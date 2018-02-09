Суд починає процес щодо убивства Бузини: подробиці справи

Копирайт изображения Ukrinform Image caption Олесь Бузина був відомим не тільки в Україні, а й в Росії

9 лютого розпочинається судовий процес над обвинуваченими у вбивстві публіциста та журналіста Олеся Бузини.

Його вбили біля власного будинку 16 квітня 2015 року, а вже через два місяці міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про розкриття злочину.

Тоді ж міліція затримала підозрюваних у вбивстві активістів націоналістичних рухів та колишніх бійців АТО Андрія Медведька та Дениса Поліщука.

Підозрювані заперечують свою провину, а ще два роки тому суд звільнив їх з СІЗО.

Напередодні першого підготовчого судового засідання у цій справі активісти багатьох націоналістичних організацій закликали прийти до суду та підтримати підозрюваних.

Вбивство посеред дня

Розстріл Олеся Бузини просто серед білого дня сколихнув всю Україну.

Пан Бузина був відомим журналістом та публіцистом, автором багатьох книг на історичну тематику, іноді досить скандальних.

До березня 2015 року він працював шеф-редактором однієї з найпопулярніших в Україні газет - "Сегодня".

Після Євромайдану він публічно озвучував досить проросійські висловлювання і часто виступав на російському телебаченні.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Багато книг Олеся Бузини викликали негативну реакцію у частини українського суспільства

Олеся Бузину вбили просто перед великою прес-конференцією президента Росії Володимира Путіна. Той у прямому ефірі дуже оперативно відреагував на події в Києві, назвавши вбивство політичним.

Також російський президент згадав про вбивство політика Олега Калашникова, якого вбили напередодні у Києві. Той теж критикував українську владу.

Показово, що на момент заяви Путіна про Бузину на прес-конференції поліція України ще офіційно не повідомила про вбивство.

Одразу після злочину розглядались кілька версій щодо мотивів. Зокрема, називали можливу журналістську діяльність і помсту за проросійські позиції.

З іншого боку, багато оглядачів вказували, що вбивство такого відомого журналіста у Києві компрометує владу України та грає на руку Росії.

Швидке затримання і звільнення

18 червня 2015 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці написав про розкриття убивства і затримання двох підозрюваних.

Ними виявились активісти націоналістичної організації "С14" Андрій Медведько та Денис Поліщук.

За твердженням правоохоронців, вони отримали докази участі затриманих у вбивстві.

Копирайт изображения Ukrinform Image caption Обвинувачені у вбивстві Андрій Медведько та Денис Поліщук

Слідчі наполягають, що встановили, де й у кого підозрювані купили автомобіль, на якому стежили за Бузиною і зникли з місця вбивства.

Причетність підозрюваних до вбивства нібито підтвердила експертиза ДНК та слідів у автомобілі, а також інформація від свідків.

У червні 2017 року прокуратура завершила слідство. Після ознайомлення захисту з обвинуваченням у листопаді 2017 року прокуратура передала обвинувальний акт до суду.

Підозрювані повністю заперечують свою вину та називають справу сфабрикованою.

Їхні адвокати наполягають, що слідство не змогло надати вагомих доказів вини, через що суд і відпустив підозрюваних на свободу під особисте зобов'язання з'являтись до слідчих.

Підозрюваних захищає відомий за багатьма резонансними справами адвокат Андрій Федур.

Позиція родичів

Представники потерпілої сторони - дружини та матері вбитого Олеся Бузини - також критикують слідство і дії прокуратури.

Інтереси родичів убитого представляють Артем Захаров та колишній заступник генпрокурора Ренат Кузьмін.

Image caption Напередодні суду у Києві розклеїли такі агітки

Адвокати вважають, що слідчі постійно порушували права потерпілих, через що вони навіть направили скаргу до Європейського суду з прав людини.

За день до засідання суду вони оприлюднили заяву про те, що через суттєві недоліки та помилки слідства зменшуються шанси на обвинувальний вирок і розкриття вбивства.

З іншого боку, низка громадських активістів, зокрема, і представники націоналістичної організації "С14", ініціювали рух на підтримку обвинувачених під назвою "Свободу патріотам".

Учасники руху вважають, що підозрювані непричетні до вбивства.