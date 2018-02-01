Як в Україні зникають єврейські пам'ятки і хто їх рятує

У центральній та західній Україні повільно руйнується цілий пласт культури - старовинні єврейські архітектурні пам'ятки.

Копирайт изображения UKRINFORM Image caption Так донедавна виглядала синагога у Дрогобичі середини XIX століття - одна з найбільших у Європі свого часу

Українські землі Галичини, Поділля та Волині протягом багатьох століть були центрами єврейської культури Речі Посполитої, Австро-Угорщини та Російської імперії.

До Другої світової війни значну частину міського населення цих регіонів складали євреї, які створили унікальні культурні та архітектурні пам'ятки. Деякі з них датуються ще 14-15 століттями. Проте донедавна їх використовували переважно як цехи, склади чи сараї.

Десятки таких синагог є пам'ятками архітектури національного значення, проте, як і для багатьох інших подібних об'єктів, держава коштів на порятунок не виділяє.

Цим переважно займаються бізнесмени-ентузіасти, хоча цього року до справи порятунку старовинних синагог України можуть долучитися британці.

Як розповів ВВС Україна голова асоціації єврейських громадських організацій України Йосип Зісельс, реставрувати деякі старовинні синагоги може англійський фонд Foundation for Jewish Heritage. Роботи можуть початися вже цього року.

Спадщина, що зникає

Через Голокост єврейське населення у містах центру та заходу України практично знищили.

Радянська влада ж після війни перетворила старовинні синагоги переважно на склади чи виробничі цехи - як і більшість інших храмів.

Не дивно, що навіть офіційно визнані півтисячолітні архітектурні пам'ятки поступово перетворилися на руїни.

За останні кілька десятків років деякі синагоги у цьому регіоні відновили та реставрували. Проте поки що такі історії - радше винятки.

Великі громади, здатні акумулювати кошти на реконструкцію, є тільки у великих містах. А у невеликих містечках, де збереглись найстаріші об'єкти, опікуватися реставрацією практично нікому.

ВВС Україна спробувала зібрати найвідоміші старовинні синагоги, які дійшли до наших днів.

Дрогобич

Серед щасливчиків - хоральна синагога у Дрогобичі. Її звели у середині XIX століття. На той час вона була серед найбільших таких споруд у Європі.

Проте після Другої світової війни у ній розмістили склад тканин, потім склад солі, а згодом і меблевий цех та крамницю.

Копирайт изображения UKRINFORM Image caption Синагогу у Дрогобичі реставрували

До кінця 2000-х років синагога перебувала в аварійному стані, проте місцева єврейська громада в останні роки змогла знайти гроші на реконструкцію.

Хоча, як зауважує пан Зісельс, під час цієї реконструкції могли припуститися низки помилок.

"Знайшлись бізнесмени і фактично зробили нову синагогу. Час не зовсім відчувається, під час реставрації варто трохи думати, коли працюєш з об'єктами культурної спадщини", - розповів пан Зісельс.

Він вже кілька десятиліть займається порятунком та консервацією пам'яток єврейської архітектурної спадщини.

Йосип Зісельс зауважує, що іноді, коли гроші на відбудову знаходять, то працюють прості будівельники, а не реставратори.

"Сучасна тенденція реставрації на Заході - не робити нового замість старого", - вказує пан Зісельс.

Остріг

Велика синагога у Острозі датується XV століттям і раніше вважалась одним із центрів юдейського життя Волині.

Під час Другої світової війни пам'ятка була значно пошкоджена, а потім її перетворили на склади і практично знищили.

Попри охоронний статус, донедавна вона виглядала жалюгідно.

Image caption Острозька синагога XV століття перед початком реставрації

Копирайт изображения Wikipedia Image caption Синагога на початку XX століття

Копирайт изображения Arshynov.Hryhoriy Image caption Після часткової реставрації у кінці 2017 року

Проте у 2016 році місцеві бізнесмени почали консервацію та часткову реставрацію острозької синагоги.

Про цей випадок пан Зісельс висловлюється не так критично. За його даними, там працює фірма з ліцензією на реставрацію, і вони намагаються максимально зберегти історичний вигляд.

Втім, на повне відновлення місцеві бізнесмени коштів не мають. За словами пана Зісельса, вартість такого проекту коштує щонайменше півмільйона доларів.

Броди

Бродівська синагога на Львівщині - пам'ятка архітектури національного значення XVIII століття.

Image caption Синагога у Бродах

Image caption Бродівська синагога

Під час війни її пошкодли, а в радянські часи перетворили на склад. Через недбале використання до 90-х років вона опинилась в напівзруйнованому стані.

Кілька разів бродівську синагогу намагались реставрувати та зробити тут музей, проте через фінансові проблеми цього не сталось.

Бережани

Велику синагогу у Бережанах на Тернопільщині збудували на початку XVIII століття.

Копирайт изображения Iryna.Pustynnikova Image caption Синагона у Бережанах на Тернопільщині

Після Другої світової війни приміщення синагоги перебудували для торгових складів, а потім і автобази.

Через півстоліття у таких умовах вона опинилась у практично зруйнованому стані.

