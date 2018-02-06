Вісім загроз для майбутнього зимових Олімпіад

Копирайт изображения EPA Image caption На думку вчених майбутні Олімпіади можуть залишитися без снігу

Напруженість на Корейському півострові - не єдина причина, яка викликала деякі побоювання з приводу зимових Олімпійських ігор, які мають розпочатися у п'ятницю в Пхьончхан.

Щоправда, тепер уже є всі підстави сподіватися на успіх цієї Олімпіади. Але в майбутньому нас чекають проблеми, які можуть поставити під сумнів організацію зимових Олімпійських ігор.

Екологічні, фінансові та соціальні фактори становлять серйозну загрозу зимовим Іграм.

Ось вісім причин побоюватися за майбутнє зимових Олімпіад.

1. У світі буде менше снігу та льоду

Копирайт изображения Getty Images Image caption В Скво-Веллі (США), де проводилися зимові Ігри 1960 року, останні кілька років не випадає достатньо снігу для занять гірськими лижами

За даними американського космічного агентства НАСА, 2017 рік став третім найтеплішим роком за всю історію спостережень (з 1880 року). Вчені вважають, що потепління - це довгострокова тенденція.

Земна куля нагрілася в середньому на 1 градус Цельсія з початку індустріальної епохи, але в гірських регіонах по всьому світу потепління було більш відчутним.

Наприклад, в Альпах температура в середньому піднялася на 2 градуси. Цього, згідно з дослідженням Європейського союзу геологічних наук, достатньо для того, щоб прогнозувати до 2099 року скорочення снігового покриву в регіоні на 30%.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів На думку науковців, це - наслідок глобального потепління

Подальший аналіз, проведений вченими з Університету Ватерлоо в Канаді, включав міста і країни, які отримували право провести зимові Олімпійські ігри. Цей звіт малює ще більш похмуру картину.

Передбачається, що тільки в 13 з 21 олімпійського міста в 2050 році буде досить холодно, щоб проводити змагання із зимових видів спорту, а в 2080-х роках - тільки в восьми.

"У значно теплішому світі майбутнього, святкування двохсотліття зимових Олімпійських ігор у 2124 році є досить проблемним", - зазначає команда вчених.

Прогнози залишаються похмурими навіть в разі позитивного розвитку подій - якщо викиди в атмосферу будуть відповідати Паризькій кліматичній угоді 2015 року.

2. Проблеми гірськолижних курортів

Копирайт изображения Getty Images Image caption Покинутий гірськолижний комплекс в Південній Кореї

Наслідки зміни клімату вже призвели до занепаду декількох гірськолижних курортів.

У США, наприклад, відсутність снігу є однією з причин закриття з 1950 року понад 600 гірськолижних зон. Середня тривалість сезону скоротилася на тиждень, згідно з офіційними статистичними даними.

Напередодні Ігор в Південній Кореї іноземні ЗМІ опублікували фотографії з покинутого гірськолижного курорту Косон, який знаходиться за 100 км від Олімпійського містечка.

Цей курорт закрився в 2006 році, і з того часу кількість південнокорейців, які обирають гірськолижний відпочинок, різко зменшилася.

Згідно із прогнозом ОЕСР (Організації економічного співробітництва та розвитку), зробленим у 2007 році, Альпи, куди щороку прямують 44% всіх любителів гірських лиж, стикаються з серйозними проблемами.

Згідно з дослідженнями, 40% з 666 курортів в цьому регіоні можуть закритися, якщо температура там підвищиться ще на 2 градуси Цельсія.

3. Небагато міст готові провести зимові Ігри

Копирайт изображения Getty Images Image caption Пекіну дісталися зимові Ігри 2022 року завдяки добровільній відмові більшості суперників від участі в тендері

У 2022 році Пекін увійде в історію, ставши другим містом, яке організовувало і зимові, і літні Олімпійські ігри.

Але якщо перед літніми Іграми 2008 року в Пекіні було гостре суперництво з іншими містами-кандидатами, то зимові Ігри 2022 року дісталися китайцям досить легко.

Процес відбору почався з шести заявок, але чотири міста - Осло, Краків, Львів і Стокгольм - самі вийшли ще до січня 2015 року, коли МОК офіційно вибрав фіналістів.

Всі міста, які відмовилися від своїх заявок, зіткнулися з протестами населення, незадоволеного використанням державних грошей для покриття високих витрат на організацію Ігор.

