Копирайт изображения Getty Images Image caption Тим, хто страждає на деменцію, потрібне спілкування

Щоденні 10-хвилинні розмови з людьми зі слабоумством - про їхні інтереси або родину - можуть допомогти покращити якість їхнього життя. Такого висновку дійшли британські дослідники.

Вони провели дев'ятимісячне дослідження у 69 будинках для літніх людей. Воно показало, що індивідуальна взаємодія у комбінації з персональною увагою, суттєво зменшують гнів та занепокоєння жителів таких будинків.

Автори дослідження зазначають, що іншим будинкам для людей літнього віку варто впровадити "персональний" підхід.

Прості речі можуть змінити життя

Дослідження, опубліковане в PLOS Medicine, охопило 800 людей зі слабоумством в будинках для людей похилого віку в Лондоні та Бакінгемширі.

Співробітників цих будинків вчили цікавитися інтересами та вміннями пацієнтів, запитувати їх та їхні родини про турботу, якої вони потребують.

Це допомогло зробити підхід до пацієнтів більш індивідуальним. Тепер він включає годину соціальної взаємодії на тиждень.

Вона може полягати у розмовах про родину пацієнта, інтереси, такі як спорт, або в допомозі йому займатися садівництвом чи музикою.

Дослідження виявило покращення якості життя, зменшення тривожності й нейропсихіатричних симптомів. Найкраще така практика вплинула на людей з відносно тяжким слабоумством.

Професор Клайв Баллард з медичного факультету університету Ексетер, який очолював дослідження, розповів ВВС:

"Довкола слабоумства існує багато нігілізму. Люди вважають цей стан жахливим, і це дійсно так, але вони думають, що нічого не можна з цим зробити".

"Прості речі, якщо їх добре впровадити, можуть дійсно змінити якість життя людей", - наголошує науковець.

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Професор Баллард зазначає, що соціальній взаємодії з пацієнтами в будинках для людей похилого віку приділяється лише дві хвилини на день.

Він розповідає, що в багатьох таких закладах культурні заходи проводять у групах, як наприклад, ігри в бінго. Деякі паціенти часто не беруть участь в таких заходах.

Взаємодія з ними, а також вивчення їхніх інтересів і здібностей не тільки поліпшили якість їхнього життя, але і полегшили взаємодію з ними, каже науковець.

Пан Баллард наголошує, що це може зрештою скоротити витрати, як в будинках догляду, так і взагалом у системі соціальної допомоги.

А доктор Сара Імарісіо, керівник досліджень в Alzheimer's Research UK, наголошує:

"У Великій Британії з деменцією живуть 850 тисяч людей і ця цифра буде зростати. Важливо, щоб дослідження нових ліків супроводжувалися підходами, які можуть змінити життя людей".