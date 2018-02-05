Польща, Донбас і корупція: чим займеться Рада після канікул

Копирайт изображения UNIAN Image caption Верховна Рада у вівторок збереться на нову сесію

Після тривалого відпочинку парламент одразу візьметься за історичні суперечки з Польщею та "деокупацію Донбасу". Відставку ж Валерії Гонтарєвої та призначення нового керівника НБУ знову відклали.

Проте занадто перепрацьовувати на початку нової сесії депутати не планують - після чотирьох днів пленарних засідань вони знову зберуться аж 27 лютого.

Відповідь Польщі

Першим рішенням нової сесії, яке анонсував у понеділок голова парламенту Андрій Парубій, стане українська відповідь на ухвалені у Польщі поправки до закону про Інститут національної пам'яті.

Минулого тижня у Польщі схвалили документ, який викликав різку негативну реакцію України.

Поляки доповнили перелік злочинів, які вивчає і розслідує ІНП, тими, які вчинили "українські націоналісти" й "члени українських організацій, що співпрацювали з Третім Рейхом".

Копирайт изображения AFP Image caption Верховна Рада відповість Польщі на її новий закон, який стосується "українських націоналістів"

За заперечення цих злочинів порушникам загрожує три роки позбавлення волі.

Також щодо української частини Галичини вжили термін "східна Малопольща". Раніше цей термін вживали переважно націоналісти і його не фіксували в офіційних документах.

Як заявив Андрій Парубій, у понеділок профільний комітет у закордонних справах розробить проект заяви Верховної Ради, яку мають узгодити до кінця дня.

Схвалити українську відповідь Польщі мають вже у вівторок вранці.

Розблокувати "деокупацію Донбасу"

Також Рада планує повернутися до так званого законопроекту щодо "деокупації Донбасу".

Документ, яким Росію називають агресором та окупантом частини території України, ухвалили ще 18 січня.

Проте низка депутатів від "Опозиційного блоку" тоді заблокували його підписання. Вони зареєстрували постанову про порушення процедури при його схваленні.

Депутати мусять відхилити цю постанову, щоб документ зміг підписати спікер Ради, а потім президент.

Багатостраждальний антикорупційний суд

Голова Верховної Ради пообіцяв, що у перший пленарний день депутати знову візьмуться за створення антикорупційного суду.

Створення цього суду є жорсткою вимогою для отримання траншу МВФ, а також допомоги від ЄС.

Президент подав до парламенту цей проект наприкінці 2017 року.

Проте документ жорстко розкритикували активісти, також були зауваження у представників МВФ та Світового банку.

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На початку січня проект закону не змогли навіть включити у порядок денний і документ "завис".

На економічному форумі у Давосі пан Порошенко пообіцяв зрушити питання з мертвої точки та внести поправки на вимогу західних партнерів до другого читання.

Андрій Парубій пообіцяв, що у вівторок Рада спробує включити проект створення антикорупційного суду у порядок денний і запустити процедуру його розгляду.

Гонтарєву звільнять пізніше

Звільнення голови Нацбанку Валерії Гонтарєвої знову відклали.

Пані Гонтарєва пішла у відпустку ще навесні, і багато хто нарікає, що НБУ не може адекватно виконувати свої функції без повноправного керівника. Тут же згадують і про проблеми з курсом гривні останніх місяців.

Як заявив Андрій Парубій, звільнення Валерії Гонтарєвої та призначення на її місце Якова Смолія Рада може розглянути наприкінці лютого.

Після цього пленарного тижня депутати знову зберуться на засідання тільки 27 лютого.

Копирайт изображения Bank.gov.ua Image caption Валерія Гонтарєва ще у травні 2017 року передала керівництво НБУ першому заступнику Якову Смолію

Керівник парламенту пояснив, що претендент на посаду ще не зустрівся і не поспілкувався з усіма фракціями парламенту, а тому це питання поки що краще відкласти.

ЦВК на весну

Призначення голови Нацбанку може бути прив'язаним з низкою інших кадрових рішень. Зокрема, і призначенням нового складу ЦВК.

Деякі співрозмовники у парламенті вказують, що всі кадрові питання хочуть узгодити одним пакетом, тому голосуватимуть приблизно в один час.

Андрій Парубій спрогнозував, що всі деталі призначення нових членів ЦВК мають узгодити до кінця місяця, і тоді Рада спробує проголосувати.

Так само у процесі узгодження перебувають призначення нового голови Рахункової палати та уповноваженого з прав людини.

Спочатку економіка

Поки що серед пріоритетів парламенту на цьому пленарному тижні буде економіка, пообіцяв Андрій Парубій.

Він анонсував, що цього тижня парламент має ухвалити два економічних закони: про товариства з обмеженою відповідальністю та про ринки капіталу.

Вони мають узгодити законодавство України з вимогами Угоди про Асоціацію з ЄС.