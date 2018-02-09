Справа про держзраду Януковича: то хто здав Крим?

Копирайт изображения UNIAN Image caption Захисники Януковича намагаються довести, що в анексії Криму винна влада, що прийшла після Євромайдану

Останні засідання у справі про державну зраду Віктора Януковича сконцентровані виключно на одній темі: хто здав Крим у 2014 році Росії і якою є відповідальність за це не лише екс-президента, але й тих, хто фактично керував країною після його втечі чотири роки тому.

Адвокати екс-президента під час допитів свідків - посадових осіб, котрі прийшли до влади після Євромайдану, намагаються одержати відповіді на питання про особисту відповідальність кожного з них, висуваючи версію про їхню "злочинну бездіяльність".

Проте судові дебати також підійняли на поверхню давню дискусію про те, чи зробила постмайданівська влада усе від неї залежне, щоби не допустити анексії півострова.

"Що ви особисто робили?"

"Що ви особисто робили для того, щоб анексія Криму не відбулася?" - адвокат Віктора Януковича Віталій Сердюк запитує про це кожного свідка, запрошеного до суду - колишніх керівників Збройних Сил, ВМС України, членів Ради нацбезпеки та оборони, депутатів парламенту.

Власне, як свідків до Оболонського районного суду цих людей запросили саме на вимогу захисту Віктора Януковича.

Згодом у суді мають давати свідчення президент Петро Порошенко, а також секретар РНБО Олександр Турчинов, котрий після Майдану виконував обов'язки глави держави.

Віталій Сердюк вже робить висновки у соцмережах та засобах масової інформації про те, що "представники нової київської влади та представники міжнародних організацій (...) не зробили нічого для збереження цілісності України та запобігання анексії Криму".

Копирайт изображения UNIAN Image caption Серед членів РНБО у лютому 2014 року тих, хто був за військовий захист АРК, були одиниці.

Військова операція була (не)можлива

Але переконання у тому, що тодішня влада зробила недостатньо, і що слід було силовими методами захищати Крим, є доволі поширеними не лише на побутовому рівні, але й серед військових. У тому числі деяких із тих, котрі виступали у суді.

Серед тих, хто заявляє, що був прихильником повномасштабної військової операції у Криму був Ігор Тенюк, який після втечі Віктора Януковича виконував обов'язки міністра оборони України.

Він заявив, що на спецзасіданні РНБО 28 лютого 2014 року він пропонував розпочати військову операцію, але цю пропозицію не підтримали. Зокрема, проти виступила Юлія Тимошенко.

Зрештою, було ухвалене рішення про переведення війська у повну бойову готовність без виходу із військових частин.

Колишній начальник Генштабу ЗСУ Володимир Замана, який займав цю посаду з лютого 2012 по лютий 2014 року, сказав у суді 8 лютого, що хоча проблеми в армії були, Україна на той час мала достатню кількість війська, аби протистояти.

Він твердить, що на засіданні РНБО пропонував протистояти бойовими діями.

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"Стало зрозуміло, що Крим здали, а кримчан зрадили", - заявив адвокат Віталій Сердюк після свідчень одного з лідерів кримських татар Рефата Чубарова.

"Якщо використовувати слово "здали", то здали всі, хто не виконав своїх зобов'язань (...) Здала міжнародна система та конструкція міжнародного устрою, тобто всі країни, які входять в ті чи інші міжнародні організації, які мають цим опікуватися, починаючи з ООН і завершуючи Україною. У людей в Криму, по суті, враження, що здали", - пояснював лідер кримських татар у суді 25 січня.

Попередники і обставини

Більшість свідків все ж заявляли у суді, що нова українська влада робила все від неї залежне, щоб зупинити окупацію Криму Росією.

Вони вважають, що попередники почали здавати Крим значно раніше, ніж почався Євромайдан і прийшла нова влада.

Зокрема, екс-голова СБУ Валентин Наливайченко заявляв у суді, що упродовж тривалого часу ФСБ Росії вербувало українських офіцерів у Криму, передусім у ВМС України та спецслужбах.

Якби ви бачили, яка кількість співробітників СБУ, прокуратури і міліції перейшли на бік Росії, ви би зрозуміли Валентин Наливайченко, Екс-голова СБУ

Влада Януковича, каже він, відновлювала діяльність антиукраїнських організацій, які у 2014 році допомагали російським військовим.

За його словами, підготовка до анексії почалася ще у 2010 році (рік обрання Віктора Януковича президентом України. - Ред.).

"Якби ви бачили, яка кількість співробітників СБУ, прокуратури і міліції перейшли на бік Росії, ви би зрозуміли", - заявляв у суді Рефат Чубаров.

Про це у суді говорив і Ігор Тенюх, який хоч і був прихильником силового захисту АРК, на суді 7 лютого заявляв, що більшість українських офіцерів зрадили присязі і перешли на бік Росії.

Окрім того, він повідомив, що "до моменту окупації на територію Криму було перекинуто до шести тисяч російських військових" - під виглядом "зелених чоловічків" без розпізнавальних знаків та "кубанських козаків".

"Ваша влада, яку ви зараз захищаєте, здавала Крим!", - заявив адвокатам Ігор Тенюх.

Екс-міністр закордонних справ Андрій Дещиця також нагадав у суді, що після втечі Януковича і перших ознак окупації Криму російські посадові особи "ігнорували усі спроби" Києва обговорити ситуацію.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Перші російські військові у Криму з'явилися без розпізнавальних знаків

Політолог Михайло Басараб вважає, що обрана захисниками тактика збігається із "пропагандистськими кейсами", що їх застосовують у Росії.

"Бачимо спроби довести, що винуватцем усього, що сталося у Криму, є не Росія, а постмайданівська українська влада. Думаю, така сама маніпуляція застосовуватиметься і в інших судових справах, пов'язаних із Віктором Януковичем, зокрема, про вбивства на Майдані у лютому 2014 року", - сказав Михайло Басараб у коментарі ВВС Україна.

Кремль не називає події лютого-березня 2014 року анексією і постійно заявляє про те, що "приєднання" Криму до Росії відбулося внаслідок волевиявлення кримчан, які не підтримали Євромайдан і усунення Віктора Януковича з посади.

Бачимо спроби довести, що винуватцем усього, що сталося у Криму, є не Росія, а постмайданівська українська влада Михайло Басараб, Політолог

Експерт наголошує, що для висновків про те, чи достатньо зробила влада для захисту суверенітету України у 2014 році, треба мати вичерпну інформацію про боєздатність української армії та про дії керівництва країни.

У той же час, у суді замість визначення ступеню вини Віктора Януковича захист намагається дослідити дії влади, каже він.

Захисники Віктора Януковича заявили 8 лютого, що домагатимуться допиту у суді ще близько 100 свідків.

До списку вони включили колишнього верховного представника Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кетрін Ештон, колишніх і чинних дипломатів Естонії, Франції, Німеччини, Польщі та Литви.