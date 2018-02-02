Автори портрета Путіна з гільз виклали Трампа з монет

Копирайт изображения Daniel Green and Daria Marchenko Image caption Художники Даніель Грін і Дарина Марченко виклали з монет портрет президента Сполучених Штатів

Автори інсталяції з портретом Володимира Путіна, зробленого з гільз, створили портрет президента США Дональда Трампа. Американського президента художники Даніель Грін і Дарина Марченко виклали з монет.

Російській службі Бі-бі-сі автори розповіли, як збирали гільзи і монети для цих інсталяцій, і як їм погрожували під час створення портрета російського лідера.

"Багатий, але дешевий"

"Ідея викласти Трампа з монет виникла випадково, коли з Росії вислали американських дипломатів. Президент Америки тоді заявив, що Володимир Путін заощадив їм купу грошей. Мене обурило, як можна в такий момент говорити про гроші", - згадує Даніель Грін.

Копирайт изображения Daniel Green and Daria Marchenko Image caption Портрет виконано з монет найнижчого номіналу

Над портретом працювали три місяці. Скільки монет пішло на Трампа, художники не рахували. Збирати центи допомагали всі, хто міг. Переважно - українська діаспора в Сполучених Штатах. Художники кажуть, що спеціально вирішили використовувати монети з найменшим номіналом.

"Можна бути багатим, але дешевим", - вважає пан Грін.

"Гідність уможливлює появу чийогось обличчя на банкнотах. Завдяки великим лідерам минулих поколінь Америка заробляла авторитет. Коли пан Трамп говорить про гроші як про пріоритет, він втрачає при цьому гідність. Він знецінює цим американську валюту і авторитет американської нації", - говорить Дарина Марченко.

Копирайт изображения Daniel Green and Daria Marchenko Image caption Монети для портрета Трампа допомагала збирати українська діаспора в Сполучених Штатах

Звідки взялися гільзи

Про Даніеля і Дарину активно заговорили після картини "Обличчя війни". Це центральна робота експозиції "П'ять елементів війни", відкритої в Нью-Йорку.

"Обличчя війни" - це портрет президента Росії Володимира Путіна розміром 2,4 на 1,7 метра, викладений з гільз. Динамічне підсвічування змінює вираз його обличчя.

Копирайт изображения Daniel Green and Daria Marchenko Image caption "Обличчя війни" - центральна робота експозиції "П'ять елементів війни", відкритої в Нью-Йорку

Історія портрета Путіна нерозривно пов'язана з українськими подіями. Даніель навчався в Москві, був членом Творчого об'єднання художників Росії і Російського філософського товариства. Але народився він в Україні, як і Дарина.

Роботи пана Гріна експонувалися на виставках і в музеях Москви та інших міст Росії, були відзначені нагородою Пушкінського музею в Болдіно, а також експертів ЮНЕСКО в Москві.

Художник повернувся до України і, за його словами, останні років 10 в Росії не був. Потім почався Євромайдан.

"Даніель був сотником передової бригади на Інститутській, у нього там вбили друзів. Після цього прийшов додому і розмовляти не міг. Тільки дивився на гільзу, яку тримав в руках. З цієї гільзи все і почалося", - розповідає Дарина, тому що Даніель про це говорить неохоче.

Тоді художники і вирішили викласти з гільз портрет Путіна.

Копирайт изображения Daniel Green and Daria Marchenko Image caption На портрет Путіна витратили 5 000 гільз. "Їх приносили друзі з Майдану, а потім з фронту на Донбасі", - кажуть художники

"Потім він на фронт пішов, як і багато наших друзів. Після того як його друг в Іловайську в оточення потрапив. Він, щоправда, волонтером пішов, не воювати. Але я тоді була дуже зла: чому всі повинні залишити все - життя, мрії і плани - тільки через те, що одній людині так захотілося?! Я була дуже зла на Володимира Путіна. І мені хотілося поставити цій людині питання. І щоб він задумався про те, яким чином він хоче увійти в історію".

Портрет Путіна склали з 5 000 гільз. "Їх приносили друзі з Майдану, а потім з фронту на Донбасі", - кажуть художники.

Збіги і спецслужби

Коли починали роботу, думали, що впораються за кілька місяців, але створення портрета затягнулося на півроку. У якийсь момент співавтори побачили, що при різному освітленні портрет змінює вираз обличчя, і почали експериментувати зі світлом. Врешті-решт прийшли до динамічної світлової інсталяції.

Копирайт изображения Daniel Green and Daria Marchenko Image caption Художники побачили, що при різному освітленні портрет змінює вираз обличчя, і почали експериментувати зі світлом

"Робота була складною енергетично", - говорить Дарина. Але це була не єдина складність.

"У якийсь момент, коли з'явилися в пресі перші фотографії портрета з куль, почали сипатися погрози. Повідомлення у Facebook. Або, наприклад, йдеш вулицею, хтось несподівано плескає по плечу і каже щось подібне. Якось нас попередили, що нами цікавляться російські спецслужби, і нас навіть пообіцяла охороняти СБУ. Місяця півтора охороняли", - розповідає художниця.

Півтора року тому обидва художника покинули Україну. Повернутися хочуть, але коли - поки не знають. "Надто багато неприємних збігів", - кажуть вони.

Копирайт изображения Daniel Green and Daria Marchenko Image caption Виставка "П'ять елементів війни" експонується до 5 лютого - в Українському інституті Америки (Нью-Йорк). Потім її повезуть до Каліфорнії

Виставка "П'ять елементів війни" з портретом Путіна з гільз експонується в Нью-Йорку до 5 лютого - в Українському інституті Америки. Потім її повезуть до Каліфорнії. Художники хотіли б привезти виставку до Києва і навіть до Москви.

Копирайт изображения Daniel Green and Daria Marchenko Image caption Даніель Грін і Дарина Марченко сподіваються привезти виставку до Києва і навіть до Москви

"Але спочатку потрібно, щоб там не було Володимира Володимировича, тому що мені більше до вподоби теплі краї, ніж Колима", - сміється Даніель.

А Дарина додає: "Маємо вже ідею нового проекту: портрет президента України Петра Порошенка. З обгорток від цукерок".