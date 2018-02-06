Ракета Ілона Маска готова відправити на Марс його авто

Копирайт изображения Elon Musk/Instagram Image caption Саме ця автівка повинна полетіти на орбіту навколо Марса

Американський засновник SpaceX і Tesla Ілон Маск у вівторок спробує запустити в космос надважку ракету-носій Falcon Heavy з Космічного центру Кеннеді.

Вантажомісткість Falcon Heavy вдвічі перевищує показники будь-якої іншої ракети.

Справжнього вантажу на ній цього разу не буде, оскільки під час першого запуску нових ракет досить висока частота неполадок і невдач.

Натомість Ілон Маск вирішив відправити в космос свій старий спортивний автомобіль Tesla вишневого кольору разом з манекеном, закріпленим на місці водія.

Автомобіль запустять на еліптичну орбіту, що простягається від Сонця до Марса. Аудіосистема автомобіля буде безперервно грати хіт Девіда Боуї Space Oddity.

"[Автомобіль] віддалиться від Землі приблизно на 400 мільйонів кілометрів і буде летіти зі швидкістю 11 кілометрів на секунду", - сказав Маск репортерам на брифінгу в понеділок.

"За нашими оцінками, він перебуватиме на цій орбіті кілька сотень мільйонів років, можливо навіть більше мільярда років", - додав пан Маск.

Ілон Маск сподівається, що три камери відеоспостереження, якими оснащений автомобіль, забезпечать "епічні кадри".

Копирайт изображения SPACEX Image caption Надважка ракета-носій Falcon Heavy вирушить у космос з Космічного центру Кеннеді у Флориді

Очікується, що тисячі людей зберуться біля мису Канаверал, щоб на власні очі побачити запуск ракети, який повинен відбутися у вівторок о 13:30 за місцевим часом (20:30 за Києвом).

Компанія Маска SpaceX має намір встановити ракету на пускові станції за три години до запуску. Якщо відбудуться технічні неполадки, другу спробу здійснять в середу.

Falcon Heavy - це три ракети Falcon 9, скріплені між собою, які вже давно використовує SpaceX. Але для конфігурації трьох ракет зробили низку модифікацій, зокрема зміцнили центральну ракету-носій.

27 двигунів Merlin здатні створювати тягу майже в 23 000 кілоньютонів, що вдвічі більше потужності ракети Delta IV Heavy компанії United Launch Alliance, основного конкурента SpaceX.

70-метрова ракета Falcon Heavy розрахована на те, щоб вивести на навколоземну орбіту до 64 тонн вантажу.

На практиці вона навряд чи буде піднімати настільки важкі вантажі, адже SpaceX має намір повертати на Землю ракети першого ступеня, щоб використовувати їх повторно. Для цього необхідний додатковий запас палива, а це відповідно зменшує тоннаж вантажу.

Але величезна сила тяги Falcon Heavy створює нові можливості в освоєнні космосу. Наприклад:

Розвідка і збройні сили США зможуть запускати в космос набагато більші супутники. На сьогодні розміри цих супутників залежать від технічних можливостей наявних ракет

Стане можливим запуск супутників великими групами. Ілон Маск, наприклад, пропонував запустити кілька тисяч супутників, завдяки чому можна було б забезпечити високошвидкісний доступ до Інтернету в усьому світі

У майбутньому можна буде відправляти більших і просунутіших роботів на Марс або інші планети, такі як Юпітер і Сатурн, а також на їхні супутники.

Стане можливим відправляти у космос величезні телескопи. Спадкоємця телескопа "Хаббл", телескоп "Джеймс Вебб" перед запуском у 2019 році доведеться скласти як оригамі.

На сьогодні у Falcon Heavy є лише кілька запланованих запусків для клієнтів.

Ракета повинна вивести на геостаціонарну орбіту за 36 тисячі кілометрів від поверхні Землі два великих телекомунікаційних супутники.

За словами Рейчел Віллайне з космічної консалтингової компанії Euroconsult, основними клієнтами, ймовірно, будуть різні міністерства та агентства американського уряду - від NASA до міністерства оборони, оскільки SpaceX вже має дозвіл Пентагону брати участь в секретних і несекретних місіях.

Копирайт изображения SPACEX Image caption У SpaceX навчились садити ракети-носії назад на Землю, щоб використовувати їх знову

Але якщо запуск Falcon Heavy виявиться вдалим, це може поставити космічну програму США в незручне становище.

Хоча NASA, безсумнівно, знайде багато застосувань цій ракеті, агентство також розробляє власну надважку ракету.

Проблема - як для NASA, так і для конгресу - полягає в тому, що на розробку власної Space Launch System (SLS) піде ще кілька років. Ба більше, кожен запуск SLS, швидше за все, буде коштувати близько мільярда доларів.

Ілон Маск стверджує, що запуск його ракети обійдеться лише в 90 мільйонів.

Багато оглядачів вже цікавляться, як конгрес зможе пояснити необхідність фінансування SLS, якщо незабаром з'явиться значно дешевша альтернатива.

Ілон Маск - не єдиний бізнесмен, якого цікавлять ракети з великою вантажопідйомністю, що можуть бути в багато разів дешевшими за SLS.

Джефф Безос, голова Amazon, розробляє ракету New Glenn, яка змогла б вивести на навколоземну орбіту 45 тонн вантажу. Він також говорить про можливість розробки ще більш потужної ракети, New Armstrong.

Копирайт изображения SPACEX Image caption Двигуни FalconX тестували наприкінці січня

Ілон Маск підкреслює, що під час запуску Falcon Heavy можуть виникнути труднощі.

Він оголосив про цей проект ще в 2011 році. Тоді перший запуск планували провести в 2013 році.

П'ять років потому пан Маск каже, що шанси на провал запуску все ще великі.

"Якщо все піде не так, будемо сподіватися, що це відбудеться не в момент запуску, а набагато пізніше, щоб у нас був час зібрати якомога більше інформації", - сказав він.

"Я буду вважати перемогою, якщо ракета просто злетить зі стартового майданчика, а не вибухне просто на місці. Це трохи менше двох мільйонів кілограмів у тротиловому еквіваленті. Якщо ця річ вибухне, тут мало чого залишиться".

Домогтися злагодженої роботи всіх 27 двигунів і повністю контролювати першу стадію запуску надзвичайно складно.

Радянські інженери чотири рази намагалися запустити п'ятиступеневу ракету Н-1 з 30-ма двигунами. Жодна не дійшла до орбіти.

Однак Ілон Маск і SpaceX вже розробляють ракету під назвою BFR з 31 двигуном.