Непроґавте: Нацдружини та "кремлівська" доповідь

Копирайт изображения Нацдружини

У Києві відбувся марш присяги "Національних дружин", пов'язаних з полком "Азов" та партією "Національний корпус". Цей марш викликав реакцію у соцмережах, де "Національні дружини" порівнювали і зі "штурмовими загонами" нацистської Німеччини, і з радянськими "добровільними народними дружинами".

Копирайт изображения FACEBOOK ЛЕОНІДА КАДЕНЮКА Image caption Леонід Каденюк детально описав процес підготовки космонавтів у своїй книзі

Цього тижня помер перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк. За своє життя він побував льотчиком-випробувачем першого класу, депутатом та письменником, а в історію увійшов як перший космонавт незалежної України.

А тепер поговоримо про Олімпіаду. У нас вийшов матеріал про українських спортсменів, які поїдуть на змагання.

Копирайт изображения АПАРАТ РНБО УКРАЇНИ Image caption Запуск ракети "Нептун", 30 січня 2018

У вівторок в Україні випробували нову українську крилату ракету "Нептун", яка здатна уражати наземні та морські цілі.

А в середу фактично розпочався процес запровадження швидкісного зв’язку 4G в Україні.

Щомісяця поліція звітує про десятки вилучених автоматів і сотні гранат. Українці вже навіть трохи звикли, що їх оточує така кількість незаконної зброї.

Тим часом українські військові взяли під контроль село Новоолександрівка, яке перебуває у так званій "сірій зоні" в Луганській області.

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Цього тижня мінфін США опублікував перелік політиків і олігархів, які мають зв'язки з Володимиром Путіним - так звану "кремлівську доповідь". вона стала продовженням закону про санкції, підписаного Дональдом Трампом у серпні 2017 року.

В документі міститься 210 імен - це 114 високопосадовців і керівників держкомпаній, а також 96 олігархів.

Тим часом родичі пасажирів збитого на сході України влітку 2014 року малайзійського "Боїнга" виграли в американському суді позов проти Ігоря Стрєлкова.

І трохи історії. Цей тиждень був багатим на історичні блоги.

Копирайт изображения EPA Image caption Сена, що вийшла з берегів, завдала чимало клопоту місцевим мешканцям

А в Парижі річка Сена вийшла з берегів після злив і затопила набережні. Рівень води у понеділок піднявся до позначки 5,84 метра - це перевищує норму на понад 4 метри.

І ще трохи про Францію: острів, який щопівроку міняє країни

У Гімалаях врятували французьку альпіністку, яка застрягла на одній із найбільш смертоносних гір системи.

Копирайт изображения EPA Image caption Повний місяць у Єрусалимі

Також цього тижня сталося три унікальних астрономічних явища: супермісяць, блакитний місяць та затемнення. Мешканці Східної Азії та Австралії могли спостерігати за ним.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Принц Мохаммед ібн Салман, який очолює антикорупційну кампанію у Саудівській Аравії

У в Саудівській Аравії країні повернули 106,7 млрд доларів у рамках антикорупційної кампанії завдяки угодам зі слідством. Під вартою перебувають 56 із 381 людей.

А тепер про віртуальні гроші. Одна з найбільших в Японії бірж цифрових валют Coincheck повідомила про втрату криптовалюти вартістю приблизно у $534 млн через хакерську атаку на свою мережу.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Дастін Снайдер страждає на невиліковну форму раку.

Цього тижня американський підліток вирішив освідчитися дівчині, коли довідався, що йому залишилося жити усього кілька тижнів.

Копирайт изображения ANNIE LEIBOVITZ Image caption На іншій світлині, яку вже прибрали з сайту Vanity Fair, Опра Вінфрі має три руки.

І про новини шоу-бізу. Vanity Fair домалював зіркам на обкладинці зайві руки та ноги в останньому номері. Наприклад, у Різ Візерспун з'явилася таємна третя нога. Вона одна з 12 зірок екрану, яких фотографувала Анні Лейбовіц для випуску про Голлівуд.

Копирайт изображения @Beyonce / Instagram Image caption Фото з Бейонсе та Сьюзан Монаган стало вірусним на Інстаграм

Сьюзан Монаган стала інтернет знаменитістю через випадкову зустріч зі співачкою Бейонсе та її чоловіком репером "Jay-Z". Це сталося в готелі Нью-Йорка, напередодні церемонії нагородження Греммі.

І про освіту. У Китаї задача з математики, яку, ймовірно, неможливо розв'язати, завела у глухий кут як учнів, так і соцмережі. Фотографії із відповідями ширилися інтернетом суперечки і швидко стало вірусними.

Тим часом австралійські посадовці розпочали розслідування інциденту, через який були оприлюднені таємні урядові документи, які знайшли у секонд-хенді.

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Цього тижня герцог і герцогиня Кембриджські забили серію пенальті, коли їх вчили грати у хокей з м'ячем у Стокгольмі.

І наостанок ми розповімо вам про англійських котів, які не просто цілими днями куняють, їдять і прогулюються зі зверхнім виглядом, а роблять щось насправді корисне. Та звідки у людей з'явилося вміння скручувати язик трубочкою.