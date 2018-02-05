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У Британії кількість чоловіків, які вмирають від раку передміхурової залози, вперше перевищила кількість жінок, що помирають від раку молочної залози, показують останні дані.

Таку ситуацію пов'язують зі старінням населення.

Британська організація Prostate Cancer UK зазначає, що поліпшення діагностики й лікування раку грудей принесло результати. Тож, збільшення фінансування на боротьбу з раком простати теж буде корисним, зазначають вони.

До найбільшої кількості смертей у Британії, як і раніше, призводять такі види раку, як рак легенів та кишківника, а рак простати - на третьому місці.

Смертність від раку передміхурової залози зростає у Британії протягом останніх 10 років. Втім, частка чоловіків, які вмирають від цієї хвороби, у період з 2010 по 2015 рік скоротились на 6%.

У випадку раку молочної залози рівень смертності знизився ще більше - на 10%.

Копирайт изображения Prostate Cancer UK Image caption Гарі Петіт працює в лондонському Сіті

Гарі Петіту було 43, коли п'ять років тому йому поставили діагноз "рак передміхурової залози". Це сталося під час звичайного професійного медогляду.

У нього не було жодних симптомів, лише аномально високий рівень PSA (специфічний для простати антиген) в аналізі крові. Після цього у нього взяли додаткові аналізи й біопсії.

Після цього впродовж кількох тижнів йому зробили семигодинну операцію у клініці Royal Marsden в Лондоні, аби видалити пухлину.

"Я щасливчик. Я зберіг свою сперму перед операцією, і тепер ми маємо семимісячну диво-дитину на ім'я Тедді. Я не можу навіть висловити словами, наскільки мені пощастило", - зазначає він.

За словами Гарі, на відновлення після операції знадобилося досить багато часу, і є деякі побічні ефекти, до яких він досі звикає. Але тепер він вільний від раку, і прагне підвищити рівень обізнаності серед інших чоловіків.

"Серед чоловіків це - досі табуйована тема. Вони соромлять та бентежаться, але перевірятися - вкрай важливо", - наголошує він.

Які симптоми?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Рак простати - найпоширеніший вид раку у британських чоловіків

На ранніх стадіях симптомів раку передміхурової залози може практично не бути. І через розташування простати більшість з них можуть бути пов'язаними з сечовипусканням. А саме:

потреба частіше ходити в туалет, особливо вночі

труднощі при початку сечовипускання

слабкий потік сечі або тривалий час, який проходить перед початком сечовипускання

відчуття того, що сечовий міхур не повністю випорожнився

Підвищений ризик захворювання мають чоловіки, родичі яких мали рак простати, чорношкірі чоловіки та чоловіки віком понад 50 років.

Науковці пов'язують зростання кількості чоловіків, які хворіють і помирають від раку передміхурової залози, зі зростанням чисельності населення й тривалості життя.