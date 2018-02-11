Вісім найдорожчих продуктів у світі

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Британська кулінарна програма "Секретна історія шафранів" дослідила, що ця червона спеція є однією з найдорожчих у світі і коштує більше, ніж унція золота.

За які продукти люди готові віддавати шалені гроші? Що робить їх такими дорогими? Чи відповідає ціна якості? Ось кілька найдорожчих продуктів у світі. А які з них куштували ви?

1. Шафран

Якщо рис у вашій тарілці яскраво жовтого кольору, то, швидше за все, до нього додали шафран.

Приправу, яку ще називають "червоне золото", добувають з тичинок крокусів і використовують як харчовий барвник. Зовні вона нагадує багряні ниточки.

Чому ж ця дрібниця коштує таких великих грошей?

Причини прості: шафрановий крокус цвіте лише тиждень або два на рік восени і збирають його виключно вручну.

Кожна квітка має лише три тичинки, тому, щоб отримати один кілограм прянощів, потрібно зірвати 300 тисяч рослин - це близько двох футбольних майданчиків.

2. Ікра

Мариновану ікру осетрових риб вважають одним з найбільших делікатесів у світі. Її складно обробляти і фасувати, але, що більш важливо, це - надзвичайно рідкісний продукт.

Найбільш відома - ікра білуги, яка мешкає у Каспійському та Чорному морях. Ця риба перебуває під загрозою зникнення, тому легальний продаж її ікри дуже обмежений.

Осетр росте повільно - близько 20 років.

Ще більш рідкісна - ікра осетра-альбіноса, який наразі майже вимер у природньому середовищі.

Його ікру навіть згадали у Книзі рекордів Гіннеса, коли один кілограм цього продукту продали за 34 500 доларів.

3. Устриці

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Те, що сьогодні вважають розкішшю, не завжди було їжею багатіїв. На початку XIX сторіччя устриці були дешевими, як чіпси.

Їх було так багато, що це був основний продукт харчування робітників у прибережних громадах, де устриць навіть додавали до м'ясних пирогів.

Однак надмірний видобуток і забруднення довкілля катастрофічно вплинули на популяцію молюсків, а дефіцит збільшив їх вартість.

Десять устриць в одному з найкращих ресторанів Лондона коштують близько 50 фунтів стерлінгів.

Чимало людей готові розщедритися на один або два слизьких молюски. Звичайно ж, разом з устрицею ви також купуєте потужний афродизіак. Тому не втрачайте пильності під час обіду!

4. Білий трюфель

Одними з найбільш дорогих і вишуканих трюфелів у світі є білі трюфелі з провінції П'ємонт в північній Італії. Ці гриби ростуть поруч з лише певними видами дерев і відрізняються дуже виразним ароматом.

Їх не можна культивувати або вирощувати в домашніх умовах - білий трюфель зустрічається лише в дикій природі.

Щоб зібрати ці делікатесні гриби потрібно чимало часу и сил - і це, звичайно ж, впливає на їхню ціну.

Надорожчий трюфель продали 2007 року на міжнародному аукціоні в Італії за 330 тисяч долларів.

Делікатес вагою майже один кілограм отримав китайський власник казино Стенди Ху.

5. Хамон іберіко

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В Іспанії і Португалії готують свинячий окіст, який солять, сушать і в'ялять за особливою технологією і в певних умовах.

Найкращий і найдорожчий хамон іберіко готують із м'яса свиней, які живуть на вільному випасі і харчуються виключно жолудями коркового дуба.

Залежно від раціону свиней, іберіко поділяють на три якісні групи.

Щоб отримати продукт найвищого класу - його позначають чорною етикеткою - свині мають харчуватися виключно жолудями і травами.

Крім того, процес сушіння шинки триває до 36 місяців.

Хамон Manchade de Jabugo потрапив до Книги рекордів Гіннесса як найдорожча в світі шинка. У березні 2016 року обсяг продажів цього продукту склав 3,193 млн фунтів стерлінгів.

6 Мармурова яловичина ваг'ю

Ваг'ю перекладається як "японська яловичина", її готують з чотирьох різних порід японських корів.

"Мармуровим" м'ясо називають тому, що на зрізі воно дуже нагадує цей камінь. Цей ефект отримують завдяки тонким прошаркам жиру в м'язовій тканині, які і роблять смак м'яса на диво соковитим, легким і ніжним.

Особливо цінується мармурова яловичина, отримана від молодих бичків, вирощених за старовинною японською технологією кобе.

Вона полягає в інтенсивному годуванні тварини протягом останніх трьох-чотирьох місяців перед забоєм при повному обмеженні в русі.

Коли бичок досягає потрібної ваги, його заколюють. М'ясо виходить дуже ніжним, а прожилки нагадують справжній мармуровий візерунок.

В Японії кілограм м'яса кобе може коштувати понад 500 фунтів стерлінгів.

7. Кава копі-лювак

Копирайт изображения ввс Image caption Завжди перевіряйте, звідки привезли вашу каву

Серед кавових знаменитостей лідирує кава копі-лювак. Так, технічно це - лише напій, але якщо кілограм такої кави коштує 700 долларів, про неї варто згадати.

Лювак - це кішка, яка любить поласувати стиглими кавовими ягодами. Більша частина зерен потрапляє до шлунково-кишкового тракту, де перетравлюється, після чого тварина екскретує зерна.

Дехто вважає, що ця кава дуже смачна і незвичайна тому, що кавові зерна обробляють шлунковим соком тварини. Інші стверджують, що це просто трюк, і у такий спосіб можна отримати лише жахливий еспресо.

На жаль, зараз з'являються ферми, де тварин тримають у клітках, як курей, і силоміць годують кавовими ягодами.

8. Фуа-гра

Фуа-гра - паштет з гусячої або качиної печінки.

Страва має витончений вершковий смак і є символом гастрономічного шику.

Однак птиця сплачує набагато більшу ціну за цей продукт, ніж люди - гусей і качок відгодовують кукурудзяними зернами так, що їхня печінка у 10 разів перевищує свій нормальний розмір.

Перші рецепти гусячого паштету датуються 2 500 роком до н.е., коли прадавні єгиптяни дізналися, що птицю можна примусово годувати заради збільшення печінки.

В наші дні ця практика вважається неетичною і заборонена в багатьох країнах світу, так само, як виробництво, імпорт або продаж фуа-гра.