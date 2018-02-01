"Тварини з камерами" розкривають секрети дикої природи
Минулого року британці, мабуть, частіше бачили сурикатів у рекламі автомобільного страхування, аніж у фільмах про дику пророду.
Але з виходом нового документального фільму ВВС One "Тварини з камерами" (Animals With Cameras) ця ситуація має змінитися.
Для зйомок цього трисерійного фільму на тварин чіпляли камери, щоб вчені (і глядачі) могли бачити, де вони знаходяться і що роблять.
І результати виявились захопливими.
"Завдяки технологіям ми нарешті змогли це зробити, - розповідає BBC News продюсер фільму Ден Ріс. - Батарейки досить маленькі, об'єктиви досить маленькі. Завдяки сенсорами невеличкого розміру ви можете отримати зображення високої якості, а також робити уповільнену зйомку".
"Ви можете одягти на тварину камеру такого розміру, з яким тварині буде комфортно і який не впливатиме на їхню поведінку", - додає він.
Пан Ріс каже, що основна перевага такого обладнання полягає в тому, що воно дозволяє глядачам "потрапити" у місця, яких вони раніше не бачили.
"Ми не можемо спуститися глибоко в нори, піднятися високо в повітря, зануритися глибоко у море - тож питання доступу тут дуже важливе", - каже він.
Продюсери BBC запропонували поділитися цими технологіями та матеріалами з ученими, які вивчають певні види.
У більшості випадків камери на тварин одягали вчені, які вже знають, як правильно з ними поводитись. Але кільком тваринам для того, щоб прикріпити камери, довелось дати заспокійливе.
"Добробут тварин для нас був надзвичайно важливим, - каже пан Ріс. - Останнє, що ми хотіли зробити - це заподіяти їм шкоду. Основна мета такого спостереження - отримати інформацію, яка може стати у нагоді для захисту цього виду в майбутньому".
Минулого року Том Макдональд, керівник відділу природознавста ВВС, особливо підкреслив роль у фільмі сурикатів, пожартувавши: "Це моє нововведення для 2018 року - більше сурикатів".
Саме вони є головними героями першої серії фільму.
"Їхня популярність просто невмируща, - сміється пан Ріс. - Реклама автострахування виявилась чудовим піаром для сурикатів".
"Вони - мрія режисера, адже вони такі індивідуальні. Вони фотогенічні, і вони багато часу проводять вертикально, стоячи, і це дуже важливо - в результаті вони виглядають схожими на людей".
Можливо, одна з головних проблем під час зйомок таких фільмів - ризик псування дорогого обладнання, яке тварини можуть пошкодити під час своїх пересувань.
"Так, це був ризик, - визнає пан Ріс. - І деякі камери ми таки втратили".
"У випадку з сурикатами, гепардами та шимпанзе, з якими вчені взаємодіють мало не щодня, ми знали, що з камерами буде усе гаразд, - каже він.
Такі приручені тварини зазвичай призвичаєні до присутності людини і, як правило, за ними вже спостерігали протягом певного часу на фіксованій території.
"Водночас принаймні одна з камер сурикатів впала в нору, тож вона просто там і залишилась. Це не спричинить жодних проблем, але, на жаль, відео з цієї камери відновити не вдасться - ці камери занадто малі, щоб з'єднати їх з передавачем", - каже пан Ріс.
"Тож з прирученими тваринами зазвичай проблем не виникає, але з повністю дикими вони є. На щастя, ми не втратили жодну підводну камеру - насправді, це неабияке досягнення. Пінгвіни і тюлені повертаються на берег, тому доки камера залишається прикріпленою до їхнього тіла, ви можете її забрати назад", - додає він.
Останніми тижнями ми бачили, як документальні фільми про природу впливають на громадську думку щодо деяких питань, а в окремих випадках навіть на державну політику - одна з серій "Блакитної планети 2" привернула увагу до шкідливого впливу пластикових відходів на навколишнє середовище.
Прем'єр-міністр Тереза Мей, говорячи про впровадження податку на поліетиленові пакети, минулого місяця в інтерв'ю Ендрю Марру сказала: "Ніхто, хто бачив "Блакитну планету", не зможе сумніватися у необхідності щось робити (з пластиковими відходами. - Ред.)".
Пан Ріс сподівається, що "Тварини з камерами" також допоможуть глядачам більше дізнатись про навколишній світ.
"Ми (продюсери) займаємося цим в першу чергу тому, що любимо тварин, - каже він. - І зокрема ми сподіваємось на те, що ці документальні фільми спонукатимуть людей більше піклуватись про природу".
"Я просто сподіваюсь, що це відкриває людям очі на те, наскільки дивовижні ці тварини, а також, можливо, покаже, як багато ми ще не знаємо про навіть дуже популярних тварин. Навколо них існує ще багато таємниць".