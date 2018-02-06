Image caption На офіс у місті Поттерс Бар зареєстровано понад 100 компаній, які пов'язують з міжнародними схемами відмивання грошей

Британська компанія допомогла оточенню екс-президента України Віктора Януковича отримати прибуток від минулорічного пісенного конкурсу "Євробачення", який відбувся у Києві. Про це йдеться у розслідуванні BBC.

Виставковий центр у Києві, якому платили за проведення деяких заходів "Євробачення", належить компанії, зареєстрованій в Хертфордширі (графство в Англії).

Через компанії, зареєстровані за тією ж самою адресою у місті Поттерс Бар, вивели щонайменше 1,2 мільярда фунтів стерлінгів (понад 45 млрд грн).

У британському Департаменті з питань стратегії розвитку бізнесу заявили, що інформація про компанії у Британії "під постійним контролем".

Конгресно-виставковий центр "Парковий" - стильна і сучасна будівля у центрі Києва - став місцем проведення офіційних вечірок Євробачення-2017.

Учасники та їхні команди з усієї Європи танцювали та пили до світанку на даху з мальовничим видом на Дніпро.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Віктор Янукович був усунутий з посади президента у 2014 році

Українська фірма, яка володіє будівлею "Паркового", належить британській компанії Fineroad Business LLP, зареєстрованій у Поттерс Барі.

Ця компанія є партнером двох непрозорих фірм, зареєстрованих на острові Невіс у Карибському морі.

Згідно з документами, з якими ознайомилася програма File on 4 (BBC Radio 4), український державний мовник платив власникам "Паркового" за проведення деяких заходів.

Частина прибутку, імовірно, опинилася в кишенях людей, які тісно пов'язані з режимом колишнього президента Віктора Януковича, який чотири роки тому втік з України в Росію після протестів на Майдані.

У 2017 році український суд встановив, що сама будівля "Паркового" фінансувалася коштами, викраденими з бюджету держави.

За даними генпрокурора України Юрія Луценка, під час перебування на посаді екс-президент Янукович та його оточення викрали в держави від 30 до 40 млрд доларів, що еквівалентно п'ятій або шостій частині річного бюджету.

Копирайт изображения Parkovy Congress and Exhibition Centre Image caption За даними українських правоохоронців, "Парковий" побудували на вкрадені з бюджету кошти через британську компанію

Зв'язки з Поттерс Баром

Дослідження Transparency International довело, що один з офісів у Поттерс Барі був юридичною адресою для понад ста різних компаній, залучених у міжнародні схеми відмивання грошей. Здебільшого ці компанії мали справу з "брудними грошима" із Росії та інших колишніх радянських держав.

Працюючи з експертом з незаконних фінансів Річардом Смітом та використавши банківські дані, які опублікував "Проект з розслідування корупції та організованої злочинності", ми підрахували, що компаніями, зареєстрованими за цією адресою, було відмито 1,7 млрд доларів.

Ще більше грошей могло б бути відмито за схожою схемою, про яку поки що відомо мало.

"Компанії Великої Британії відіграють роль організатора глобальної корупції", - розповів Дункан Хеймс, директор з політичних питань британської Transparency International.

Копирайт изображения Уніан

Нові правила прозорості у Британії

Переважна більшість із сотні компаній, які досліджувала BBC, вказують своїми власниками компанії, зареєстровані в офшорних зонах, таких як Сейшельські острови чи Беліз.

Але з червня 2016 року британські компанії зобов’язані вказувати "особу, яка здійснює контроль (ОЗК)". Це має розкривати реальних людей, які дійсно керують фірмами.

В ексклюзивному аналізі для програми File on 4 антикорупційна організація Global Witness підрахувала, що майже кожна десята британська компанія досі не назвала ОЗК з реєстрацією у Британії.

Мюррей Ворзей, керівник кампанії Global Witness, каже, що "шокований великою кількістю" відсутніх даних, а більшість з тих, що є, - "явно неточні".

Він наводить приклади ОЗК, яким за 300 років чи які народилися у майбутньому.

Також аналітик знайшов ще 7 000 організацій, які вказали, що вони контролюються компаніями, зареєстрованими в офшорних зонах.

У британській Реєстраційній палаті BBC відповіли, що систематично перевіряють інформацію, яку отримують, але досі нікого не притягли до відповідальності за невиконання вимог.

Копирайт изображения Гонтар Володимир / УНІАН Image caption Церемонія відкриття пісенного конкурсу "Євробачення-2017" поблизу КВК "Парковий"

Хто стоїть за "Парковим"?

Що стосується компанії Fineroad Business, яка зареєстрована у Поттерс Барі і володіє будівлею, де базувався клуб "Євробачення" у Києві, то в реєстрі вказана реальна "особа, яка здійснює контроль".

Це українець Сергій Московський, який, за даними реєстру, проживає на сході України. Хоча фактично він живе у Німеччині.

Пан Московський спочатку розповів BBC, що ніколи не чув про Fineroad Business.

Пізніше він підтвердив, що є головним акціонером компанії. Але, пославшись на "комерційну таємницю", відмовився розповісти, чим займається його компанія та чи платив він за свої акції.

Сергій Московський повідомив, що був впевнений, що його компанія не брала участі у відмиванні грошей, але після нашого розслідування пообіцяв перевірити цю інформацію.

Представник британського Департаменту з питань стратегії розвитку бізнесу, енергетики та промисловості заявив BBC:

"У Великій Британії найбільш прозорі та доступні реєстри компаній у світі. Минулого року їх переглядали понад 2 мільярдів разів, а це означає, що інформація про компанії постійно контролюється".