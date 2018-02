Успішним запуском важкої ракети Ілон Маск вписав своє ім'я в історію освоєння космосу - але йому цього виявилося замало, і він перетворив науково-технічний експеримент в науково-фантастичне шоу.

Бордовий кабріолет, зоряна людина, Айзек Азімов і Девід Боуї - Маск запхав у "Важкого сокола" стільки культурних маячків, що голова йде обертом. Але - без паніки! Російська служба Бі-бі-сі пояснює космічний символізм Ілона Маска.

1. Зоряна людина

Людина в космосі завжди цікавіша за шматок заліза, навіть якщо це спортивний кабріолет - про що далі.

Візуальна історія зоряних подорожей написана портретами першовідкривачів: Гагарін в шоломі "СРСР", Леонов за бортом "Восхода-2", Базз Олдрін на Місяці.

Копирайт изображения NASA Image caption Перші люди на Місяці: знаменита фотографія Базза Олдріна, зроблена Нілом Армстронгом

Маск забронював місце в цьому епохальному візуальному ряду, зручно посадивши за кермо вишневої Tesla ляльку в справжньому скафандрі.

І не зупинився на фотографії: політ напряму транслювали в YouTube три відеокамери.

2. Девід Боуї

Ні в кого тепер не виникає сумнівів, що Маск любить творчість раннього Боуї.

Винахідник Tesla довірив свій особистий автомобіль "Зоряній людині" (Starman) - герою однойменної пісні - і тепер він веде кабріолет в пояс астероїдів між Марсом і Юпітером.

"В небі зоряна людина, вона хоче спуститися познайомитися, але боїться, що нам знесе дах", - співав Боуї в романтичному гімні 1970-х, заповідаючи від імені орбітальної істоти зберегти планету для дітей.

У зоряної людини за кермом - неблизький шлях в глибини Сонячної системи, і Маск вирішив прикрасити міжпланетну самотність ще одним космічним шедевром Боуї - піснею "Space Oddity", в якій зухвалий піонер зіркових подорожей назавжди звільняється від земного тяжіння.

"Я сиджу в своїй бляшанці, високо над світом. Планета Земля така блакитна. І нічого не вдієш".

І на цьому Маск не зупинився: саундтреком до анімаційного трейлера запуску Falcon Heavy він вибрав "Life On Mars" все того ж Боуї.

3. Кабріолет

Компанія Ілона Маска SpaceX відправила в політ спортивний електромобіль виробництва іншої його компанії - Tesla - за день до того, як автовиробник оголосив про рекордний квартальний збиток розміром 675 млн доларів.

Що залишиться в пам'яті - летючий над Землею родстер чи бухгалтерський звіт?

Яскравий маркетинговий хід Маска розрахований не тільки на земних конкурентів і споживачів.

Він спробував забронювати місце на поки що вільному міжпланетному авторинку і закріпити за Tesla звання не тільки найшвидшого автомобіля для найвіддаленіших поїздок, а й вінець досягнень людства в автомобілебудуванні.

Без зайвої скромності Маск маркував машину: "Зроблено людьми з планети Земля".

4. "Без паніки!"

Напис на панелі приладів кабріолета можна сприйняти за звернення Маска до акціонерів, кредиторів і покупців Tesla.

Але і він має історію: DO NOT PANIC запозичена з обкладинки культового "The Hitchhiker's Guide to the Galaxy" Дугласа Адамса.

5. Айзек Азімов

У машину до Зоряної людини Маск поклав серію книжок "Фундація" американського фантаста Азімова, головний герой яких Гері Селдон - візіонер і енциклопедист, рятівник спадщини людства.

Тексти вигравіювані лазером на кварцовому склі - це новітня розробка університету Саутгемптона.

Надміцний диск витримує температури до 1000 °, а при 190 ° його термін придатності становить 13,8 млрд років.

6. Любов і соколи

На Адамсі та Азімову перегуки з науково-фантастичною субкультурою не закінчуються.

Назва ракет - Falcon - досить прямолінійно відсилає до корабля Millennium Falcon, на якому Хан Соло і Чубака брали участь в "Зоряних війнах" Джорджа Лукаса.

Ступені важкої модифікації "Сокола" приземлилися на одну з морських платформ SpaceX під назвою "Звісно, я все ще тебе кохаю" ("Of Course I Still Love You").

Як і для другої платформи - "Не забудь прочитати інструкцію" ("Just Read the Instructions") - Маск запозичив ім'я у шотландського фантаста Ієна Бенкса, який давав такі химерні назви майже всім космічним кораблям у своєму вигаданому всесвіті.

Демократизація космосу, конкуренція серед приватних компаній і соціальні мережі зробили космічну гонку видовищною.

Маск зробив новий крок в ракетобудуванні, в черговий раз довівши, що вміє творити граючись і поєднувати юнацький романтизм із прагматизмом геніального маркетолога.

Таке не спадало на думку серйозним ученим, функціонерам і конструкторам в епоху, коли в космосі домінували держави, перш за все - США і СРСР.

Якби Політбюро 1987 року очолював Маск - хто знає, можливо, радянська надважка ракета "Енергія" відправила б на орбіту не 80-тонний макет бойового космічного лазера, а вишневу "дев'ятку".

За кермом - Донатас Баніоніс, у нього на плечі - птах Говорун, з касетника "Електроніка" хрипить "Земля в ілюмінаторі", в багажнику - 250 томів "Бібліотеки пригод і наукової фантастики".

А на дошці приладів - "Поїхали!".