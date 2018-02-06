ЗНО-2018: без російської мови і зі шрифтом Брайля
В Україні стартувала кампанія із зовнішнього незалежного оцінювання. З вівторка, 6 лютого, почалася реєстрація тих, хто бажає скласти ЗНО у 2018 році і вступити до вишів.
Випускники 9-го класу ЗНО цього року не здаватимуть.
Як проходитиме ЗНО, і які нововведення чекають на випускників, дізнавалась ВВС Україна.
- Директор центру ЗНО: такого, що списав у сусіда, не буде
- ЗНО: українську мову найгірше склали на Західній Україні
- Найкращі результати ЗНО - у Києві та Львівській області
Як зареєструватись
Щоб написати ЗНО і вступити до вишу, спочатку треба зареєструватись на тести.
Зробити це можна до 19 березня на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, заповнивши карту даних про себе.
Якщо раптом ви у ній помилилися, внести зміни можна до 2 квітня.
Далі потрібно зібрати документи і передати їх школі або надіслати регіональному центру оцінювання якості освіти.
У відповідь має прийти інформаційний бюлетень і реєстраційне повідомлення учасника ЗНО.
Очікується, що цього року на ЗНО зареєструється 360 тисяч людей. Минулого року було 240 тисяч.
Випускники писатимуть тести під час основної сесії - з 22 травня до 13 червня та додаткової - з 2 до 11 липня.
Російська втрачає популярність
Пройти ЗНО можна буде щонайбільше з чотирьох предметів.
Вибір, що здавати, залежить від того, на яку спеціальність планує вступати людина.
Організатори ЗНО радять йти на сайти вишів і з'ясувати перелік предметів, необхідних для вступу.
Обов'язковим предметом для всіх спеціальностей є українська мова і література.
Всього на вибір є 11 предметів:
- українська мова і література,
- історія України,
- математика,
- біологія,
- географія,
- фізика,
- хімія,
- англійська,
- іспанська,
- німецька
- французька мови.
У 2018 році вперше не проводитимуть ЗНО з російської мови.
Її виключили з переліку предметів через те, що, як каже директор Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Вадим Карандій, російську для ЗНО обирають мало людей.
2017 року тести з російської писали близько 3 тис. людей. Англійську при цьому обрали 83 тисячі учнів.
Вперше шрифт Брайля
Цього року ЗНО вперше проводитимуть для людей з вадами зору.
Тести шрифтом Брайля можна буде скласти з української мови, історії України та математики під час додаткової сесії ЗНО з 2 до 11 липня.
У процесі реєстрації потрібно надати довідку від лікаря і вказати, що є потреба у таких тестах.
Іноземні на слух
Цього року до тестів з усіх іноземних мов додали аудіювання - розуміння мови на слух.
У всіх класах, де будуть проходити тести, поставлять програвачі з дисками.
Учні слухатимуть фрагменти записів тривалістю від 10 секунд до 3 хвилин і виконуватимуть завдання в зошиті. На це дадуть 30 хвилин.
ЗНО на Донбасі і в Криму
Учні з Донбасу і Криму, щоб скласти ЗНО, обов'язково мають бути закріплені за школою на підконтрольній Києву території.
Навчатися при цьому можна дистанційно, наприклад, використовуючи відеоуроки.
Таке навчання організували школи у Донецькій, Луганській та Херсонській областях. Є онлайн інструкція, як потрапити у таку школу.
Подати заяву на навчання у такій школі можна онлайн протягом всього навчального року. Є можливість за один навчальний рік пройти екстерном кілька класів.
Щоб зареєструватись у ЗНО, учні з Донбасу та Криму мають подати документи до своєї школи на підконтрольній Україні території.
Далі школи відправляють їх до регіонального центру ЗНО. Якщо хтось з неконтрольованих територій не має можливості відправити документи поштою, їх можна надіслати онлайн.
Для мешканців непідконтрольних територій, а також учасників АТО, є можливість зареєструватися на ЗНО набагато пізніше - з 3 до 21 травня. І пройти тести під час додаткової сесії - з 2 до 11 липня.
Щоб написати ЗНО, учням з Донбасу та Криму потрібно приїхати на українську територію особисто.
Чи обов'язково проходити ЗНО
Для тих, хто навчається у школі і хоче отримати атестат про повну загальну середню освіту, проходження ЗНО є обов'язковим.
Результати тестів з трьох предметів зарахують як державну підсумкову атестацію - оцінки за них підуть в атестат.
Як атестація зараховуються три предмети.
- обов'язкові - українська мова й література;
- на вибір - математика або історія України (період ХХ - початок ХХІ століття);
- на вибір - математика, історія України, англійська, іспанська, німецька, французька мови, біологія, географія, фізика, хімія.
Учні можуть скласти ЗНО, отримати атестат і не вступати до вишу цього року.
Але для атестата про закінчення школи ЗНО є обов'язковим.
Ті, хто закінчив школу раніше і хочуть стати студентами, теж мають скласти ЗНО. Але обов'язкових предметів для випускників минулих років, окрім української, немає.
У цьому році для вступу у виші також будуть дійсними сертифікати ЗНО попередніх років - 2016 і 2017 років, окрім ЗНО з іноземних мов.