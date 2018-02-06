Авіашоу в Сингапурі: азійська авіація в інфографіках

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Авіашоу в Сингапурі

Азійські авіакомпанії замовляють більше нових літаків, ніж інші. Аеропорти цього регіону зростають найбільшими темпами у світі.

Втой час, коли в Сингапурі проходить найбільше авіашоу Азії, ми розглянемо на авіаційну галузь регіону.

Азія є домінуючим регіоном у світі в сфері авіаперевезень. З усіх пасажирів 2016 року, 35% літали на азійських перевізниках.

І ця частка на ринку буде зростати.

Щорічно десятки мільйонів китайських мандрівників вперше обирають літак.

Міжнародна асоціація повітряного транспорту прогнозує, що Китай випередить США в найближчі два десятиліття та стане найбільшим авіаційним ринком.

У 2016 році відбулося близько 537 млн авіаперельотів пасажирів цієї країни, то за прогнозами, у 2036 році цей показник досягне 1,46 млрд.

І, як ви можете бачити на інфографіці, очікується збільшення кількості індійських пасажирів втричі.

"Зростання доходів, розвиток середнього класу і зростання населення працездатного віку... призвели до швидкого збільшення прихильності до подорожей", - говорить Анжела Гіттенс, генеральний директор Міжнародної ради аеропортів.

Велика кількість мандрівників призводить до перезаповнених аеропортів (а також до будівництва нових).

Як повідомляє Міжнародна рада аеропортів, Азія має вісім з десяти найбільш швидко зростаючих аеропортів на планеті.

З них шість - в містах на сході Китаю, таких як Тяньцзінь, Чженчжоу, Харбін та Чунцин.

Наприклад, у Тяньцзіні в 2006 році було всього 2,7 млн пасажирів, але в 2016 році ця кількість зросла до понад 16,8 млн людей.

Проте заповнені аеропорти - це не завжди добре. Китай має один з найгірших показників у світі щодо своєчасності відльотів.

Швидко розвиваються аеропорти в Індонезії, зокрема в Сурабаї, Денпасарі та на Балі.

І хоча зростання аеропорту на Балі є показником того, наскільки острівний відпочинок став туристичним напрямком, ситуація в Сурабаї залежить від процвітання внутрішнього авіаційного ринку Індонезії.

За кількістю пасажирів Пекін, Токіо та Шанхай входять в список десяти найактивніших аеропортів світу.

Не можна ідеально розрахувати, які оператори розвиваються найшвидше. Але хорошим показником є замовлення нових літаків.

Це зображує те, які авіакомпанії зростають.

Ми проаналізували дані від Airbus, Boeing, Bombardier та Embraer. І вони показують, що саме азіатські авіалінії найбільше замовляють літаків.

Виходячи з цих даних, малайзійська компанія AirAsia є найбільшим клієнтом Airbus з замовленими 472 літаками.

Індонезійський перевізник Lion Air замовив у Airbus та Boeing 381 літак.

Індійська Indigo - 400 літаків Airbus, ще одна компанія цієї ж країни Spicejet - 167 літаків Bombardier та Boeing.

Якщо ви запитаєте, чому в інфографіці немає китайських перевізників, то частково це пов'язано з тим, що рання фаза розвитку Китаю закінчилася. Найбільші перевізники вже мають великі парки.

Як бачите, американські авіалінії все ще перевозять більше пасажирів, ніж інші.

В першій п'ятірці з азійських представлені лише авіалінії China Southern.

Ще один цікавий факт: авіакомпанія з найбільшим парком пасажирських літаків - це American Airlines, що має близько 1500 літаків.

Якщо вас цікавить, який маршрут був найбільш пожвавленим у світі, то інфографіка вказує на Південну Корею. Зокрема - внутрішні польоти між Сеулом та Чеджу.

У 2016 році за цим маршрутом подорожували 11,7 млн пасажирів. За цим напрямком існує майже 200 рейсів на день, а подорож займає близько години.

Дослідження Вірджинії Гаррісон. Графічний дизайн Пріна Шах.