"Тварини з камерами" розкривають секрети дикої природи

Минулого року британці, мабуть, частіше бачили сурикатів у рекламі автомобільного страхування, аніж у фільмах про дику пророду.

Але з виходом нового документального фільму ВВС One "Тварини з камерами" (Animals With Cameras) ця ситуація має змінитися.

Для зйомок цього трисерійного фільму на тварин чіпляли камери, щоб вчені (і глядачі) могли бачити, де вони знаходяться і що роблять.

І результати виявились захопливими.

"Завдяки технологіям ми нарешті змогли це зробити, - розповідає BBC News продюсер фільму Ден Ріс. - Батарейки досить маленькі, об'єктиви досить маленькі. Завдяки сенсорами невеличкого розміру ви можете отримати зображення високої якості, а також робити уповільнену зйомку".

"Ви можете одягти на тварину камеру такого розміру, з яким тварині буде комфортно і який не впливатиме на їхню поведінку", - додає він.

Image caption Шимпанзе на їм'я Кімбенг вивчає свою камеру

Пан Ріс каже, що основна перевага такого обладнання полягає в тому, що воно дозволяє глядачам "потрапити" у місця, яких вони раніше не бачили.

"Ми не можемо спуститися глибоко в нори, піднятися високо в повітря, зануритися глибоко у море - тож питання доступу тут дуже важливе", - каже він.

Продюсери BBC запропонували поділитися цими технологіями та матеріалами з ученими, які вивчають певні види.

У більшості випадків камери на тварин одягали вчені, які вже знають, як правильно з ними поводитись. Але кільком тваринам для того, щоб прикріпити камери, довелось дати заспокійливе.

"Добробут тварин для нас був надзвичайно важливим, - каже пан Ріс. - Останнє, що ми хотіли зробити - це заподіяти їм шкоду. Основна мета такого спостереження - отримати інформацію, яка може стати у нагоді для захисту цього виду в майбутньому".

Минулого року Том Макдональд, керівник відділу природознавста ВВС, особливо підкреслив роль у фільмі сурикатів, пожартувавши: "Це моє нововведення для 2018 року - більше сурикатів".

Саме вони є головними героями першої серії фільму.

"Їхня популярність просто невмируща, - сміється пан Ріс. - Реклама автострахування виявилась чудовим піаром для сурикатів".

Image caption Сурикати - головні герої першої серії "Тварин з камерами"

"Вони - мрія режисера, адже вони такі індивідуальні. Вони фотогенічні, і вони багато часу проводять вертикально, стоячи, і це дуже важливо - в результаті вони виглядають схожими на людей".

Можливо, одна з головних проблем під час зйомок таких фільмів - ризик псування дорогого обладнання, яке тварини можуть пошкодити під час своїх пересувань.

"Так, це був ризик, - визнає пан Ріс. - І деякі камери ми таки втратили".

"У випадку з сурикатами, гепардами та шимпанзе, з якими вчені взаємодіють мало не щодня, ми знали, що з камерами буде усе гаразд, - каже він.

Такі приручені тварини зазвичай призвичаєні до присутності людини і, як правило, за ними вже спостерігали протягом певного часу на фіксованій території.

Image caption Сторожовим собакам на півдні Франції чіпляли інфрачервоні камери, щоб побачити, як вони будуть взаємодіяти з вовками уночі

"Водночас принаймні одна з камер сурикатів впала в нору, тож вона просто там і залишилась. Це не спричинить жодних проблем, але, на жаль, відео з цієї камери відновити не вдасться - ці камери занадто малі, щоб з'єднати їх з передавачем", - каже пан Ріс.

Image caption Пінгвінам чіпляли камери на спини - вони записували відео навіть під водою

"Тож з прирученими тваринами зазвичай проблем не виникає, але з повністю дикими вони є. На щастя, ми не втратили жодну підводну камеру - насправді, це неабияке досягнення. Пінгвіни і тюлені повертаються на берег, тому доки камера залишається прикріпленою до їхнього тіла, ви можете її забрати назад", - додає він.

Останніми тижнями ми бачили, як документальні фільми про природу впливають на громадську думку щодо деяких питань, а в окремих випадках навіть на державну політику - одна з серій "Блакитної планети 2" привернула увагу до шкідливого впливу пластикових відходів на навколишнє середовище.

Image caption Акулам чіпляли спеціальні камери, що пливли за ними по воді. Для того, щоб після від'єднання вони спливали на поверхню, їх поміщали у спеціальну ємність, заповнену піною

Прем'єр-міністр Тереза Мей, говорячи про впровадження податку на поліетиленові пакети, минулого місяця в інтерв'ю Ендрю Марру сказала: "Ніхто, хто бачив "Блакитну планету", не зможе сумніватися у необхідності щось робити (з пластиковими відходами. - Ред.)".

Пан Ріс сподівається, що "Тварини з камерами" також допоможуть глядачам більше дізнатись про навколишній світ.

"Ми (продюсери) займаємося цим в першу чергу тому, що любимо тварин, - каже він. - І зокрема ми сподіваємось на те, що ці документальні фільми спонукатимуть людей більше піклуватись про природу".

"Я просто сподіваюсь, що це відкриває людям очі на те, наскільки дивовижні ці тварини, а також, можливо, покаже, як багато ми ще не знаємо про навіть дуже популярних тварин. Навколо них існує ще багато таємниць".