Врятована альпіністка: галюцинації та босоніж по снігу

Копирайт изображения AFP Image caption Пані Револ каже, що рішення залишити партнера було "страшним та болючим"

Французька альпіністка Елізабет Револ розказала деталі випробовування, яке їй влаштувала "гора-вбивця".

За її словами, вона змушена була залишити свого виснаженого партнера-альпініста, аби врятуватися зі смертельної гори.

Елізабет Револ розказала агентству AFP, що стан польського альпініста Томаша Мацкевича погіршився, коли вони спускались з гори Нанга Парбат, яку називають "гора-вбивця".

Вона згадує, що на великій висоті в неї виникли галюцинації, через які вона зняла взуття в морозних умовах.

"Кров з рота"

Двоє альпіністів почали лізти на гору 20 січня і долали шлях протягом кількох днів.

Але коли вони дійшли до вершини та досягли висоти 8120 метрів, Томаш Мацкевич поскаржився на відсутність зору.

Копирайт изображения Reuters Image caption Стан Томаша Мацкевича різко погіршився

"Він не користувався маскою, тому що протягом дня почувався дещо туманно, а ввечері отримав офтальмію (запалення ока)", розказала пані Револ.

Потім в її партнера почалися проблеми з диханням.

"Він зняв захист, який мав перед ротом, і почав замерзати. Його ніс став білим, потім руки, ноги", - розказує жінка.

Вони вирішили переночувати в ущелині, але його стан далі погіршувався. В нього йшла ротом кров, що є ознакою скупчення рідини в організмі при останній стадії хвороби висоти.

Босоніж по снігу

Елізабет Револ надіслала кілька повідомлень про допомогу, і рятувальники відповіли, що треба спуститись до 6000 метрів.

Вона залишила партнера та зробила так, як говорили рятувальні служби.

"Це не було моє рішення, мені це сказали зробити", - сказала вона.

В інтерв'ю вона розказала про галюцинації, викликані висотою. Їй здалося, що люди приносять їй гарячий чай, і аби їм віддячити, вона мала віддати їм своє взуття.

Через п'ять годин перебування босоніж, пані Револ отримала обмороження.

Копирайт изображения ADAM BIELECKI/REUTERS Image caption Пані Револ (в центрі) після порятунку

Вона чула вертольоти, але через сильний ті не могли до неї дібратись.

Побоюючись, що їй доведеться провести ще одну ніч на горі, жінка почала спускатись.

Нарешті до неї дібрались рятувальники.

Альпіністку відразу доставили до лікарні в Ісламабад, а потім - до Швейцарії. Після цього її перевезли через кордон Франції.

Копирайт изображения AFP Image caption Елітна польська альпіністська команда взяла участь у рятувальній операції

Французькі лікарі оцінюють її стан та вирішують, чи потрібна ампутація рук та лівої ноги через обмороження.

Попри таке випробування, вона не виключає, що знову підніматиметься в гори. "Мені це потрібно". - стверджує пані Револ.