В Осло навіть норвезькі спортивні організації виступили проти участі міста у відборі кандидатів.

В результаті цього масового виходу в перегонах залишилися лише Пекін і Алмати, і китайська столиця перемогла з відривом в чотири голоси (44 проти 40).

Щоб спокусити учасників тендеру на проведення Ігор 2026 року МОК, як повідомляється, запропонує майже мільярд доларів місту, в якому вони пройдуть.

4. Організація зимових Ігор стає дедалі дорожчою

Копирайт изображения Getty Images Image caption Зимові Олімпійські ігри в Сочі 2014 року стали найдорожчими в історії

Попри те, що зимові Ігри не такі масштабні, як літні, їхня організація обходиться недешево.

Згідно з підрахунками, загальний бюджет Ігор в Південній Кореї сягне 13 мільярдів доларів, що більш ніж у два рази перевищує суму, витрачену на ігри у Ванкувері в 2010 році.

Аналітики припускають, що ще більше грошей, близько 50 мільярдів доларів, було витрачено урядом Росії на Ігри 2014 року в Сочі.

Прихильники заявок на проведення великих спортивних заходів часто апелюють до економічної вигоди. Перш за все, це вливання мільярдів доларів в місцеву економіку, що сприяє створенню тисяч робочих місць.

Однак дедалі більше експертів стверджує, що реальний ефект таких інвестицій набагато менш відчутний.

"Наприклад, немає доказів збільшення потоку туристів. У Лондоні та Пекіні, де проводилися Олімпіади 2012 і 2008 років, спостерігалося зниження числа туристів, які боялися підвищення цін на харчування та житло під час Ігор", - говорить американський економіст Ендрю Цимбаліст, автор книги "Циркус Максимус".

"Насправді найкращий спосіб отримати позитивний досвід від проведення Олімпійських ігор - це не проводити їх", - стверджує вчений.

5. Захоплення зимовими видами спорту, можливо, пішло на спад

Копирайт изображения Getty Images Image caption У США любителів гірськолижного спорту дедалі меншає

Згідно з останньою міжнародною доповіддю про сніговий та гірський туризм, за останні шість років відвідуваність гірськолижних курортів в усьому світі скоротилася майже на 10%.

Це стосується і таких традиційних центрів як Сполучені Штати, Канада, Франція, Швейцарія, Італія і Японія.

Винятком є Китай: за той же період часу в цій країні набагато більше людей захопилися гірськими лижами.

У США, де живе найбільше гірськолижників у світі, захоплення цим видом спорту йде на спад з 2011 року.

6. Літні Ігри вигідніші...

Копирайт изображения Getty Images Image caption Американська телекомпанія NBC втратила близько 200 млн доларів на Олімпіаді 2010 року в Ванкувері

МОК веде перемовини про права на трансляцію по телебаченню як для літніх, так і для зимових Ігор. Не складно здогадатися, що тепліший варіант - вигідніший.

У 2011 році американська телекомпанія NBC заплатила 3,4 млрд доларів за трансляцію всіх Ігор, аж до Токіо-2020.

NBC заплатила 2 млрд доларів за трансляцію зимових Ігор 2010 року і Олімпійських ігор 2012 року в Лондоні. Вона втратила 233 млн доларів на перших і отримала 120 млн прибутку на других - в основному завдяки продажу реклами.

7. ... бо вони більш популярні

Копирайт изображения Getty Images Image caption Уле Ейнар Бйорндален - легенда лижного спорту, але небагато людей в світі його знають

За даними МОК, 3,5 млрд людей дивилися принаймні одну хвилину літньої Олімпіади в Ріо. 3,6 млрд людей дивилися не менш ніж хвилину попередніх літніх Олімпійських ігор в Лондоні.

Для порівняння: останні зимові Ігри в Сочі (2014 року) залучили 2,1 млрд, а зимові Ігри у Ванкувері (2010) - 1,8 млрд глядачів.

8. Чемпіони зимових Ігор менш знамениті

Швидше за все, Уле Ейнар Бйорндален може розслабитися в громадських місцях за межами Скандинавії і деяких європейських країн: його навряд чи впізнають.

Норвезький біатлоніст - найтитулованіший спортсмен в історії зимових Олімпійських ігор (13 медалей, включаючи 8 золотих).

Уявіть собі, що відбувається, коли на публіці з'являються чемпіони літніх Олімпіад Усейн Болт або Рафаель Надаль.