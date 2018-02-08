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У четвер зранку до приміщень, розташованих на кількох поверхах київського торгово-розважального центру "Гулівер", увірвалися правоохоронці у спецформі і з масками на обличчях.

Об'єктом цих дій став медіахолдинг "Вести", якому належать однойменні газета та радіо. Там одразу заявили про зазіхання на свободу слова.

Пізніше державне Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) заявило, що у "Гулівері" правоохоронці виконували рішення суду про повернення приміщень державі.

Заява "Вестей"

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Головний редактор медіахолдингу "Вести" Оксана Омельченко зранку четверга поширила у соцмережі Facebook заяву, що в редакціях проходять обшуки.

"Ну все, почалося! Близько 6 ранку оточили "Гулівер", заходять на наш поверх такі "милі" люди. Колеги з Радіо передають, що звук такий, ніби почали все трощити", - написала пані Омельченко.

Дії людей у спецформі головред пов’язала з професійною діяльністю.

"Якраз сьогодні готували до друку другу частину розслідування про Нацагентство (АРМА. - Ред.) і його друзів", - додала Оксана Омельченко.

Позиція АРМА

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Пізніше в Агентстві з розшуку та менеджменту активів пояснили, що вони зранку намагалися отримати контроль над приміщеннями, які суд передав агентству ще у вересні 2017 року.

Тоді, як повідомлялося, суд повернув державі приміщення, що належали групі компаній "ЮНІСОН", яку, в свою чергу, правоохоронці пов’язують із колишнім міністром доходів і зборів України Олександром Клименком.

Під час ранкової спільної операції з Військовою прокуратурою та ГПУ правоохоронці зустріли опір, повідомили в АРМА.

"Невстановлені особи в масках та озброєні холодною зброєю, кийками та помповими рушницями погрожують представникам компанії-управителя, яким сьогодні було передано в управління три поверхи бізнес-центру "Гулівер", - йдеться у повідомленні.

В АРМА також нагадали, що це була не перша їхня спроба отримати контроль над приміщенням, де розташований медіахолдинг "Вести".

Куди дітися "Вестям"

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Головний редактор медіахолдингу "Вести" Оксана Омельченко заявила, що їхня організація має рішення суду, яке дозволяє їм законно перебувати у Гулівері.

У АРМА таку інформацію заперечують, але роз’яснюють, що модіахолдинг зможе укласти угоду про оренду приміщення з новим розпорядником майна.

"На даний момент всі попередні користувачі офісних приміщень в БЦ "Гулівер" мають право укласти договір оренди з компанією-управителем. Питання лише в готовності і волі таких осіб до комунікації з управителем", - зазначив Антон Янчук, Голова Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Повернення державі майна оточення Януковича

Копирайт изображения Уніан Image caption Причетна до Олександра Клименка група компаній "ЮНІСОН" володіла трьома поверхами ТРЦ "Гулівер" у Києві

У липні 2017 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що поліція і Військова прокуратура проводять масштабну антикорупційну операцію з повернення коштів, розкрадених режимом Януковича.

За його інформацією, зокрема, група осіб під керівництвом екс-міністра доходів і зборів Клименко завдала Державному бюджету збитків у розмірі 788 млн доларів США.

Причетна до пана Клименка група компаній "ЮНІСОН", за словами пана Авакова, серед іншого володіла також трьома поверхами Торгово-розважального центру "Гулівер" у Києві.

Сам Олександр Клименко всі звинувачення проти себе відкидає. Зараз він перебуває за межами України.