Гусятин

Гусятинську синагогу на Тернопільщині називають однією з найкрасивіших в Україні за її специфічний архітектурний стиль та мавританські риси.

Копирайт изображения Iryna.Pustynnikova Image caption Гусятинська синагога - одна із найкращих старовинних оборонних синагог

Її збудували у середині XVII століття як оборонну споруду. Вона постраждала під час двох світових воєн, проте у 1960-х років її реставрували та зробили там музей.

Через прорахунки із ремонтом будівля швидко руйнувалась й невдовзі музей довелось виселити, але будівля та певні елементи інтер'єру досі непогано збережені.

Дубно

Дубенська синагога на Рівненщині кінця XVIII століття пережила війну та дійшла до наших днів у порівняно непоганому стані. В радянські часи там містились різні господарські організації.

Image caption Дубенська синагога на Рівненщині

Будівля є пам'яткою архітектури та перебуває у складі державного історико-культурного заповідника, але стан її аварійний.

Жовква

Синагога у Жовкві, збудована у XVII столітті, свого часу претендувала на включення до переліку об'єктів культурної спадщини ЮНЕСКО.

Йосип Зісельс назвав її найвідомішою синагогою України. Вона є однією з найбільших у Європі оборонних споруд у стилі ренесансу.

Image caption Синагога у Жовкві претендувала на включення до переліку об'єктів ЮНЕСКО

Копирайт изображения WIKIPEDIA Image caption Синагога на початку XX століття

У 2012 році Нацбанк навіть увів у обіг пам'ятну монету із зображенням синагоги у Жовкві.

З початку 2000-х років аварійну споруду намагаються реставрувати, проте через відсутність грошей процес загальмувався.

Підгайці

Ще одна старовинна оборонна синагога збереглась у Підгайцях на Тернопільщині.

Її збудували у кінці XVI століття, будівля вважається пам'яткою архітектури національного значення.

Копирайт изображения Iryna_Pustynnikova Image caption Оборонна синагога у Підгайцях на Тернопільщині

Копирайт изображения Iryna_Pustynnikova Image caption У цій синагозі могли молитись предки зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера

Цікава деталь - після обрання президентом США Дональда Трампа з'явилась інформація, що предки його зятя Джареда Кушнера емігрували до США саме з Підгайців, і вони були частиною місцевої єврейської громади.

Сатанів

Старовинна синагога у Сатанові на Хмельниччині датується початком XVI століття та є пам'яткою архітектури національного значення.

Копирайт изображения Wikipedia Image caption Синагога у Сатанові на початку XX століття

Image caption Синагога у Сатанові

Нещодавно її повністю реконструювали, надавши сучасного вигляду. Неподалік Сатанова є кілька популярних курортів, тож інвестори, сподіваючись на туристів з Ізраїлю, відремонтували синагогу.

Хоча через надання пам'ятці сучасного вигляду лунає і критика. "Фактично маємо нову синагогу", - вважає пан Зісельс.

Сокаль

Велика синагога у Сокалі на Львівщині збудована ще у XVII столітті. Як і більшість подібних споруд, вона була пошкоджена під час війни.

Копирайт изображения Iryna.Pustynnikova Image caption Синагога у Сокалі на Львівщині

У радянські часи вона продовжувала руйнуватись і її використовували під різноманітні склади.

Хоча вона перебуває в аварійному стані, досі збереглись усі стіни і навіть частково внутрішній та зовнішній декор.

Шаргород

Чи не найкраще на Поділлі збереглась оборонна синагога у Шаргороді, яку збудували 1589 року.

Копирайт изображения Iryna.Pustynnikova Image caption Шаргородська синагога на Вінничині - одна із найкраще збережений старовинних синагог України

Іноді цю синагогу за її міць навіть називають шаргородською фортецею.

Шаргородську синагогу закрили ще в 1930-х роках та перетворили на цех сокоморсового заводу. Пізніше там робили вино.

Під час війни вона збереглась, а в 90-х її повернули єврейській громаді міста.

Проте грошей на ремонт та реставрацію так і не знайшли.

Луцьк

Велика оборонна синагога початку XVII століття з великими труднощами, проте таки вціліла у Луцьку.

Копирайт изображения Google.maps

Копирайт изображения Wikipedia Image caption Луцька синагога на початку XX століття

Її підірвали і частково зруйнували у 1942 році. У перші десятиліття після війни будівля і далі руйнувалась, проте у 70-х роках її відремонтували та перетворили на спортивний клуб.

Під час ремонту втратили всі залишки внутрішнього декору.

Як розповів Йосип Зісельс, на початку 1990-х років він з однодумцями зробили перепис синагог, які хоча б частково збереглись на той час - їх було близько 800.

Багато з них є пам'ятками архітектури, проте вони розташовані у маленьких містах та містечках, де шансів на порятунок коштом єврейської громади немає.

"Більшість синагог зараз не мають шансів на відновлення - країна бідна. Але минає час, і шанс може з'явитись. До прикладу, утворюється британська фундація, яка може допомогти", - резюмував пан Зісельс.

Він сподівається, що хоча б частину старовинних синагог вдасться відреставрувати.

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