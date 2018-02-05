Що треба знати про туберкульоз

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Туберкульоз сьогодні - це вже не хвороба маргіналізованих верств населення, а небезпека, яка стосується кожного.

Копирайт изображения Daria Prokopyk Дарія Прокопик, науковий блогер Закінчила Києво-Могилянську Академію в 2007 році. За фахом біолог, займалась генетикою, імунологією та викладала в НаУКМА. Бачу прекрасне застосування біології в щоденному житті і консультую щодо здорового харчування.

Наразі Україна - на другому місці в Європі за захворюваністю на туберкульоз (із розрахунку кількості хворих на 100 000 людей). На першому - Росія.

У 2016 році 29 000 українців захворіли на туберкульоз, серед них - понад 800 дітей.

Майже кожен четвертий випадок туберкульозу в Україні - це мультирезистентний туберкульоз (МРТБ).

За кількістю хворих із такою формою туберкульозу ми є одним зі світових лідерів. Крім того, кожен п'ятий хворий на туберкульоз є носієм ВІЛ.

Чому в Україні склалась така ситуація, чому хворобу досі не вдається спинити вакцинацією та як уберегтись від туберкульозу?

Що таке туберкульоз?

Копирайт изображения Уніан Image caption Лабораторія в протитуберкульозному диспансері

Туберкульоз - це інфекційне захворювання, викликане бактерією Mycobacterium tuberculosis. Мікобактерія також відома як паличка Коха, за ім'ям відкривача.

Вона передається повітряно-крапельним шляхом, коли уражена людина кашляє чи чхає.

Зазвичай, туберкульоз вражає легені, рідше - нирки або спинний мозок. Заразною є лише легенева, відкрита форма туберкульозу.

Без належного лікування ця хвороба може бути смертельною. Наразі в Україні смертність від туберкульозу становить близько 10%.

Чому хтось хворіє, а хтось - ні?

Для зараження туберкульозом достатньо десятьох бактерій. Але чи призведе зараження до хвороби, залежить від нашого імунітету. 90-95% людей не захворіють.

Якщо імунна система не спрацює як слід, то може розвинутись або прихована інфекція, або туберкульоз. Інколи від зараження до прояву хвороби минає рік.

Чому в 5-10% імунна система не спрацьовує?

Цьому є кілька причин: мікобактерії вміють уникати знищення і впливати на імунну відповідь, вакцина є недостатньо дієвою, а розвитку туберкульозу значно сприяють ВІЛ-інфекція та навіть брак вітамінів А і D.

Чи ефективна вакцина від туберкульозу?

Копирайт изображения Уніан Image caption Чоловік проходить безкоштовне обстеження на пересувному цифровому флюорографі в Києві

Щеплення протитуберкульозною вакциною БЦЖ в Україні роблять немовлятам на третій день життя.

Ця вакцина ефективно захищає дітей від туберкульозного менінгіту і дисемінованого (розсіяного) туберкульозу.

У березні 2017 року в Україні трапився випадок, коли від туберкульозного менінгіту померла невакцинована дитина.

Проте, захист дорослих від туберкульозу легень є ненадійним, і з віком він слабшає. Ефективність БЦЖ при захисті дорослих людей оцінюють як 60%.

Наразі доцільність підшкірного введення цієї вакцини піддається сумніву.

Слід пам'ятати, що БЦЖ може зумовлювати у вакцинованих людей хибно-позитивний туберкуліновий тест - збільшена реакція Манту за відсутності хвороби.

У США від туберкульозу прищеплюють лише певні категорії людей, але масова вакцинація не запроваджена.

БЦЖ це єдина доступна наразі вакцина. Вона безпечна, але з огляду на недостатню ефективність їй шукають заміну.

На сьогодні 16 нових вакцин від туберкульозу проходять клінічні дослідження. Перспективними вважають вакцини, які люди будуть вдихати.

Як туберкульоз пов'язаний із ВІЛ?

Копирайт изображения Уніан Image caption Перший пункт інтегрованої допомоги для лікування від наркозалежності, ВІЛ і туберкульозу в Києві

Серед причин високої захворюваності на туберкульоз в Україні називають такі:

поширеність ВІЛ-інфекції,

передача збудників в пенітенціарних закладах і туберкульозних диспансерах,

невчасна діагностику,

уникнення лікування,

поширеність штамів із множинною стійкістю до антибіотиків.

ВІЛ-інфекція відкриває перед туберкульозом двері. ВІЛ вражає саме ті клітини, що мали би зробити правильні налаштування імунної системи і запустити знищення бактерій.

Туберкульоз став причиною половини смертей людей із діагнозом СНІД у 2016 році в Україні.

Кількість випадків одночасного зараження ВІЛ і туберкульозом в Україні сьогодні зростає.

Люди можуть бути носіями ВІЛ і туберкульозу, і, не здогадуючись про свій стан, поширювати інфекцію.

Туберкульоз у ВІЛ-інфікованих людей може мати атипову форму, яку важко виявити за допомогою традиційних тестів - флюорографії легень та бактеріального посіву мокротиння.

ВООЗ рекомендує людям, що живуть із ВІЛ, щоквартально робити аналізи на туберкульоз, і вживати антибіотик ізоніазид як запобіжну терапію.

Копирайт изображения Уніан Image caption Засуджені хворі на туберкульоз

Як можна запобігти туберкульозу?

Єдиного способу захисту нема.

Офіційні поради стосуються заходів гігієни в приміщеннях, де збирається багато людей. Там має проводитись вологе прибирання та якісна вентиляція.

Людям радять бути уважними до симптомів туберкульозу - тривалої трохи підвищеної температури (37◦ С), кашлю і нічної пітливості.

Також варто здати аналіз в разі тісного контакту із хворими.

Копирайт изображения Уніан

Вакцинація є недосконалою, проте захищає дітей і допомагає дорослим протистояти інфекції.

Профілактика ВІЛ та вчасне виявлення цього вірусу також суттєво підвищують шанс не захворіти на туберкульоз.

Якість харчування також може впливати на здатність організму протистояти туберкульозу. Брак вітамінів А і D суттєво підвищує розвиток хвороби.

Туберкульоз є виліковним в разі вчасної діагностики та дотримання процедури лікування.