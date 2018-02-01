Активісти: "Лобстерів не можна варити живцем"

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Понад півсотні громадських активістів та знаменитостей Британії закликали захистити лобстерів та крабів від варіння живцем.

Таке звернення вони направили до міністра охорони довкілля Майкла Гоу. У ньому просять визнати ракоподібних істотами, що мають відчуття, у новому законі про захист тварин.

Активісти апелюють до праць науковців, які підтверджують, що ці істоти можуть відчувати біль.

Серед підписантів зокрема відомий телеведучий Кріс Пакхем та комік Білл Бейлі.

Крім того, лист підписали представники "Королівського товариства захисту тварин" та Британської асоціації ветеринарів.

Щоб науково довести, що деякі групи тварин відчувають біль, може знадобитися багато років.

Але після ухвалення закону про захист тварин у 2006 році науковці провели чимало досліджень, які доводять чутливість раків, лобстерів чи крабів.

"Варити тварин живцем, або розрізати їх - неприйнятно", - заявила BBC Маніс Томлінсон з кампанії за порятунок ракоподібних прокоментувала.

"Всі свідчення, які нам відомі натепер, вказують на те, що вони здатні відчувати біль", - каже вона.

У листі міністру Гоу зокрема зазначено:

"Через екстремальні дії, які з ними чинять, ми закликаємо уряд включити ракоподібних у закон про захист тварин 2006 року".

Image caption Ведучі Кріс Пакхем та Міхаела Страчан також підписали лист

Хоча омари та краби не є тваринами в біологічному сенсі, в листі вказується, що "у Британії ракоподібні виходять за межі юридичного визначення "тварин, які охороняються" в Законі про захист тварин.

І тому зараз не існує жодних правил, як поводитися з ракоподібними в супермаркетах чи ресторанах та як їх вбивати, обробляти чи зберігати.

М'ясо лобстерів чи крабів дуже швидко псується, тому його потрібно готувати одразу після вбивства або ж заморожувати.

Але активісти кажуть, що вже існують більш гуманні способи вбивства, наприклад, приглушити до втрати свідомості, які можна використовувати на кухні.

"Немає жодних економічних або кулінарних причин, чому ракоподібних не можна вбити гуманно. Натомість їм часто відривають ноги, голову чи хвіст або кип'ятять, коли вони ще живі", - зазначено в листі.

Пані Томлінсон каже, що над ракоподібними повели 14 наукових досліджень їхнього сприйняття болю. Але за двома критеріями науковці не дійшло згоди, тому дослідження не можна вважати підтвердженими.

У цьогорічній статті BBC професор Роберт Елвуд з Королівського університету в Белфасті заявив, що численні експерименти показали, що "ракоподібні намагалися уникати певних подразнень", що доводить відчуття болю.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Учасники кампанії стверджують, що потрібно проявити гуманність перед тим, як готувати ракоподібних

Закон про захист тварин 2006 року ухвалили до того, як Європейське агентство з безпеки харчових продуктів опублікувало звіт, де ракоподібні були віднесені до першої категорії тварин, які можуть відчувати біль та страждання.

Уряд почав громадські слухання про нову редакцію закону про захист тварин, і учасники кампанії хочуть скористатися можливістю виправити помилку.

Речник Департаменту з питань довкілля, продовольства та сільських районів заявив BBC: "Ми прагнемо до найвищих стандартів захисту тварин. Як зазначив прем'єр-міністр, ми зробимо Велику Британію світовим лідером із догляду та захисту тварин, коли ми вийдемо з ЄС".

"Ми зараз проводимо консультації і обов'язково розглянемо всі застереження щодо закону".

Петицію в інтернеті на підтримку змін до закону вже підписали понад 23 тисячі людей.