Що треба знати про Український тиждень моди

Копирайт изображения Reuters Image caption Колекція Ірини Діль на показах 2018 року

"Ukrainian Fashion Week - це місце, де українське стає світовим", - вважає співзасновник Українського тижня моди Ірина Данилевська.

Цього року до події долучилися 55 дизайнерів, а також топові фотографи, представники фешн-індустрії й бізнесу.

Що треба знати про ці модні покази?

21 рік - політ нормальний

Ukrainian Fashion Week проводять двічі на рік - у лютому й вересні, перед тижнями моди "великої четвірки" - у Нью-Йорку, Лондоні, Мілані й Парижі.

Ідея виникла з показів одягу в містах-мільйонниках, за допомогою яких промотували один із перших українських глянців - журнал "Єва".

Перший тиждень моди пройшов у 1997 році в Будинку актора у Києві.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Весільна сукня дизайнера Олександра Гапчука на Сезонах моди 2011 року, весна

"Проект називався Український тиждень prêt-à-porter "Сезони моди". Давати власні назви було модно в 90-ті, та в 2006 році ми обрали основною назвою саме англійську - Ukrainian Fashion Week", - пригадувала Ірина Данилевська в одному інтерв'ю.

До UFW глядачі звикли дивитися на модне дефіле... зверху.

У 90-х покази проходили на сцені театрів, і тільки під час першого Українського тижня моди глядачів розсадили, як у Європі - по обидва боки подіуму.

Відтоді подіумом UFW крокували легенди української моди: Лілія Пустовіт, Віктор Анісімов, Лілія Літковська, Вікторія Гресь, Ольга Громова, Олександр Гапчук, Ірина Караванська тощо.

Копирайт изображения SERGEI SUPINSKY Image caption Творіння Артема Климчука, Ukrainian Fashion Week-2011

Молодим - дорогу!

Якщо порівнювати формат UFW із "великою четвіркою", найбільше, на думку пані Данилевської, її дітище схоже на London Fashion Week.

"Не тільки кількістю талановитих дизайнерів, а й увагою до нового покоління національної фешн-індустрії", - каже вона.

"Як би ми не пишалися нашими іменитими дизайнерами", нові імена - "найцікавіший і найбільш хвилюючий об'єкт уваги", вважає організаторка.

Творчості молодих і талановитих присвячений спеціальний день у програмі UFW - Nеw Generation Day!

Саме на подіумі Українського тижня моди свого часу дебютували Андре Тан, Лілія Літковська, Жан Гріцфельдт, Олена Буреніна, Іван Фролов, Яна Червінська.

Цього року в рамках "Нових імен" свої колекції на великому подіумі представили 2LFactura, Kristina_Аs, GA.EVA.

Не модою єдиною

Копирайт изображения AFP Image caption Тиждень моди не цурається політики. У березні 2014 року на майданчиках Ukrainian Fashion Week можна було побачити отакі меседжі

Свою мету UFW сьогодні формулюють так: нанести Україну на модну мапу світу. Але ж мода - це не тільки одяг, взуття, аксесуари, а й інновації, технології, стиль життя.

Тому за всього професіоналізму події, тут говорять і про гостросоціальні проблеми.

Від 2011 року серед волонтерів, які працюють на Ukrainian Fashion Week, з'явилися люди з інвалідністю.

У 2014-му в рамках тижня моди працювала експозиція "Ukraine Inspired" під кураторством Федора Возіанова. На ній були представлені речі українських дизайнерів і аматорів, натхненних подіями Євромайдану.

У 2016-му одним із героїв проекту Ukrainian battle of tailors, поряд із публічними особистостями, став ветеран АТО. А його побратим вийшов на подіум у показі колекції "Я МАШИНА" дизайнера Софії Русинович. Обидва військові, учасники проекту "Переможці", пережили ампутацію ноги.

Торік на тижні моди вперше поруч зі звичними моделями на подіум вийшли дівчата "плюс-сайз", які представили колекцію Андре Тана.

Цього року участь у спеціальному проекті Who Is On Beauty Today взяла модель із інвалідністю з Дніпра Олександра Кутас.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Олександра Кутас змалку пересується на візочку - через травму хребта, яку вона отримала при народженні. У лютому 2017 року вона демонструвала вбрання дизайнера Федора Возіанова на Ukrainian Fashion Week

Вигадливі локації

Де тільки не влаштовували свої покази дизайнери за історію UFW!

Нариклад, бренд LAKE свого часу запросив глядачів на будівельний майданчик ЦУМу, який саме реставрували, причому запрошеннями слугували каски будівельників.

Цього року бренд Jardin Exotique перетворив подіум на заквітчаний садочок.

Копирайт изображения SERGEI SUPINSKY / Getty Image caption Олександр Залевський ретельно продумує антураж своїх показів

Жан Гріцфельд із кожним показом перевершує сам себе. У нього немає незручних для моди місць: боксерський ринг, арена цирку, аеропорт Бориспіль і цього року - ковзанка.

Дизайнер запросив для показу юніорів хокейної збірної України, професійних фігуристів, а також змусив стати на ковзани своїх найкращих моделей.

Коли ж на подіумі лунає тривожна музика, а сценою кружляють клоуни, балерини - найімовірніше за все, ви потрапили на показ Олександра Залевського, який не приховує, що режисуру показу обдумує раніше за колекцію.

Закиди в любові до оголеної натури Залевський браво відхиляє: "Модель міряла сукню перед показом, і бідкалася, що мама сказала, що коли та вийде в ній на подіум, то відмовиться від неї. Та це ж природно? Хіба ми в шубах народилися?".

Іноземний десант

Копирайт изображения Getty/ SERGEI SUPINSKY Image caption У 2011 році на Ukrainian Fashion Week приїхала Періс Хілтон - на запрошення бізнесмена Олександра Онищенка

До речі, у 2011 році саме через відвертість Періс Хілтон забракувала весільне вбрання, в якому мала закривати показ Андре Тана. Мовляв, у тому білому костюмі був надто відкритий живіт.

Тож, за словами дизайнера, буквально за одну ніч довелося все переграти.

Періс врешті-решт вийшла на подіум в жовтій сукні з флористичним принтом і глибоким декольте на шнурівці. А відверте біле вбрання того разу вдягла українська супермодель Сніжана Онопка.

У 2010 році колекцію українця Федора Возянова презентувала власниця найдовших у світі ніг - сенегалка Джі Дієнг. Вона була в об'ємній рожевій сукні, зі шлейфа якої вилітали повітряні кульки.

А березень 2012 року ознаменувався для UFW безпрецедентним проектом - Eurofashion, який зібрав дизайнерів із 16 країн-учасниць EURO-2012.

Чотири кілограми нагороди

З 2010 року в рамках тижня моди вручають премію Best Fashion Awards.

Переможців визначає група з 30 експертів - за результатами колекцій двох сезонів. До журі входять фешн-журналісти, критики, баєри (покупці) та лідери суспільної думки.

Чотирикілограмову скляну нагороду вручають у восьми номінаціях.

Чи не найбільшу інтригу викликає категорія "Натхнення" - її переможця визначають самі дизайнери. В різні роки цю премію отримували Джамала і Маша Єфросиніна.