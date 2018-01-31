MH17: родичі жертв виграли позов до Стрєлкова на $400 млн

Копирайт изображения Getty Images Image caption Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак Boeing 777 збили ракетною установкою "Бук", привезеною з території Росії

Родичі пасажирів збитого на сході України влітку 2014 року малайзійського "Боїнга" виграли в американському суді позов проти Ігоря Стрєлкова (Гіркіна), який у той час командував силами сепаратистів так званої "ДНР". Родичам присудили багатомільйонні компенсації, проте отримати їх позивачі не сподіваються.

Загалом позивачам присудили компенсацію у розмірі 400 млн доларів.

Позов подали родичі 18 з 298 загиблих пасажирів рейсу MH17 через рік після трагедії на підставі "Закону про захист жертв катувань", який відніс його до американської юрисдикції.

Крім того, позивачка Ясмін Калер, яка подала позов від імені загиблих Шакі Пандувінати та Мігеля Пандувінати, є громадянкою США.

Справу слухали у федеральному суді Північного округу Іллінойсу в Чикаго, де один із загиблих Камерон Дальзіель купив квиток на рейс Malaysia Airlines з Амстердама до Куала-Лумпура Райні, вдова Дельзіеля, також була серед позивачів.

Спочатку позов майже на мільярд доларів подали як проти Гіркіна, так і проти самої авіакомпанії. У заяві йшлося про те, що Malaysia Airlines свідомо здійснювала польоти у повітряному просторі над південним сходом України, який визнали зоною військового конфлікту.

Після отримання рекомендацій Європейського агентства авіаційної безпеки (EASA) про небезпеку польотів влада США заборонили всім американським авіакомпаніям літати над Донбасом. Багато авіакомпаній світу ухвалили аналогічне рішення.

Копирайт изображения EPA Image caption Лайнер збили над територією Донецької області

"Ні тепло, ні холодно"

На початку лютого 2016 року позивачі добровільно відмовилися від претензій до авіакомпанії.

Справу проти Гіркіна розглядали за його відсутності. Спроби надіслати судові документи на московську адресу відповідача не закінчилися успіхом - двері ніхто не відчинив і в домофон не відповів.

Як зазначалося в позовній заяві, Ігор Гіркін є об'єктом санкцій США, Євросоюзу, Канади, Швейцарії та Нової Зеландії. "Рейс MH17 виконував політ у повітряному просторі над районом, в якому армія бунтівників вела бойові дії, - йдеться у позові, - і ця армія під командуванням Гіркін збила літак".

Якщо у мене з'являться зайві півмільярда доларів, я не проти заплатити родичам за невідомо ким збитий "Боїнг" Ігор Стрєлков (Гіркін), керівник сепаратистів "ДНР" у 2014 році

Як стверджували позивачі, яких представляв місцевий адвокат Флойд Вайснер, Гіркін наказав збити літак з привезеної з Росії ракетної установки "Бук". При цьому діяв він, за словами позивачів, спільно з неназваними російськими чиновниками.

Після падіння лайнера Гіркін, за словами позивачів, наказав зібрати усі особисті речі і цінності пасажирів і відвезти їх до штабу сепаратистів.

За даними міжнародної слідчої групи, "Боїнг" збили з пускової установки "Бук", яку доправили на територію України з Росії.

Російська влада і озброєні прихильники самопроголошених республік на сході України послідовно заперечують причетність до катастрофи літака, звинувачуючи в тому, що трапилося, владу України.

Сам Гіркін, коментуючи рішення суду в ефірі телеканалу "Дождь", заявив, що йому від нього "ні тепло, ні холодно".

"Якщо у мене з'являться зайві півмільярда доларів, я не проти заплатити родичам за невідомо ким збитий "Боїнг", мені не шкода буде допомогти людям", - сказав він.

Копирайт изображения AFP Image caption Ігор Стрєлков був "міністром оборони" самопроголошеної "ДНР", але невдовзі після катастрофи "Боїнга" повернувся в Росію

Домогтися справедливості

Адвокат Вайснер розповів журналістам, що представляв позивачів на громадських засадах.

"Рідним це нічого коштувати не буде, - сказав він після подання позову. - Ми робимо це, щоби надати послугу: вони хочуть почути відповіді на свої питання і не хочуть, щоби про них забули".

Спочатку позивачі просили загалом 900 мільйонів доларів. Ухвалюючи рішення на їхню користь, чиказька суддя Джоен Ліфкоу постановила стягнути з Гіркіна по 20 млн доларів на користь кожного з 25 позивачів.

Це ніколи не робилося заради грошей. Така сума має на меті лише справити враження, вивести позов на світову арену Флойд Вайснер, адвокат

Отримати ці гроші буде неможливо, навіть якщо Гіркіна заарештують у третій країні, як Віктора Бута в Таїланді або Романа Селезньова на Мальдівах. Але адвокат позивачів каже, що це не так важливо.

"Це ніколи не робилося заради грошей, - заявив він голландській телепрограмі Zembla, яка прославилася минулого року своїм документальним фільмом "Дивні друзі Дональда Трампа". - Така сума має на меті лише справити враження, вивести позов на світову арену. Адже це найважливіше. Метою ніколи не було просто отримати з Гіркіна якісь гроші, ідея була в тому, щоби домогтися для рідних справедливості. Пролити світло на страшну трагедію, яку вони пережили".

"Ми виходимо з того, що буде неможливо щось отримати, - сказала Силена Фредерікс, мати загиблого голландця Брайса Фредерікса. - Голе курча не общипаєш. Це більше символічний крок. Поки що їм все, як й раніше, сходить з рук. Якщо ми придумаємо, як зробити життя тих, хто в це вплутаний, менш приємним, ми не втратимо таку можливість".