Image caption Сара Кец працювала у Facebook вісім місяців

Ця стаття містить описи сексуального насильства над дітьми та інші дії, які можуть вразити читачів.

"Це була переважно порнографія", - розповідає Сара Кец, згадуючи вісім місяців роботи модератором Facebook.

2016 року Сара була однією з сотень модераторів, які працювали на агенцію в Каліфорнії, що була партнером Facebook.

"Агенція дуже чітко попереджала нас, який контент, у тому числі графічний, ми можемо побачити, тому не можна сказати, що нас не поінформували", - ділиться враженнями пані Кец.

Її робота полягала в перевірці скарг від користувачі мережі Facebook на неприйнятний вміст.

Своїм досвідом пані Кец поділилася з Еммою Барнетт із BBC Live 5.

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Незаконні зображення

Вони дозволили нам витрачати приблизно одну хвилину на одне повідомлення, щоб вирішити, чи це спам, і чи слід його видаляти. Іноді ми також могли видалити профіль користувача, пов'язаний із дописом.

Керівництво спонукало нас не працювати більше восьми годин на день. За цей час переглядали в середньому близько 8 000 повідомлень - це приблизно тисяча повідомлень на годину.

Ви дуже багато навчаєтесь на роботі, особливо в перший день. Якби мені довелося описати цю роботу одним словом, то це було б - "напружено". Ви маєте бути готовими побачити щось шокуюче лише після одного кліка миші, без попередження.

Частина вмісту, з яким мені доводилось стикатися, була дитячою порнографією. На одному з фото було двоє дітей - хлопчик, приблизно 12 років, та дівчинка, близько восьми чи дев'яти. Вони стояли обличчям один до одного, були без штанів і торкалися тіла іншого. Виглядало, наче хтось дорослий з камерою вказує їм що робити. Це виглядало дуже тривожно, тому що було реальним.

Публікації, що повторювались

Багато таких нецензурних публікацій поширюються. Через один день ми вже бачимо, як вони з'являються від приблизно шести різних користувачів, і це дуже ускладнює пошук першоджерела.

У той час нам не було з ким поговорити про це, отримати психологічну допомогу. Можливо сьогодні це вже можливо, але я не впевнена.

Якби мені запропонувала психологічну допомогу, то я скоріше б за все нею скористалася.

Звичайно, вони нас попереджали, але попередження і те, що ти реально бачиш, - зовсім різні речі.

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Деякі люди думають, що вони можуть впоратися з цим, але на практиці виявляється що ні, або ж це насправді гірше, ніж вони очікували.

Виразне насильство

З часом ви втрачаєте чутливість. Я б не сказала, що стає простіше, але ви, безумовно, звикаєте до цього.

Звичайна порнографія з дорослими людьми була б не такою вражаючою. Іноді зустрічалася і зоофілія. Був один допис з конем, який продовжував поширюватись.

Також багато зображень насильства, наприклад, зображення жінки із розбитою головою. Половина її тіла була на землі, а верхня частина залишалася на стільці.

Правила були більш жорсткі щодо видалення порнографії, ніж щодо зображення жорстокості.

Фейкові новини

Я гадаю, Facebook поставили в дуже незручне становище через фальшиві новини. Напередодні американських виборів цьому не приділялося надзвичайної уваги, принаймні тоді, коли я там працювала.

Я реально не можу пригадати щоб ми коли-небудь чули термін "фейкові новини".

Ми бачили багато новин, які поширювали користувачі, але керівництво ніколи не просило нас переглядати статті новин, щоб переконатись у точності всіх фактів.

Вони дуже одноманітні, і ви можете навчитися розрізняти, що є спамом, а що ні. Це легко перевірити кількома кліками. Чи б я рекомендувала це робити? Якщо вам є чим зайнятися, я б сказала "ні".

Відповідь від Facebook

BBC поділилося розповіддю Сари з компанією Facebook.

У відповідь речник Facebook заявив: "Наші модератори відіграють важливу роль у наших зусиллях зробити соцмережу безпечнішою та відкритішою. Це може бути дуже складна робота, і ми хочемо переконатися, що вони відчувають підтримку".

"Це одна з причин, чому ми влаштовуємо регулярні тренінги, консультації та психологічну підтримку всім нашим працівникам і всім, хто працює на нас через наших партнерів", - йшлося у відповіді.

"Хоча ми використовуємо штучний інтелект там, де можемо, у нас також є понад сім тисяч людей, які модерують контент на Facebook, і їхнє самопочуття справді є нашим пріоритетом", - додав речник Facebook.