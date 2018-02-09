Чому на Іграх-2018 троє українців нестимуть прапори різних держав

На Олімпійських іграх у Пхьончхані одразу троє вихідців з України нестимуть прапори під час церемонії відкриття.

Україну представлятиме біатлоністка Олена Підгрушна, прапор Білорусі винесе фристайлістка Алла Цупер, а Ізраїлю - фігурист Олексій Біченко.

Двоє останніх спортсменів у минулому представляли національну збірну України.

З синьо-жовтим стягом

Копирайт изображения Уніан Image caption 31-однорічна Олена Підгрушна (в центрі) здобула золото на Олімпійських іграх у Сочі

Я ізраїльтянин і представляю Ізраїль, і прапор у мене ізраїльський Олексій Біченко, спорстмен збірної Ізраїлю

Команду України на відкритті Олімпіади-2018 очолить капітан жіночої збірної з біатлону Олена Підгрушна.

Таке рішення на загальнокомандних зборах підтримали одностайно.

"Це була мрія дитинства, тому це радує мене. Хочу попросити кожного українця - вболівайте за Україну! Тому що, не дивлячись на те, що ми будемо за тисячі кілометрів від вас, кожна ваша душа, кожна посмішка буде нас підтримувати", - сказала пані Підгрушна.

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31-однорічна Олена Підгрушна - чемпіонка Олімпійських ігор у Сочі. Здобула золото в складі жіночої команди з біатлону у естафеті.

Підгрушна також чемпіонка світу з біатлону 2013 та 5-разова чемпіонка Європи.

У 2014-2015 роках була заступником міністра молоді та спорту.

Зірка Давида

Копирайт изображения Getty Images Image caption Прапор Ізраїлю винесе Олексій Біченко

Прапор Ізраїлю винесе фігурист Олексій Біченко, який до 2009 року виступав на льоду за Україну.

Прапороносцем повинен бути досвідчений, іменитий та впізнаваний спортсмен. У Алли Цупер все це є. Олександр Бараулі, керівник білоруської команди

Народився спортсмен у Києві, але згодом з батьками переїхав до США.

Пан Біченко двічі (у 2007 та 2008 роках) ставав срібним призером чемпіонату України, а у 2010 році — бронзовим.

"Я ізраїльтянин і представляю Ізраїль, й прапор у мене ізраїльський. І це заслуга ізраїльської федерації, що я той, хто я зараз є. Але Україну я люблю! Я радий прилітати в гості до родичів і друзів!" - розповів пан Біченко BBC Україна.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Біченко: "Я ізраїльтянин і представляю Ізраїль, і прапор у мене ізраїльський"

За словами Олексія, у нього зараз саме ізраїльське громадянство. Але проживає він із нареченою у Сполучених Штатах. Родичі - мама та брат - мешкають в Ізраїлі. В Україні пан Біченко підтримує зв’язок із колишніми тренерами.

"Коли я катався за Україну до 2009 року, федерація не давала мені розвиватися. Україна не дала мені можливості поїхати на Олімпійські ігри в 2010 році, а також чемпіонати Європи та світу до цього. Тому я вирішив припинити кататися за Україну, оскільки не було жодного сенсу," - розповів Олексій Біченко.

Зараз пан Біченко посідає 8 місце у рейтингу Міжнародного союзу конькобіжців. Він двічі ставав чемпіоном (2016 і 2017 рр.) і один раз віце-чемпіоном (2015 р.) Ізраїлю, віце-чемпіоном Європи у 2016 році. Також брав участь у зимових Іграх у Сочі у 2014 році у складі збірної Ізраїлю.

Вишиванковий орнамент

Копирайт изображения Streeter Lecka / Getty Images Image caption Прапороносцем Білорусі обрали колишню рівненчанку Аллу Цупер

Прапороносцем Білорусі обрали Аллу Цупер, яка у 1998 році на Іграх у Нагано представляла Україну.

"Прапороносцем повинен бути досвідчений, іменитий та впізнаваний спортсмен. У Алли Цупер все це є. І як відомо, спортсменка збирається поборотися за медаль на Іграх у Пхьончхані. На наш погляд, гідний вибір", - розповів керівник білоруської команди Олександр Бараулі.

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Алла Цупер народилася в Рівному, але після Олімпіади у Нагано прийняла запрошення переїхати і продовжити спортивну кар’єру у Білорусі.

"Як член української збірної, я змушена була сидіти в очікуванні великих турнірів. Це позначалося на моїх результатах. Потрапивши в збірну Білорусі, тут же відчула різницю. Не шкодую, що переїхала сюди. Ось тільки сумую по родині, яка залишилася в Рівному", - розповідала раніше Алла Цупер.

У складі білоруської команди пані Цупер стала олімпійською чемпіонкою у Сочі у 2014 році, де здобула золото у змаганнях з акробатики у фристайлі.

Олімпіада у Південній Кореї для 38-річної Алли Цупер стане вже шостою у її кар’єрі.