Facebook - не місце для маленьких дітей?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Багато досліджень намагаються з'ясувати, чи шкодять соцмережі здоров'ю дітей

Понад 100 фахівців з охорони здоров'я дітей просять Facebook відкликати додаток, призначений для дітей віком до 13 років.

У відкритому листі до голови Facebook Марка Цукерберга вони назвали додаток Messenger Kids безвідповідальною спробою заохотити маленьких дітей використовувати Facebook.

На думку науковців, діти просто не готові мати акаунт у соцмережах.

Facebook же твердить, що додаток розробили інтернет-експерти з питань безпеки у відповідь на вимоги батьків, які хочуть більшого контролю за тим, як їхні діти використовують соцмережі.

Сам додаток є спрощеною версією програми Facebook Messenger. Перед використанням програма вимагає батьківського дозволу, а отримані нею дані не використовуються для реклами.

У відкритому листі до Facebook зазначено: "Messenger Kids, швидше за все, стане першою платформою соцмереж, яку широко будуть використовувати школярі молодшого віку (від 4 до 11 років. - Ред.).

"Втім, дедалі більше досліджень показують, що надмірне використання цифрових пристроїв та соціальних мереж шкідливе для дітей та підлітків. І дуже імовірно, що цей новий додаток підірве здоровий розвиток дітей", - зазначають фахівці.

"Молодші діти просто не готові мати акаунти в соціальних мережах. Вони не достатньо дорослі, щоб осягти труднощі онлайн стосунків, які часто призводить до непорозумінь і конфліктів навіть у більш зрілих користувачів", - ідеться у зверненні.

У відповідь Facebook заявив: "Відколи ми запустили додаток у грудні, багато батьків по всій країні розповіли, що Messenger Kids допомагає їм підтримувати зв'язок із дітьми та дозволяє дітям лишатися на зв'язку з членами сім'ї, де б вони не перебували".

"Наприклад, батьки, що працюють уночі, нам розповідали, що вони тепер можуть читати дітям казки перед сном. А мами, які мусять їздити у робочі відрядження, щодня підтримують зв'язок зі своїми дітьми", - наголосила соцмережа.

Втім, автори листа ставлять під сумнів ці твердження: "Щоб розмовляти з родиною та друзями на великих відстанях, не потрібно мати акаунт у Messenger Kids".

"Діти можуть використовувати батьківський Facebook, Skype чи інші акаунти, аби спілкуватися з родичами. Або вони можуть просто подзвонити", - зазначають вони.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Деякі дослідження стверджують, що існує зв'язок між використанням соціальних мереж та депресією у молоді

Автори листа цитують низку досліджень, які пов'язують використання соцмереж підлітками з посиленням депресії та тривожності.

"Підлітки, які протягом години чатяться в соціальних мережах, розповідають, що менш задоволені практично всіма аспектами свого життя".

"Восьмикласники (діти 13-14 років. - Ред.), які використовують соціальні мережі протягом шести-дев'яти годин на тиждень, на 47% імовірніше скажуть, що почуваються нещасливими, в порівнянні з їхніми однолітками, які рідше використовують соціальні мережі".

Лист також цитує дослідження за участю дівчат 10-12 років, які через соцмережі "більш схильні ідеалізувати худобу, непокоїтися через своє тіло й сидіти на дієтах".

Серед інших статистичних даних з різних досліджень, наведених у листі, такі:

78% підлітків перевіряють свої телефони щогодини

50% кажуть, що вони залежні від своїх телефонів

Половина батьків стверджує, що спроби зменшити час, який діти проводять перед екраном, - це постійна битва

Експерти також ставлять під сумнів твердження Facebook, що програма Messenger Kids є безпечною альтернативою для дітей, які вже використовують соцмережі, збрехавши про свій вік.

"11-ти і 12-річні, які зараз використовують Snapchat, Instagram або Facebook, навряд чи перейдуть на цей додаток, який вочевидь розроблений для молодших дітей".

"Messenger Kids не реагує на потребу - він її створює", - наголошують автори листа.

Лист підписала низка груп, які опікуються добробутом дітей. Головна з них - "Кампанія за дитинство без реклами". Серед підписантів і багато окремих людей, зокрема британська науковець баронеса Сьюзен Грінфілд.