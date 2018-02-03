#Непроґавте: Нацдружини та "кремлівська" доповідь
У Києві відбувся марш присяги "Національних дружин", пов'язаних з полком "Азов" та партією "Національний корпус". Цей марш викликав реакцію у соцмережах, де "Національні дружини" порівнювали і зі "штурмовими загонами" нацистської Німеччини, і з радянськими "добровільними народними дружинами".
Цього тижня помер перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк. За своє життя він побував льотчиком-випробувачем першого класу, депутатом та письменником, а в історію увійшов як перший космонавт незалежної України.
А тепер поговоримо про Олімпіаду. У нас вийшов матеріал про українських спортсменів, які поїдуть на змагання.
У вівторок в Україні випробували нову українську крилату ракету "Нептун", яка здатна уражати наземні та морські цілі.
А в середу фактично розпочався процес запровадження швидкісного зв’язку 4G в Україні.
Щомісяця поліція звітує про десятки вилучених автоматів і сотні гранат. Українці вже навіть трохи звикли, що їх оточує така кількість незаконної зброї.
Тим часом українські військові взяли під контроль село Новоолександрівка, яке перебуває у так званій "сірій зоні" в Луганській області.
Цього тижня мінфін США опублікував перелік політиків і олігархів, які мають зв'язки з Володимиром Путіним - так звану "кремлівську доповідь". вона стала продовженням закону про санкції, підписаного Дональдом Трампом у серпні 2017 року.
В документі міститься 210 імен - це 114 високопосадовців і керівників держкомпаній, а також 96 олігархів.
Тим часом родичі пасажирів збитого на сході України влітку 2014 року малайзійського "Боїнга" виграли в американському суді позов проти Ігоря Стрєлкова.
І трохи історії. Цей тиждень був багатим на історичні блоги.
- Як в Україні зникають єврейські пам'ятки і хто їх рятує
- Як Софію Київську від комуністів врятували
- Блог історика: чому довкола битви під Крутами стільки міфів
А в Парижі річка Сена вийшла з берегів після злив і затопила набережні. Рівень води у понеділок піднявся до позначки 5,84 метра - це перевищує норму на понад 4 метри.
І ще трохи про Францію: острів, який щопівроку міняє країни
У Гімалаях врятували французьку альпіністку, яка застрягла на одній із найбільш смертоносних гір системи.
Також цього тижня сталося три унікальних астрономічних явища: супермісяць, блакитний місяць та затемнення. Мешканці Східної Азії та Австралії могли спостерігати за ним.
У в Саудівській Аравії країні повернули 106,7 млрд доларів у рамках антикорупційної кампанії завдяки угодам зі слідством. Під вартою перебувають 56 із 381 людей.
А тепер про віртуальні гроші. Одна з найбільших в Японії бірж цифрових валют Coincheck повідомила про втрату криптовалюти вартістю приблизно у $534 млн через хакерську атаку на свою мережу.
Цього тижня американський підліток вирішив освідчитися дівчині, коли довідався, що йому залишилося жити усього кілька тижнів.
І про новини шоу-бізу. Vanity Fair домалював зіркам на обкладинці зайві руки та ноги в останньому номері. Наприклад, у Різ Візерспун з'явилася таємна третя нога. Вона одна з 12 зірок екрану, яких фотографувала Анні Лейбовіц для випуску про Голлівуд.
Сьюзан Монаган стала інтернет знаменитістю через випадкову зустріч зі співачкою Бейонсе та її чоловіком репером "Jay-Z". Це сталося в готелі Нью-Йорка, напередодні церемонії нагородження Греммі.
І про освіту. У Китаї задача з математики, яку, ймовірно, неможливо розв'язати, завела у глухий кут як учнів, так і соцмережі. Фотографії із відповідями ширилися інтернетом суперечки і швидко стало вірусними.
Тим часом австралійські посадовці розпочали розслідування інциденту, через який були оприлюднені таємні урядові документи, які знайшли у секонд-хенді.
Цього тижня герцог і герцогиня Кембриджські забили серію пенальті, коли їх вчили грати у хокей з м'ячем у Стокгольмі.
І наостанок ми розповімо вам про англійських котів, які не просто цілими днями куняють, їдять і прогулюються зі зверхнім виглядом, а роблять щось насправді корисне. Та звідки у людей з'явилося вміння скручувати язик трубочкою.