Лубутен обстоює право на червону підошву

Копирайт изображения AFP Image caption Червона підошва вважається фірмовою відзнакою туфель Louboutin

Французький модельєр Крістіан Лубутен вже чверть століття виготовляє свої знамениті туфлі з червоною підошвою.

З того самого дня, як пан Лубутен вперше наніс на пару туфель моделі Pensee червоний лак для нігтів, який належав його асистентці, дизайнер наполегливо відстоював свій фірмовий почерк.

Сьогодні пан Лубутен ризикує зазнати поразки в міжнародному суді. Старші судді Європейського суду готуються вирішити, чи обґрунтовано вважати червоні підошви захищеним товарним знаком в країнах Бенілюксу - Бельгії, Нідерландах і Люксембурзі.

Судова тяганина розпочалася в 2012 році, коли голландський ритейлер Van Haren представив колекцію взуття Fifth Avenue у співпраці з голлівудською актрисою Геллі Беррі. У колекції були туфлі-човники з червоними підошвами.

Крістіан Лубутен вирішив, що це незаконне використання елементу його товарного знаку, на той момент законодавчо захищеного в країнах Бенілюксу. З ним погодився Гаазький окружний суд, який виніс відносно Van Haren тимчасовий судову заборону.

Ритейлеру заборонили продавати синьо-чорні туфлі з червоною підошвою, але в 2014 році Van Haren подав апеляцію, і справу направили в Європейський суд для з’ясування.

Представники Van Haren наполягають, що у пана Лубутена не може бути ексклюзивного права на червоні підошви, оскільки за законами ЄС "форма товару, яка додає йому значної вартості" не може вважатися елементом торговельної марки.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Суд ще має ухвалити остаточне рішення у справі про червоні підошви

Торгова марка пана Лубутена, як зазначається в документах, включає право на використання "червоного кольору (відтінок Pantone 18 1663TP), нанесеного на підошву туфлі".

Питання в тому, чи є червоний колір в даному випадку елементом "форми, який додає вартості". Якщо є, то суд може визнати претензії Лубутена необгрунтованими.

У вівторок саме такий висновок оголосив консультант суддів Європейського суду у даній справі генеральний адвокат Мацей Шпунар.

На думку Шпунара, рішення суду стосовно торгової марки пана Лубутена не повинно враховувати "привабливість товару, зумовлену репутацією марки або її власника".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Крістіан Лубутен наполягає, що червоний колір підошви - невід'ємний елемент його торгової марки

Це серйозний удар по позиції пана Лубутена, хоча він не означає кінця розгляду. Суд ще має винести остаточне рішення, і воно не обов'язково буде повторювати думку Шпунара.

"Яскраво-червона підошва виконує тільки одну функцію - вона показує публіці, що це моє взуття", - говорив в минулому Крістіан Лубутен.

Французький дизайнер - не перший, хто скаржиться на незаконне привласнення своїх фірмових кольорів.

У 2016 році Високий суд Лондона підтримав рішення суду нижчої інстанції про те, що патент компанії Cadbury на фіолетову упаковку відтінку "Pantone 2865C" недійсний.

Це сталося після того, як компанія Nestle подала апеляцію на заборону використання цього кольору іншими виробниками в Британії.

У документації торгової марки йшлося, що вона поширюється на упаковку, "видима поверхня якої повністю пофарбована в даний колір або у випадках, коли даний колір домінує на всій видимій поверхні".

Суди були цілком задоволені частиною, що стосувалася повністю фіолетової упаковки, але визначення "домінуючий колір" здалося їм занадто розмитим, і в результаті патент виявився непотрібним.

Власники лоукостера EasyJet опинилися в центрі конфлікту через колір в 2004 році, після того як оголосили про намір вийти на ринок телекомунікацій. Маркетингові плани EasyMobile передбачувано викликали заперечення з боку телеком-гіганта Orange.

В Orange вирішили, що присутність на ринку двох компаній із яскраво-оранжевим фірмовим стилем заплутає покупців.

Копирайт изображения Getty Images Image caption В Orange вважають, що в фірмовому стилі EasyMobile занадто багато оранжевого

У 2014 році нафтова компанія BP (Бі-Пі) зазнала поразки, спробувавши зареєструвати право на використання зеленого кольору в оформленні своїх заправок в Австралії.

BP не вдалося довести місцевому відомству із захисту інтелектуальної власності, що звичайний автовласник асоціює фірму саме з цим відтінком зеленого (Pantone 348C).

Судові прецеденти, які доводять, що отримати права на колір в принципі можливо, були в Сполучених Штатах. Ювелірній фірмі Tiffany і кур'єрській компанії UPS вдалося захистити свої права на використання фірмових кольорів - відтінків синього і коричневого відповідно.

Варто зазначити, що в США ексклюзивне право Крістіана Лубутена робити туфлі з червоною підошвою теж захищено законом (за винятком випадків, коли взуття пофарбоване в червоний цілком). Однак цього недостатньо для захисту в європейських судах.

Поки в різних юрисдикціях це питання вирішують по-різному, правовий захист фірмових кольорів залишатиметься "сірою зоною".