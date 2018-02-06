ЗНО-2018: без російської мови і зі шрифтом Брайля

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В Україні стартувала кампанія із зовнішнього незалежного оцінювання. З вівторка, 6 лютого, почалася реєстрація тих, хто бажає скласти ЗНО у 2018 році і вступити до вишів.

Випускники 9-го класу ЗНО цього року не здаватимуть.

Як проходитиме ЗНО, і які нововведення чекають на випускників, дізнавалась ВВС Україна.

Як зареєструватись

Щоб написати ЗНО і вступити до вишу, спочатку треба зареєструватись на тести.

Зробити це можна до 19 березня на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, заповнивши карту даних про себе.

Якщо раптом ви у ній помилилися, внести зміни можна до 2 квітня.

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Далі потрібно зібрати документи і передати їх школі або надіслати регіональному центру оцінювання якості освіти.

У відповідь має прийти інформаційний бюлетень і реєстраційне повідомлення учасника ЗНО.

Перелік документів для реєстрації копія паспорта дві однакові фотокартки реєстраційна картка

Очікується, що цього року на ЗНО зареєструється 360 тисяч людей. Минулого року було 240 тисяч.

Випускники писатимуть тести під час основної сесії - з 22 травня до 13 червня та додаткової - з 2 до 11 липня.

Російська втрачає популярність

Пройти ЗНО можна буде щонайбільше з чотирьох предметів.

Вибір, що здавати, залежить від того, на яку спеціальність планує вступати людина.

Організатори ЗНО радять йти на сайти вишів і з'ясувати перелік предметів, необхідних для вступу.

Обов'язковим предметом для всіх спеціальностей є українська мова і література.

Всього на вибір є 11 предметів:

українська мова і література,

історія України,

математика,

біологія,

географія,

фізика,

хімія,

англійська,

іспанська,

німецька

французька мови.

Копирайт изображения UKRINFORM Image caption Цього року ЗНО з російської мови не буде

У 2018 році вперше не проводитимуть ЗНО з російської мови.

Її виключили з переліку предметів через те, що, як каже директор Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Вадим Карандій, російську для ЗНО обирають мало людей.

2017 року тести з російської писали близько 3 тис. людей. Англійську при цьому обрали 83 тисячі учнів.

Вперше шрифт Брайля

Цього року ЗНО вперше проводитимуть для людей з вадами зору.

Тести шрифтом Брайля можна буде скласти з української мови, історії України та математики під час додаткової сесії ЗНО з 2 до 11 липня.

У процесі реєстрації потрібно надати довідку від лікаря і вказати, що є потреба у таких тестах.

Іноземні на слух

Цього року до тестів з усіх іноземних мов додали аудіювання - розуміння мови на слух.

У всіх класах, де будуть проходити тести, поставлять програвачі з дисками.

Учні слухатимуть фрагменти записів тривалістю від 10 секунд до 3 хвилин і виконуватимуть завдання в зошиті. На це дадуть 30 хвилин.

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ЗНО на Донбасі і в Криму

Учні з Донбасу і Криму, щоб скласти ЗНО, обов'язково мають бути закріплені за школою на підконтрольній Києву території.

Навчатися при цьому можна дистанційно, наприклад, використовуючи відеоуроки.

Таке навчання організували школи у Донецькій, Луганській та Херсонській областях. Є онлайн інструкція, як потрапити у таку школу.

Подати заяву на навчання у такій школі можна онлайн протягом всього навчального року. Є можливість за один навчальний рік пройти екстерном кілька класів.

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Щоб зареєструватись у ЗНО, учні з Донбасу та Криму мають подати документи до своєї школи на підконтрольній Україні території.

Далі школи відправляють їх до регіонального центру ЗНО. Якщо хтось з неконтрольованих територій не має можливості відправити документи поштою, їх можна надіслати онлайн.

Для мешканців непідконтрольних територій, а також учасників АТО, є можливість зареєструватися на ЗНО набагато пізніше - з 3 до 21 травня. І пройти тести під час додаткової сесії - з 2 до 11 липня.

Щоб написати ЗНО, учням з Донбасу та Криму потрібно приїхати на українську територію особисто.

Чи обов'язково проходити ЗНО

Для тих, хто навчається у школі і хоче отримати атестат про повну загальну середню освіту, проходження ЗНО є обов'язковим.

Результати тестів з трьох предметів зарахують як державну підсумкову атестацію - оцінки за них підуть в атестат.

Як атестація зараховуються три предмети.

обов'язкові - українська мова й література;

на вибір - математика або історія України (період ХХ - початок ХХІ століття);

на вибір - математика, історія України, англійська, іспанська, німецька, французька мови, біологія, географія, фізика, хімія.

Учні можуть скласти ЗНО, отримати атестат і не вступати до вишу цього року.

Але для атестата про закінчення школи ЗНО є обов'язковим.

Ті, хто закінчив школу раніше і хочуть стати студентами, теж мають скласти ЗНО. Але обов'язкових предметів для випускників минулих років, окрім української, немає.

У цьому році для вступу у виші також будуть дійсними сертифікати ЗНО попередніх років - 2016 і 2017 років, окрім ЗНО з іноземних мов.