КНДР на Олімпіаді: що це означає?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Північнокорейські фігуристи - 18-річна Тхе Ок Кем та 25-річний Чу Сік Кім

Після року безпрецедентної напруги КНДР несподівано вирішила взяти участь у зимових Олімпійських іграх у Пхенчхані в Південній Кореї. Чому КНДР бере участь в Іграх і до чого це може призвести?

Чи є участь КНДР великою подією?

Так.

Участь Північної Кореї в міжнародних спортивних змаганнях не є чимось незвичайним, проте зараз ситуація відрізняється через контекст та час події.

Корейський півострів розділений з часів війни 1950-1953 років. КНДР та Південна Корея ніколи не підписували мирний договір і Пхеньян бойкотував Олімпійські ігри 1988 року, які відбулися на території Південної Кореї.

Протягом 2017 року Північна Корея провела чимало випробувань ракет, зокрема тих, які, за твердженнями Пхеньяна, здатні досягти материкової території США. Це все супроводжувалося безпрецедентною війною слів між президентом США Дональдом Трампом і керівником Північної Кореї Кім Чен Ином.

Проте рішення Пхеньяна означає перші за кілька років перемовини між Південною Кореєю та КНДР.

Окрім того, вперше Південну Корею відвідає формальний керівник КНДР, 90-річний Кім Йон Нам.

Копирайт изображения AFP Image caption Рішення КНДР про участь в змаганнях стало несподіванкою

Чи можна назвати це дипломатичним проривом?

І так, і ні.

Кім Чен Ин застав всіх зненацька, коли у новорічній промові оголосив про можливість участі в Олімпійський іграх.

Після цього Південна Корея запросила Північну до участі в Іграх. Відбулися квапливі зустрічі дипломатів. Протягом кількох тижнів було погоджено, що КНДР відправить до Південної Кореї спортсменів та діячів культури.

Таке рішення не було результатом тривалих дипломатичних зусиль і не зупинило напругу на півострові.

Південна Корея відклала військові навчання зі США, які завжди викликали гнів КНДР, проте якихось зрушень щодо ядерної програми Пхеньяна не відбулося.

"Будь-яка майбутня взаємодія з інших стратегічних питань - чи то зброя масового знищення, чи возз'єднання сімей - буде, ймовірно, більш важкою", - попереджає аналітик Майкл Мадден.

Копирайт изображения KCNA Image caption Участь КНДР в змаганнях на певний час зменшить напругу на Корейському півострові

Чи може КНДР зірвати ігри?

Дуже малоймовірно.

Напередодні Олімпіади в Сеулі 1988 року агенти КНДР підірвали південнокорейський пасажирський літак.

Раніше висувалися версії, що КНДР цього року може спробувати зірвати Ігри якимось ракетним випробуванням.

Але участь КНДР вважають "страховкою" від ворожих дій з її боку - принаймні поки що.

Запуск ракети під час Ігор буде "абсолютно контрпродуктивним", вважає Олівер Хотем з сайту NK News, який висвітлює події у КНДР. Проте він попереджає, що варто "очікувати випробувань навесні, щойно все завершиться".

Чи КНДР вперше бере участь в Олімпійських іграх?

Ні.

Північна Корея вже виграла 56 олімпійських медалей, зокрема 16 золотих. Проте на зимових Олімпійських іграх країна раніше здобула лише дві медалі.

Хоча КНДР бойкотувала Олімпійські ігри 1988 року в Сеулі, північнокорейські спортсмени відвідували інші спортивні змагання у Південній Кореї.

На Азійських іграх в Пусані в 2002 році спортсмени КНДР здобули 9 золотих медалей.

Чи привезе північнокорейська команда якісь медалі додому?

Скоріше за все, ні.

В Олімпійських іграх візьмуть участь 22 спортсмени Північної Кореї, але вважають, що у жодного з них немає шансів на медаль.

Лише пара фігуристів - 18-річна Тхе Ок Кем та 25-річний Чу Сік Кім - кваліфікувалася до змагань.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Північнокорейські фігуристи - 18-річна Тхе Ок Кем та 25-річний Чу Сік Кім

"Зараз, якщо бути реалістом, мета полягає в тому, щоб потрапити в топ-12 спортсменів", - зазначив їхній канадський тренер Бруно Маркоте.

Участь інших спортсменів була погоджена на перемовинах КНДР, Південної Кореї та Міжнародного олімпійського комітету.

Від них не очікують чудових виступів.

Чи будуть дві Кореї виступати як одна команда?

І так, і ні.

Спортсмени КНДР і Південної Кореї візьмуть участь в церемонії відкриття під прапором об'єднаної Кореї.

На цьому білому прапорі синім кольором позначено Корейський півострів:

Копирайт изображения AFP Image caption Прапор "об'єднаної Кореї" символізує прагнення двох частин Кореї до єдності

Під час підготовки до Олімпійських ігор деякі південнокорейські лижники взяли участь у спільній тренувальній програмі на гірськолижному курорті в КНДР.

12 північнокорейських хокеїсток візьмуть участь у змаганнях в межах спільної з Південною Кореєю команди.

Проте всі інші північнокорейські спортсмени будуть виступати окремо.

Хто приїде з КНДР, окрім спортсменів?

Копирайт изображения AFP Image caption Танцівниці з групи підтримки північнокорейської команди

Окрім 22 спортсменів, з КНДР на Олімпійський ігри приїде делегація з 400 людей.

Серед них будуть танцівниці з команди підтримки, 30 бійців тхеквондо і музикальний ансамбль Samjiyon Band зі 140 людей, які будуть співати патріотичні пісні.

Також Південну Корею відвідає делегація чиновників КНДР на чолі з формальним головою держави Кім Йон Намом.

Чи означає участь в Олімпійських іграх перемогу пропаганди?

На думку Пхеньяна, так.

Як всередині країни, так і зовні.

"Зображення Кім Чен Ина як милосердного миротворця дуже добре зіграли всередині країни", - каже Олівер Хотем з сайту NK News.

Це відповідає позиціюванню КНДР як миролюбної країни, яка є жертвою безперервної закордонної агресії.

Чи зможуть північнокорейські спортсмени позбутися задушливого контролю на час Ігор?

Мабуть, трохи.

Північна Корея набула недоброї слави тим, що обмежує контакти своїх громадян із зовнішнім світом, і спортсмени також будуть під жорстким наглядом.

Проте спортсмени, що беруть участь у міжнародних змаганнях, мають більше можливостей уникнути нагляду. Двоє фігуристів провели шість тижнів на тренуваннях у Канаді та регулярно беруть участь у міжнародних змаганнях.

Копирайт изображения AFP Image caption Північнокорейські спортсмени

Чи зможуть жителі Північної Кореї подивитися Олімпійські ігри?

Скоріше за все, так.

Спортивні заходи транслюються в Північній Кореї.

Проте їх навряд чи будуть транслювати наживо, а відеозаписи пройдуть цензуру.

Проблеми можуть бути з трансляцією спортивних заходів, де беруть участь спортсмени з країн, які Пхеньян вважає ворогами - США, Японії, Південної Кореї.

2014 року на Азійських іграх КНДР та Південна Корея зустрілися у фіналі змагань з футболу. Південна Корея виграла той матч, але його не показали в КНДР та навіть не оголосили його результат.