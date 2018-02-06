У США відбулося рекордне падіння фондового індексу Доу-Джонса

Копирайт изображения Spencer Platt/Getty Images Image caption Фондова біржа в Нью-Йорку

Фондовий індекс Доу-Джонса в понеділок впав на 1 175 пунктів - це найсильніше падіння головного фондового індексу США за один день з часів фінансової кризи 2008 року.

За день провідний фондовий індекс США впав на 4,6% і побив рекорд падіння 2008 року.

29 вересня 2008 року індекс Доу-Джонса впав на 777,68 пунктів, після того як конгрес не схвалив виділення банкам 700 млрд доларів державної допомоги після колапсу інвестбанку Lehman Borthers.

Зараз інвестори шукають сигнали змін в економічних прогнозах, чекаючи, що вони можуть посприяти зростанню ключової ставки.

У п'ятницю Міністерство зайнятості США випустило статистику, яка показала, що зарплати американців зросли більше, ніж передбачалося.

Із ростом зарплат є ризик зростання інфляції, зумовленої підвищенням витрат.

Щоб протидіяти можливій інфляції, американський центробанк має підняти процентні ставки.

Це лякає інвесторів, які очікували, що ключова ставка в США підніматиметься не частіше двох-трьох разів на рік.

Фондові індекси

Слідом за Доу-Джонсом впали й інші американські фондові індекси: індекс S&P втратив 3,8%, а Nasdaq - 3,7%.

Лондонський FTSE 100 закрився на 1,46% нижче показників на час відкриття в понеділок.

У вівторок слідом за США впали котирування на азіатських фондових ринках.

Інвестори позбуваються акцій в очікуванні зростання процентних ставок.

Японський індекс Nikkei 225 до кінця ранкових торгів впав на 5,3%, а гонконзький Hang Seng - на 4,7%.

Копирайт изображения Spencer Platt/Getty Images Image caption Падіння індексу Доу-Джонса на біржі в Нью-Йорку

Позитивні новини та корекція ринку

У січні індекс Доу-Джонса показував швидке зростання: протягом місяця він подолав рубежі в 25 і 26 тисяч пунктів.

Скидання акцій почалося минулого тижня після того, як показники зростання зайнятості в США посприяли прогнозам щодо зростання облікової ставки.

"Новини економіки США виявилися більш оптимістичними, ніж очікувалося, - каже голова фінансової компанії Motley Fool Девід Куо. - Парадоксальним чином корекція ринку була викликана позитивними економічними новинами".

Президент США Дональд Трамп після свого вступу на посаду кілька разів говорив про зростання фондових ринків США. Останній твіт Трампа на цю тему датується 7 січня.

"Фондовий ринок створює неймовірні переваги для нашої країни, не тільки з точки зору рекордного зростання цін на акції, а й створюючи нові робочі місця. Робота. Робота. Робота. Сім трильйонів доларів вартості було створено з тих пір, як ми здобули нашу велику перемогу на виборах!" - написав Трамп.

Однак у понеділок представник Білого дому сказав в інтерв'ю CNBS, що падіння індексу Доу-Джонса викликає занепокоєння.

"Ми завжди стурбовані, якщо бачимо падіння капіталізації ринку, але ми впевнені в фундаментальних показниках економіки", - заявив чиновник.

Падіння на тлі розмов про успіхи

Коментар Ентоні Зуркера, коресподента ВВС у Вашингтоні.

Вихваляння зростанням фондового ринку загрожує неприємностями, і більшість президентів цього уникають. Барак Обама робив це рідко, тільки після того, як американська економіка помітно зросла після колапсу 2008 року.

Але Дональд Трамп став головним чирлідером Доу-Джонса - в твітах, в своїх виступах перед виборцями і навіть у зверненні до нації, з яким він виступив в Сенаті минулого тижня.

В результаті ми побачили президента, який хвалиться успіхами, до яких призвело скорочення ним податків, в той самий час, коли ринки пішли вниз.

Американські телеканали, які транслювали виступ президента в прямому ефірі, перервали трансляцію, щоб повідомити про рекордне падіння фондового індексу.

Це був настільки яскравий контраст на тлі розмов про успіхи американської економіки, що не помітити його більшості американців було важко.

Президент буде доводити, що основні економічні показники, як і раніше, хороші. Зарплати зросли, рівень безробіття знизився. Можливо, це теж посприяло падінню на фондовому ринку.

Якщо економічне зростання продовжиться, цей випадок забудеться як ще одне невдалий виступ не надто досвідченого в публічній політиці президента.

Але якщо це початок більш серйозної корекції економіки в рік виборів, ці заяви президента можуть йому дорого коштувати.