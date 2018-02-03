Зона АТО: загибель військового та обстріл спостерігачів ОБСЄ

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Через підрив на невстановленому вибуховому пристрої у зоні АТО загинув військовослужбовець ЗС України. Трагедія сталася ще 1 лютого, однак у прес-центрі штабу АТО про загибель повідомили лише сьогодні.

Там також додали, що 2 лютого загиблих не було, а троє українських воїнів отримали поранення і натепер перебувають у військових госпіталях.

Загалом за добу військові зафіксували 4 обстріли.

Також про загиблого у мережі Facebook повідомив керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз.

За його словами, у бійця, вихідця з Луганщини, залишилася вагітна дружина, з якою він перебував у цивільному шлюбі.

"На Приазов'ї, захищаючи мирне майбутнє України, загинув наш земляк зі Сватівського району Олександр Рибальченко, 1994 р.н., військовослужбовець в/ч А1302. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким Героя." - написав пан Гарбуз у повідомленні.

Також спостерігачі ОБСЄ повідомили, що минулої доби в них стріляли на території, яку контролює так звана "ДНР".

Інцидент трапився вдень за 2 кілометри від лінії розмежування.

"О 14:08 п'ять членів СММ стояли між броньованими автомобілями СММ, вони почули як над їхніми головами зі свистом пролетіли три кулі із заходу на схід, і побачили, що одна з куль влучила в землю в 10-15 метрах на схід від спостерігачів", - йдеться в повідомленні.