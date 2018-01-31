Фото: на сході Азії та в Австралії побачили супермісяць
Минулої ночі мешканці Східної Азії та Австралії могли спостерігати одразу три унікальних астрономічних явища: супермісяць, блакитний місяць та затемнення.
Супермісяць - це явище, яке відбувається при збігу повного місяця, або молодика, з перигеєм — моментом найбільшого зближення Місяця і Землі. В такий момент місяць із землі виглядає дещо більшим, ніж зазвичай.
Блакитний Місяць або Червоний Місяць - рідкісне оптичне явище.
Зміна кольору супутника Землі, при спостереженні з поверхні планети, з сірого на блакитний чи червонуватий відбувається внаслідок запиленості атмосфери, підвищеної вологості або з інших причин.
Червоний Місяць - оптичне явище, яке відбувається при повному місячному затемненні.
Блакитний Місяць - настільки рідкісне природне явище, що в англійців є навіть приказка "одного разу за Синього Місяця" (англ. Once in a Blue Moon).