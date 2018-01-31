4 факти про 4G. Перші частоти в Україні розпродано

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Найбільші українські оператори мобільного зв’язку отримали частоти для запровадження швидкісного зв’язку 4G. Ліцензії на торгах викупили "Київстар", "Vodafone-Україна" та "lifecell". Загалом вони сплатять за них майже 2,5 млрд гривень.

BBC Україна звернула увагу на чотири аспекти запровадження 4G в Україні

Частоти

У середу в Україні відбулися торги з продажу частот у діапазоні 2600 МГц. Хоча у світі більш популярним є поширення швидкісного інтернету частотами у діапазоні 1800 МГц.

Головна їхня відмінність у тому, що чим вища частота, тим менша площа покриття сигналом, але більша кількість одночасних з’єднань.

Тобто частота у діапазоні 2600 МГц вигідна для забезпечення 4G-зв’язком великої кількості людей, які проживають компактно. Наприклад, для великих мегаполісів.

Частота у діапазоні 1800МГц дозволяє значно розширити покриття, включивши невеликі населені пункти.

Використовувати лише частоту 2600 МГц невигідно, оскільки це потребує великої кількості базових станцій і, відповідно, призведе до здорожчання послуг.

Конкурс на більш привабливі частоти 1800МГц уряд анонсував на 26 лютого 2018 року.

Коли запрацює

Image caption Оператори мобільного зв'язку вибірково надіслали деяким абонементам пропозицію замінити сім-картку

В компанії "Київстар" BBC Україна повідомили, що орієнтовно планують запустити послугу 4G-зв’язку в середині-кінці березня.

"За нашими підрахунками, оформлення дозволів приблизно займе два місяці. Як тільки у нас будуть всі документи, ми готові запускати 4G в діапазоні 2600МГц. Це буде стосуватися в першу чергу великих міст - Київ, Харків, Львів, Дніпро, Одеса", - повідомила Ганна Захараш, директор з корпоративних комунікацій компанії "Київстар".

В компанії lifecell також повідомили, що планують запуск 4G-зв’язок на початку весни.

"Ми плануємо запустити 4G для наших абонентів дуже швидко. Максимум у квітні. В нас дуже сучасне обладнання", - розповів СЕО lifecell Ісмет Язиджи агенції "Інтерфакс".

В компанії "Vodafone Україна" теж прогнозують, що 4G запрацює наприкінці березня.

"Технічно ми готові. Одразу після отримання ліцензій запрацює в декількох обласних центрах точкова мережа. Цей діпазон розрахований для забезпечення великої кількості абонентів, а для забезпечення покриття будемо застосовувати частоту 1800МГц після відповідного тендера", - розповіла BBC Україна речниця "Vodafone Україна" Вікторія Павловська

Що потрібно

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Для користування послугами швидкісного зв’язку 4G абонентам потрібно, в першу чергу, перевірити, чи підтримує таку технологію їхній мобільний телефон.

Крім того, для користування 4G потрібна U SIM картки.

Оператори мобільного зв’язку вибірково надіслали деяким абонементам пропозицію замінити сім-картку.

Компанія "Київстар" та "Vodafone Україна" пропонує цю послугу зробити безкоштовно, у lifecell оцінюють послуги у 30 гривень.

У мережі "Київстар", щоб дізнатись чи буде функціонувати SIM-карта у мережі 4G, потрібно набрати код *245*4# і виклик.

Якщо подзвонити з потрібної сім-картки у довідкову службу lifecell, оператор одразу зможе визначити, чи підходить вона для 4G.

У Vodafone достатньо звернутися у будь-якие відділення, щоб перевірити чи обміняти картку.

Хоча більшість сім-карт, які продавалися останнім часом, вже мають формат U SIM.

Переваги 4G над 3G

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Головна перевага 4G - значно вища швидкість передачі даних.

В мережі 4G мінімальна швидкість передачі даних 100 Мбіт/с, в той час як в 3G - 348 Кбіт/с.

4G також має функцію VoIP, яка передає голос через інтернет. Це дозволяє значно зекономити на дзвінках за кордон.

3G зв’язок Україна отримала у лютому 2015 року. Впровадження зайняло 2-3 місяці.

Тож, технологія 3G в Україні поки що має значно більше покриття, ніж планується для 4G.