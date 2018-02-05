"Політ ангела": карнавал у Венеції

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Цими вихідними у Венеції гуляли тисячі людей у масках і барвистих костюмах. Від 27 січня в місті триває знаменитий Венеційський карнавал.

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У неділю туристи й учасники могли побачити традиційний "політ ангела".

19-річна Еліза Константіні стрибнула з кампаніли (дзвіниці) собору Святого Марка і пролетіла над натовпом на висоті 80 метрів, розкидаючи конфетті.

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Вважають, що карнавал у Венеції сягає корінням 1162 року - після військової перемоги люди висипали на площу Сан-Марко і почали танцювати.

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В епоху Відродження карнавал став офіційним. Але в часи Священої Римської імперії, у 1797 році, святкування заборонили.

У наш час традицію відродили в 1979 році - після тривалої перерви.

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"Тут ніби повертаєшся в минуле", - розповіла агенції AFP Сьюзі з Верони.

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Але заходи безпеки нагадують про сучасність.

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Карнавал проводять у тиждень перед великим постом.

Він закінчиться 13 лютого - за 40 днів до Великодня.

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До речі, якщо вам цікаво, як правильно: венеційський карнавал чи венеціанський, зазирніть до ось цього блогу мовознавця Олександра Пономарева:

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Маска - обов'язковий атрибут карнавалу.

Їх часто виготовляють вручну і декорують сріблом, золотом, біжутерією, пір'ям тощо. Відтак вони є доволі дорогими.