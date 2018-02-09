Чому на Іграх-2018 троє українців нестимуть прапори різних держав
На Олімпійських іграх у Пхьончхані одразу троє вихідців з України нестимуть прапори під час церемонії відкриття.
Україну представлятиме біатлоністка Олена Підгрушна, прапор Білорусі винесе фристайлістка Алла Цупер, а Ізраїлю - фігурист Олексій Біченко.
Двоє останніх спортсменів у минулому представляли національну збірну України.
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З синьо-жовтим стягом
Команду України на відкритті Олімпіади-2018 очолить капітан жіночої збірної з біатлону Олена Підгрушна.
Таке рішення на загальнокомандних зборах підтримали одностайно.
"Це була мрія дитинства, тому це радує мене. Хочу попросити кожного українця - вболівайте за Україну! Тому що, не дивлячись на те, що ми будемо за тисячі кілометрів від вас, кожна ваша душа, кожна посмішка буде нас підтримувати", - сказала пані Підгрушна.
31-однорічна Олена Підгрушна - чемпіонка Олімпійських ігор у Сочі. Здобула золото в складі жіночої команди з біатлону у естафеті.
Підгрушна також чемпіонка світу з біатлону 2013 та 5-разова чемпіонка Європи.
У 2014-2015 роках була заступником міністра молоді та спорту.
Зірка Давида
Прапор Ізраїлю винесе фігурист Олексій Біченко, який до 2009 року виступав на льоду за Україну.
Народився спортсмен у Києві, але згодом з батьками переїхав до США.
Пан Біченко двічі (у 2007 та 2008 роках) ставав срібним призером чемпіонату України, а у 2010 році — бронзовим.
"Я ізраїльтянин і представляю Ізраїль, й прапор у мене ізраїльський. І це заслуга ізраїльської федерації, що я той, хто я зараз є. Але Україну я люблю! Я радий прилітати в гості до родичів і друзів!" - розповів пан Біченко BBC Україна.
За словами Олексія, у нього зараз саме ізраїльське громадянство. Але проживає він із нареченою у Сполучених Штатах. Родичі - мама та брат - мешкають в Ізраїлі. В Україні пан Біченко підтримує зв’язок із колишніми тренерами.
"Коли я катався за Україну до 2009 року, федерація не давала мені розвиватися. Україна не дала мені можливості поїхати на Олімпійські ігри в 2010 році, а також чемпіонати Європи та світу до цього. Тому я вирішив припинити кататися за Україну, оскільки не було жодного сенсу," - розповів Олексій Біченко.
Зараз пан Біченко посідає 8 місце у рейтингу Міжнародного союзу конькобіжців. Він двічі ставав чемпіоном (2016 і 2017 рр.) і один раз віце-чемпіоном (2015 р.) Ізраїлю, віце-чемпіоном Європи у 2016 році. Також брав участь у зимових Іграх у Сочі у 2014 році у складі збірної Ізраїлю.
Вишиванковий орнамент
Прапороносцем Білорусі обрали Аллу Цупер, яка у 1998 році на Іграх у Нагано представляла Україну.
"Прапороносцем повинен бути досвідчений, іменитий та впізнаваний спортсмен. У Алли Цупер все це є. І як відомо, спортсменка збирається поборотися за медаль на Іграх у Пхьончхані. На наш погляд, гідний вибір", - розповів керівник білоруської команди Олександр Бараулі.
Алла Цупер народилася в Рівному, але після Олімпіади у Нагано прийняла запрошення переїхати і продовжити спортивну кар’єру у Білорусі.
"Як член української збірної, я змушена була сидіти в очікуванні великих турнірів. Це позначалося на моїх результатах. Потрапивши в збірну Білорусі, тут же відчула різницю. Не шкодую, що переїхала сюди. Ось тільки сумую по родині, яка залишилася в Рівному", - розповідала раніше Алла Цупер.
У складі білоруської команди пані Цупер стала олімпійською чемпіонкою у Сочі у 2014 році, де здобула золото у змаганнях з акробатики у фристайлі.
Олімпіада у Південній Кореї для 38-річної Алли Цупер стане вже шостою у її кар’єрі.