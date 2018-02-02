Білий дім знав про зустріч очільників спецслужб США і Росії?

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Американський конгресмен Чарльз Шумер вимагає від Білого дому пояснень - як і чому троє російських розвідників, двоє із яких у санкційному списку США, опинилися на території США.

Мова про таємну зустріч очільників російських і американських спецслужб.

Прес-секретар Держдепартаменту США Вікторія Науерт заявила, що держава може зробити виняток для окремих візитерів задля національних інтересів.

"Попри на наші численні розбіжності з російським урядом, є сфери, в яких ми можемо працювати разом, наприклад, боротися з тероризмом та "ІД", - сказала Вікторія Науерт.

Російська служба Бі-бі-сі поговорила з колишніми співробітниками американського держапарату і з'ясувала, які наслідки може мати цей візит і як російські розвідники отримали дозвіл на в'їзд до США.

Як чиновник із санкційного списку може отримати візу?

Марк Симаковські, колишній керівник апарату міністра оборони США з питань Європи та НАТО, нині експерт "Атлантичного союзу": Очевидно, що про цей запит знали в Білому домі. Я упевнений, що і мета поїздки, і переміщення, і маршрути обмежили. Особливо, якщо звернути увагу на те, що людина, про яку йде мова, перебуває у списку санкцій.

Ба більше, якщо мова йде про візит одного з головних розвідників іншої країни, його візит ретельно спланувала американська сторона. Всі маршрути поїздки були ретельно передбачені, особливо час і місця, де тривали зустрічі з американськими чиновниками.

Чому ухвалили таке рішення?

Майк Карпентер, директор Інституту Джо Байдена: Я упевнений, що тут є певна тенденція. Адміністрація заперечує будь-який вплив Москви на американські вибори, яке визнають розвідувальні структури США. Я б не шукав зв'язку між цими подіями та звільненням пана Комі, але очевидно, що адміністрація шукає причину, щоб зайнятися Бобом Мюллером і його розслідуванням.

Республіканці дружно атакують пана Мюллера, особливо намагається Девін Нуньєс, очільник комітету з розвідки палати представників. Подивіться на всі ці божевільні звинувачення щодо записки про неправомірні дії розвідки, яку миттєво надіслав його комітет до Білого дому.

Це все очевидні спроби відвернути увагу від ключового питання, а саме втручання Росії в американські вибори.

Трьох керівників російських розвідувальних агентств, які спланували і організували атаку на американські демократичні інститути, запросив американський уряд, аби вони приїхали до США.

Враження гнітюче і жахливе. Це відбувається у той самий тиждень, коли США вирішили не вводити санкції щодо російського розвідувального та оборонного комплексу.

Копирайт изображения Reuters Image caption За словами Майка Помпео, такі зустрічі із спецслужбами інших країн допомагають захистити інтереси американців

Марк Симаковські: Директор ЦРУ пан Помпео міг спокійно зустрітися із паном Наришкіним у третій країні, йому потрібно було зустрічатися із ним у США. Пан Наришкін був у списку, який оприлюднили у той самий день, коли пройшла зустріч. Це спричинило шквал критики, як після зустрічі пана Трампа з Лавровим у Білому домі.

Що могло бути головною темою зустрічі?

Майк Карпентер: Три керівника російських розвідувальних структур одночасно приїхали до Вашингтона, це не був звичайний візит або візит щодо обміну інформацією. Такий обмін відбувся б по інших каналах. Я упевнений, що була висока політична необхідність для подібного рандеву.

І звичайно, це залишиться секретом до певного моменту. Вони могли обговорювати "ІД", Сирію, Північну Корею, але може також виявитися, що санкції знімуть і будуть обговорювати співпрацю між США та Росією.

Що б не було приводом для зустрічі, її можуть використати, аби сказати: зараз не найкращий час вводити санкції проти Росії. Але звичайно, ніхто до кінця не знає, як цю зустріч використають.

Марк Симаковські: Я припускаю, що одним із приводів для зустрічі було обговорення боротьби з тероризмом. Але сигнал, якщо подивитися на напруженість щодо російського розслідування, є тривожним і спірним для США.

Надіслали невірний політичний сигнал, це контрпродуктивно, особливо в той момент, коли США мали оприлюднити доповідь про людей, які є "російською мафією", яка працює і у себе на батьківщині, і за кордоном. Це люди, близькі до Кремля.

Це був крок, який дозволив лисиці залізти до курника. Поки що ця адміністрація демонструє бажання програти Москві. З російської точки зору, це виглядає як повернення російсько-американських відносин до стадії співробітництва, збору інформації і спільної боротьби з тероризмом.

І це прекрасний доказ, що США не збираються жорстко обходитися із Росією. Навпаки, Вашингтон начебто збирається зміцнювати російсько-американські відносини.

Якими будуть російсько-американські відносини найближчим часом?

Робб Уоттерс, The Madison group, колишній радник міністра торгівлі США: Я упевнений, що президентська адміністрація демонструє: санкцій не буде. І це йде всупереч із тим з політичним курсом, який взяли в сенаті і в палаті представників.

Але адміністрація прагне підтримувати діалог із Москвою, це може сприяти політиці США в Сирії. Це стане зрозуміло через кілька місяців. Те, що санкції не ввели зараз, не означає, що їх не введуть у майбутньому.

Майк Карпентер: Я думаю, що конгрес буде ставити незручні запитання про те, чому трьох головних російських розвідника, які спланували і організували атаку на американські вибори, запросили до Вашингтона.

Ця зустріч посилає дуже неприємні сигнали. Імовірно, Держдеп буде говорити про важливий діалог щодо боротьби з тероризмом.

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Марк Симаковські: Відносини між двома країнами залишатимуться дивними, неоднозначними і досить конфліктними. З одного боку, є частина американського уряду, яка називає Росію найбільшою загрозою для американських національних інтересів, ба більше підкреслює це в американській оборонній доктрині.

Є частина уряду, яка підтримує надання летального озброєння Україні. А є та, яка застерігає і намагається запобігти втручанню Москви в американські вибори 2018 року.

Є й інші представники уряду, які не хочуть вводити санкції щодо Росії, зустрічаються із російськими розвідниками, цілком можливо розглядають інші майданчики для можливих контактів пана Трампа і пана Путіна.

У такий спосіб США посилають Росії суперечливі сигнали. Від цієї нескоординованої політики Вашингтона виграє лише Москва.