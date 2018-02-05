Селфі з Тімберлейком: найяскравіша мить "Супербоулу"

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Шоу в перерві між таймами фіналу Суперкубка американської Національної футбольної ліги, відомого як "Супербоул" (Super Bowl), завжди лишало по собі багато яскравих моментів.

Не стало винятком і цьогорічне шоу, за яким традиційно спостерігали мільйони телеглядачів у США та по всьому світі.

Хедлайнером цього разу став Джастін Тімберлейк. Під час свого 12-хвилинного виступу на стадіоні в Міннеаполісі він виконав уривки зі своїх хітів, а також вшанував покійного музиканта Прінса, виконавши його пісню I Would Die 4 U.

Втім, соцмережі підірвало не це.

Під час виступу він пішов у натовп, помітив одного з підлітків і почав танцювати поруч.

Молодий шанувальник "Супербоулу" Раян МакКенна, опинившись у центрі уваги камер, знітився, але потанцював біля Тімберлейка й навіть насмілився зробити селфі з зіркою.

Діставши селфі, хлопчик почав щось набирати на своєму телефоні. Що ж саме?

Пошуки відповіді на це питання вилилися у численні здогадки з жартами про те, що б він міг набирати.

Одна теорія полягала в тому, що хлопчик міг шукати в інтернеті, хто такий Джастін Тімберлейк.

Інші вирішили, що він шукає текст однієї з пісень Тімберлейка.

Кадр із хлопчиком, якого почали називати Selfie Kid, став хітом в соцмережах. У Twitter це прізвисько згадали у понад 17 тисячах твітів.

"Забери мене звідси. Я наляканий!" - пропонує свою здогадку один з дотепників у Twitter.

"Півфінальне шоу не лише запрошує зірок, воно їх створює. Цього року це - #SelfieKid", - написав користувач Jules Winters.

Сам МакКенна так розповів про свої відчуття від реакції публіки на його зустріч із Тімберлейком:

"Це було якесь божевілля. Я навіть не знаю, що й думати. Всі мої друзі почали писати мені повідомлення. Це неймовірно!" - сказав він місцевому виданню Pioneer Press.

Батько МакКенна, Джон, додав:

"Мій телефон почав вибухати. Він вирубився майже одразу, щойно це сталося".

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Шанувальників же самого спорту, а не шоу між таймами, здивував результат гри.

Найкращими цього разу стали "Філадельфійскі орли", які у фіналі перемогли фаворитів "Нью-Інгленд Петріотс" з рахунком 41:33. Це перша перемога команди в "Супербоулі".