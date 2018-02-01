Копирайт изображения SAM YEH/AFP/Getty Images Image caption Україна таки отримає від США "Джевеліни", але коли саме - поки що невідомо

Президент Петро Порошенко заявив, що США дадуть Україні протитанкові ракетні комплекси "Джевелін" (Javelin) за власний кошт.

"Внаслідок копіткої роботи нашої команди ми сьогодні маємо позитивну новину, що протитанкові комплекси "Джевелін" нам будуть поставлені в якості оборонного озброєння за рахунок фінансування Сполучених Штатів Америки", - повідомив Порошенко 17 січня.

А керівник Генштабу Збройних сил України навіть розпорядився готуватися до прийому американських комплексів на озброєння.

ВВС Україна спробувала розібратись, чому США таки пішли на цей крок, коли Україна може отримати "Джевеліни" та чи вплине це на конфлікт на Донбасі.

Про рішення США

У посольстві України в США ВВС Україна повідомили, що політичне рішення про "Джевеліни" дійсно ухвалене. Однак попереду ще певні міжвідомчі процедури.

Щодо суми, то йдеться приблизно про 47 млн доларів США, які вже закладено в американський бюджет.

Оборонну допомогу в рамках цієї суми американська сторона надає безкоштовно. Крім того, Україна може додатково купити озброєння за свої кошти.

Скільки саме комплексів "Джевелін" нададуть Україні, буде вирішувати спеціальна комісія.

Посол України в США Валерій Чалий розповів ВВС Україна, що це - перше рішення американської сторони про надання Україні безоплатно оборонної зброї летального характеру.

"У нас були вже поставки комерційні, зокрема гвинтівок, РПГ, гранатометів. Але це дійсно абсолютно новий етап", - каже дипломат.

Крім того, за його словами, це серйозний сигнал всім міжнародним партнерам, що США готові і далі підтримувати Україну, в тому числі такими засобами.

"Тобто після цього сигналу, очевидно, й інші країни можуть розглядати можливість поставок такого типу оборонних озброєнь летального характеру", - наголосив пан Чалий.

Рішення США, на думку дипломата, показує і здатність України безпечно зберігати такого роду озброєння.

Одним із факторів, який стримував це політичне рішення Білого дому було те, що Україна має досить високий рівень корупції в ЗСУ Валерій Чалий, посол України в США

"Адже одним із факторів, який стримував це політичне рішення Білого дому, в свій час було те, що Україна має досить високий рівень корупції в ЗСУ, тому ці системи можуть через корупцію і через слабкість армії потрапити до рук противника", - пояснює він.

Рішення про направлення свідчить, що ситуація кардинально змінилась, і це було американськими експертами відповідним чином оцінено, зазначає він.

"Тобто це зміна філософії підходів адміністрації США, і це правильно. Бо слабкість провокує агресора, а сильна позиція дає можливість дипломатичних рішень", - каже посол.

Куди поїдуть "Джевеліни"?

Що стосується поставок, то зараз триває процес підготовки України до прийому озброєнь такого типу.

Мова йде про можливості зберігання таких протитанкових систем та підготовку до їх використання.

Втім, прямо в зону конфлікту "Джевеліни" не поїдуть.

Копирайт изображения Andrew Burton/Getty Images Image caption В зону АТО "Джевеліни" не поїдуть

"Мова не йде про те, що вони відразу будуть направлені безпосередньо в зону бойових дій. А от в разі подальших агресивних дій, будуть розглядатись варіанти застосування", - розповідає посол.

Тож, побоювання, що надання Києву протиракетних комплексів призведе до ескалації на Донбасі є безпідставними, додає він.

"Адже акцент якраз робиться на тому, що це підсилення можливостей України в разі подальших агресивних дій. Тобто це - фактор стримування", - пояснив пан Чалий.

Крім того, українські військові ще мають навчитися їх використовувати. А тому зараз обговорюється питання про тренування та інструктаж.

"Саме це питання, а також багато інших, будуть обговорювати під час візиту міністра оборони України Степана Полторака до США", - розказав пан Чалий.

В міністерстві оборони ВВС Україна підтвердили, що зустріч пана Полторака та міністра оборони США Джеймса Меттіса запланована на 2 лютого.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Полторак та Меттіс проведуть переговори 2 лютого

Більше деталей про результати зустрічі пообіцяли розказати вже після перемовин.

На думку директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергія Згурця, поставки "Джевелінів" - важлива допомога, яка суттєво посилить позиції ЗСУ.

"Я думаю, що в разі загострення ситуації на фронті, ця зброя буде використовуватися силами спецоперацій та повітряно-десантними військами, як найбільш підготовленими частинами ЗСУ для відповіді ворогу", - вважає він.

Щодо термінів поставок "Джевелінів", то, на думку пана Згурця, це питання може зайняти від трьох до шести місяців.

Летальна зброя

Протитанкові системи "Джевелін" кваліфікують як летальне оборонне озброєння.

Вони призначені для ураження бронетехніки, а також вертольотів та БПЛА, які перебувають на невеликій висоті.

Саме на постачанні цього озброєння Київ наполягав тривалий час.

Повідомлення про те, що США нададуть Україні "посилені оборонні можливості", з'явилися наприкінці минулого року.

Копирайт изображения IAN HITCHCOCK/GETTY IMAGES Image caption Україна вже довго чекає на постачання "Джевелінів"

Росію ці повідомлення обурили.

У російському МЗС заявили, що США "перетнули межу, оголосивши про намір надавати Україні озброєння прямої нищівної дії". Москва також заперечує постачання танків українським сепаратистам.

Водночас у Києві заявляють, що постачання протитанкових ракетних комплексів дозволить українській армії більш ефективно стримувати агресію Росії та підтримуваних нею сепаратистів на Донбасі.

Москва заперечує участь своїх військових у конфлікті на сході України, однак визнає, що у збройних формуваннях самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" є "російські добровольці".