

Також адміністрація США повинна була надати доповідь з оцінкою потенційного впливу заборони на купівлю російського держборгу.

Внесення цих доповідей до Конгресу не означає, що санкції будуть запроваджені автоматично.

Але потрапляння в список олігархів може мати репутаційні ризики - західні партнери можуть припинити вести з ними бізнес, щоб уникнути можливих проблем.

Посол США в Росії Джон Хантсман раніше заявляв Російській службі Бі-бі-сі, що застосування можливих антиросійських санкцій буде гнучким. Він відмовився розкрити деталі роботи над документом.

"Щоб не хотіли бути близькими до Путіна"

Публічно робота над списком санкцій не обговорювалася.

Копирайт изображения NICHOLAS KAMM/AFP/Getty Images Image caption Посол США в Росії Джон Хантсман раніше заявляв, що застосування санкцій буде гнучким

Експерти впливового вашингтонського аналітичного центру Atlantic Council Андерс Ослунд, Андрій Ілларіонов, Андрій Піонтковський і Деніел Фрід склали список критеріїв, за якими ті чи інші персони можуть бути включені у кремлівську доповідь.

Деніел Фрід - колишній координатор санкційної політики Держдепартаменту за президента США Барака Обами.

У "кремлівському списку", на їхню думку, можуть опинитися люди, які "тримають гроші" російського президента, бізнесмени, що надають послуги Кремлю, партнери олігархів з найближчого кола президента, менеджери держпідприємств, а також "золота молодь" - діти близьких до російського режиму олігархів.

"Повинні бути різні стимули, щоб люди не хотіли бути близькими до Путіна", - сказав пан Ослунд Російській службі Бі-бі-сі.

Він не виключав, що у списку буде 40-50 людей.

У Давосі на "російській" сесії Всесвітнього економічного форуму голова Атлантичної ради Фредерік Кемп заявив, що до роботи над доповіддю у Вашингтоні ставляться дуже серйозно, і не виключив, що до списку потраплять від 40 до 400 осіб.

Російське видання "КоммерсантЪ" з посиланням на джерела писало, що у доповіді буде 50 людей, а разом із сім'ями - 300.