Порнофейки: пустощі з серйозними наслідками

Image caption На цьому відео обличчя актриси Наталі Портман було відтворено комп'ютером на основі сотень її фотографій, які легко знайти в інтернеті

В останні тижні в інтернеті спостерігається різке зростання популярності так званих порнофейків - порнофільмів, у яких цифровим способом замінені обличчя актрис і акторів.

Інструменти комп'ютерної маніпуляції стали останнім часом настільки потужними і зручними у використанні, що дозволяють втілювати у цифрових образах в інтернеті будь-які сексуальні фантазії.

Іноді це не тільки переходить межі людської порядності, а й змушує нас засумніватися в тому, чи можна взагалі вірити тому, що ми бачимо на екрані.

Ця витончена технологія може вийти далеко за межі сумнівної розваги і здатна призвести до серйозних наслідків - і для окремих людей, і для суспільства в цілому.

Зараз багато говорять про кризу, пов'язану з широким розповсюдженням фейкових новин, але не виключено, що нинішні фейки - це тільки початок.

Вже є кілька таких фейкових відео з обличчям президента Трампа. Поки що це очевидні жарти, але нескладно уявити, наскільки ефективними можуть бути подібні "вироби" в пропагандистських цілях.

Копирайт изображения FakeApp Image caption A Windows program called FakeApp has made it easy to create the videos once a user has gathered enough photos of their subject

Як завжди, нова технологія застала нас зненацька. Веб-сайти та соцмережі, де поширюються такого роду матеріали, пильно за ними стежать. Але що з усім цим робити, більшість і гадки не мають і нервують з приводу того, що буде далі.

У спільнотах, що експериментують з такими технологіями, спостерігається помітне пожвавлення, оскільки в мережі з'являються все нові й нові секс-відео з відомими особами.

Технології жваво обговорюються, але вкрай рідко ми бачимо сліди докорів сумління, коли розмова заходить про можливі наслідки появи цих фейків.

Чи є створення порнографічного фільму із використанням чийогось обличчя неетичним? Чи дійсно важливо, справжнє це відео чи ні? Хтось страждає від цього?

Можливо, цим людям варто задатися ще одним питанням: як почуває себе жертва їх маніпуляцій?

Як створюється порнофейк

За словами експерта, одне таке програмне забезпечення, випущене менше місяця тому, завантажили вже понад 100 тисяч разів.

Взагалі подібні маніпуляції з еротичними фотографіями і фільмами - заняття не нове, йому вже більше 100 років.

Але раніше цей процес був досить складним, особливо у випадку з відео. Якісне редагування подібного роду вимагало великої майстерності та голлівудського бюджету.

Image caption Кілька актрис серіалу "Гра престолів" були додані в порноролики

Тепер це завдання полегшене до трьох нескладних кроків: зібрати фотографії людини, вибрати якийсь порнофільм, завантажити це все у комп'ютер і просто чекати. Ваш комп'ютер зробить все інше, хоча на створення короткого кліпу може піти понад 40 годин.

Найбільш популярні порнофейки зі знаменитостями, але за допомогою таких маніпуляцій можна вставити у відео обличчя будь-якої людини, якщо є достатня кількість її якісних фотографій. Зараз, коли люди постійно публікують селфі в соцмережах, добути ці знімки зовсім не складно.

Нова технологія викликала інтерес у всьому світі. Останнім часом велика кількість пошуків порнофейка спостерігалася в Південній Кореї. Радше за все, воно було викликане публікацією кількох фейкових відео з 23-річною корейською поп-зіркою Кім Соль Хйон.

Один з тих користувачів, що переглянули відео, залишив такий коментар: "У мене таке відчуття, що це протизаконно. Відмінна робота!"

Головний об'єкт - знаменитості

Кілька знаменитостей, схоже, особливо цікавлять авторів порнофейка. Судячи з усього, головне тут те, наскільки скандальною була б поява в мережі справжнього порнофільму з цією людиною.

У спільнотах фанатів порнофейка найбільш популярні відео з актрисами Еммою Уотсон і Наталі Портман.

