Вісім загроз для майбутнього зимових Олімпіад
Напруженість на Корейському півострові - не єдина причина, яка викликала деякі побоювання з приводу зимових Олімпійських ігор, які мають розпочатися у п'ятницю в Пхьончхан.
Щоправда, тепер уже є всі підстави сподіватися на успіх цієї Олімпіади. Але в майбутньому нас чекають проблеми, які можуть поставити під сумнів організацію зимових Олімпійських ігор.
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Екологічні, фінансові та соціальні фактори становлять серйозну загрозу зимовим Іграм.
Ось вісім причин побоюватися за майбутнє зимових Олімпіад.
1. У світі буде менше снігу та льоду
За даними американського космічного агентства НАСА, 2017 рік став третім найтеплішим роком за всю історію спостережень (з 1880 року). Вчені вважають, що потепління - це довгострокова тенденція.
Земна куля нагрілася в середньому на 1 градус Цельсія з початку індустріальної епохи, але в гірських регіонах по всьому світу потепління було більш відчутним.
Наприклад, в Альпах температура в середньому піднялася на 2 градуси. Цього, згідно з дослідженням Європейського союзу геологічних наук, достатньо для того, щоб прогнозувати до 2099 року скорочення снігового покриву в регіоні на 30%.
Подальший аналіз, проведений вченими з Університету Ватерлоо в Канаді, включав міста і країни, які отримували право провести зимові Олімпійські ігри. Цей звіт малює ще більш похмуру картину.
Передбачається, що тільки в 13 з 21 олімпійського міста в 2050 році буде досить холодно, щоб проводити змагання із зимових видів спорту, а в 2080-х роках - тільки в восьми.
"У значно теплішому світі майбутнього, святкування двохсотліття зимових Олімпійських ігор у 2124 році є досить проблемним", - зазначає команда вчених.
Прогнози залишаються похмурими навіть в разі позитивного розвитку подій - якщо викиди в атмосферу будуть відповідати Паризькій кліматичній угоді 2015 року.
2. Проблеми гірськолижних курортів
Наслідки зміни клімату вже призвели до занепаду декількох гірськолижних курортів.
У США, наприклад, відсутність снігу є однією з причин закриття з 1950 року понад 600 гірськолижних зон. Середня тривалість сезону скоротилася на тиждень, згідно з офіційними статистичними даними.
Напередодні Ігор в Південній Кореї іноземні ЗМІ опублікували фотографії з покинутого гірськолижного курорту Косон, який знаходиться за 100 км від Олімпійського містечка.
Цей курорт закрився в 2006 році, і з того часу кількість південнокорейців, які обирають гірськолижний відпочинок, різко зменшилася.
Згідно із прогнозом ОЕСР (Організації економічного співробітництва та розвитку), зробленим у 2007 році, Альпи, куди щороку прямують 44% всіх любителів гірських лиж, стикаються з серйозними проблемами.
Згідно з дослідженнями, 40% з 666 курортів в цьому регіоні можуть закритися, якщо температура там підвищиться ще на 2 градуси Цельсія.
3. Небагато міст готові провести зимові Ігри
У 2022 році Пекін увійде в історію, ставши другим містом, яке організовувало і зимові, і літні Олімпійські ігри.
Але якщо перед літніми Іграми 2008 року в Пекіні було гостре суперництво з іншими містами-кандидатами, то зимові Ігри 2022 року дісталися китайцям досить легко.
Процес відбору почався з шести заявок, але чотири міста - Осло, Краків, Львів і Стокгольм - самі вийшли ще до січня 2015 року, коли МОК офіційно вибрав фіналістів.
Всі міста, які відмовилися від своїх заявок, зіткнулися з протестами населення, незадоволеного використанням державних грошей для покриття високих витрат на організацію Ігор.
В Осло навіть норвезькі спортивні організації виступили проти участі міста у відборі кандидатів.
В результаті цього масового виходу в перегонах залишилися лише Пекін і Алмати, і китайська столиця перемогла з відривом в чотири голоси (44 проти 40).
Щоб спокусити учасників тендеру на проведення Ігор 2026 року МОК, як повідомляється, запропонує майже мільярд доларів місту, в якому вони пройдуть.
4. Організація зимових Ігор стає дедалі дорожчою
Попри те, що зимові Ігри не такі масштабні, як літні, їхня організація обходиться недешево.
Згідно з підрахунками, загальний бюджет Ігор в Південній Кореї сягне 13 мільярдів доларів, що більш ніж у два рази перевищує суму, витрачену на ігри у Ванкувері в 2010 році.
Аналітики припускають, що ще більше грошей, близько 50 мільярдів доларів, було витрачено урядом Росії на Ігри 2014 року в Сочі.
Прихильники заявок на проведення великих спортивних заходів часто апелюють до економічної вигоди. Перш за все, це вливання мільярдів доларів в місцеву економіку, що сприяє створенню тисяч робочих місць.
Однак дедалі більше експертів стверджує, що реальний ефект таких інвестицій набагато менш відчутний.
"Наприклад, немає доказів збільшення потоку туристів. У Лондоні та Пекіні, де проводилися Олімпіади 2012 і 2008 років, спостерігалося зниження числа туристів, які боялися підвищення цін на харчування та житло під час Ігор", - говорить американський економіст Ендрю Цимбаліст, автор книги "Циркус Максимус".
"Насправді найкращий спосіб отримати позитивний досвід від проведення Олімпійських ігор - це не проводити їх", - стверджує вчений.
5. Захоплення зимовими видами спорту, можливо, пішло на спад
Згідно з останньою міжнародною доповіддю про сніговий та гірський туризм, за останні шість років відвідуваність гірськолижних курортів в усьому світі скоротилася майже на 10%.
Це стосується і таких традиційних центрів як Сполучені Штати, Канада, Франція, Швейцарія, Італія і Японія.
Винятком є Китай: за той же період часу в цій країні набагато більше людей захопилися гірськими лижами.
У США, де живе найбільше гірськолижників у світі, захоплення цим видом спорту йде на спад з 2011 року.
6. Літні Ігри вигідніші...
МОК веде перемовини про права на трансляцію по телебаченню як для літніх, так і для зимових Ігор. Не складно здогадатися, що тепліший варіант - вигідніший.
У 2011 році американська телекомпанія NBC заплатила 3,4 млрд доларів за трансляцію всіх Ігор, аж до Токіо-2020.
NBC заплатила 2 млрд доларів за трансляцію зимових Ігор 2010 року і Олімпійських ігор 2012 року в Лондоні. Вона втратила 233 млн доларів на перших і отримала 120 млн прибутку на других - в основному завдяки продажу реклами.
7. ... бо вони більш популярні
За даними МОК, 3,5 млрд людей дивилися принаймні одну хвилину літньої Олімпіади в Ріо. 3,6 млрд людей дивилися не менш ніж хвилину попередніх літніх Олімпійських ігор в Лондоні.
Для порівняння: останні зимові Ігри в Сочі (2014 року) залучили 2,1 млрд, а зимові Ігри у Ванкувері (2010) - 1,8 млрд глядачів.
8. Чемпіони зимових Ігор менш знамениті
Швидше за все, Уле Ейнар Бйорндален може розслабитися в громадських місцях за межами Скандинавії і деяких європейських країн: його навряд чи впізнають.
Норвезький біатлоніст - найтитулованіший спортсмен в історії зимових Олімпійських ігор (13 медалей, включаючи 8 золотих).
Уявіть собі, що відбувається, коли на публіці з'являються чемпіони літніх Олімпіад Усейн Болт або Рафаель Надаль.