З'явилися порнофейки з Мішель Обамою і Іванкою Трамп. Є фейкове відео і з Кейт Міддлтон. Прес-служба Кенсингтонського палацу відмовилася від коментарів з цього приводу.

Image caption Однією з перших жертвою подібних маніпуляцій стала актриса Ґаль Ґадот

Ізраїльська актриса і модель Ґаль Ґадот, яка зіграла головну роль у фільмі "Диво-жінка", стала об'єктом одного з перших порнофейків, що продемонстрували можливості нової технології.

У статті на сайті новин зі світу комп'ютерних технологій Motherboard прогнозувалося, що знадобиться приблизно рік, перш ніж ця технологія стане автоматизованою. В результаті цей процес зайняв всього місяць.

Порнофейки викликають все більше критики, і розробники сайтів, через які вони поширюються, починають замислюватися над тим, що з цим робити. Деякі навіть почали вживати заходів.

Адміністратори сайту Gfycat вже видалили деякі відео, які вони ідентифікували як порнофейки. Але в найближчому майбутньому ця задача може значно ускладнитися.

Сайт Reddit, що став головною платформою обміну в цій спільноті, поки що не вжив жодних прямих заходів, але, за даними ВВС, його адміністрація розглядає різні варіанти.

Пошук в Google певних фото або відео часто пропонує посилання на порнофейки через те, як пошукова система індексує пости в Reddit.

Google вже міняв алгоритми, щоб ускладнити пошук певних типів матеріалів. Поки що неясно, чи збирається компанія вживати схожі заходи в зв'язку з появою порнофейків. Як і всі ми, подібні компанії тільки починають усвідомлювати, що такий матеріал існує.

Image caption Не пощастило й акторці Еммі Уотсон, чиє обличчя також було додано в порнофейки

Останні кілька років ці сайти ведуть боротьбу з так званою порнопомстою - публікацією справжніх інтимних фотографій і відео людей без їх згоди.

Порнофейки можуть стати ще одним знаряддям подібної помсти: такі відео можуть бути фейковими, але викликані ними психологічні травми стануть справжніми.

Фейкові новини

Твердження про те, що порнобізнес був одним з локомотивів інновацій, вже стало журналістським штампом. Саме порнобізнес, як вважається, сприяв поліпшенню якості компресії відео файлів і успіху домашніх відеокасет.

Як і в цих випадках, нові технології порноіндустрії можуть знайти застосування в інших сферах життя.

Журналіст Джон Крістіан в одній зі своїх статей передбачив найгірший сценарій, в якому ця технологія може бути використана для обману влади, населення та навіть для розпалювання міжнародних конфліктів.

І це не пуста погроза. Фейкові новини вже впливають на громадську думку. Можливо, вони навіть здатні впливати на підсумки виборів.

Якщо додати до цього розвиток звукових технологій, наприклад, розробки компанії Adobe, виникне ймовірність подвійного обману. Виглядати і звучати це буде правдоподібно навіть для людей, що регулярно стежать за новинами.

Image caption Одне зі створених таким чином відео перетворює Дональда Трампа на Доктора Зло, персонажа фільмів про Остіна Паверса

Але поки що це просто порнографія, і багато тих, хто її створює, прекрасно розуміють, чим вони займаються.

"Те, що ми тут робимо, не можна назвати корисним або благородним. Це принизливо і вульгарно по відношенню до жінок, яких використовують для створення порнофейків", - зізнається користувач Reddit. Але при цьому він наводить сміхотворний аргумент на захист порнофейків: на його думку, вони можуть звести нанівець порнопомсту.

"Якщо все виглядає реальним, нічого реального немає, - стверджує він. - Якщо реальне відео домашнього сексу буде кимось використано для порнопомсти, завжди можна буде сказати, що воно фейкове".

Подібні спроби виправдатися, безумовно, в першу чергу покликані захистити душевний спокій авторів порнофейків, а не тих, чиї обличчя з'являються в цих відео.

Але в одному з представниками спільноти порнофейків не посперечаєшся: технологія з'явилася, і шляху назад вже нема.