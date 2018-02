Український тиждень моди: сім трендів

Копирайт изображения Reuters Image caption Колекція Katerina Kvit

Цього сезону Ukrainian Fashion Week дизайнери у своїх колекціях влаштували мандрівки часом - пропонували пригадати невимушеність 90-х, зухвалість 80-х і розкутість 70-х.

Автори колекцій намагалися поєднувати непоєднуване (звичайно, тільки на перший погляд) - як-от брутальний панк і витонченість Марії Антуанетти.

Ми зупинилися на тих fashion-думках, в яких українські дизайнери були одностайні.

Girls power

Копирайт изображения UFW Image caption LAKE studio, The COAT by Katya Silchenko, KATEA GRI

Модна індустрія та її прихильниці розбирали на цитати костюми Гілларі Клінтон і Ангели Меркель, вбачаючи в них символ жіночої сили та емансипації.

На подіуми повернулися піджаки з об'ємними плечима, широкі штани з високою талією, сорочки чоловічого крою, суворі лінії та силуети, позичені з чоловічого гардероба, всі п'ятдесят, якщо не більше, відтінків сірого, клітка-тартан, костюмна смужка.

Одне слово - power dressing, одяг влади. Точніше, його сучасний переспів, який не прагне стерти натяків на жіночність і сексуальність.

LAKE Studio пропонує додати складних драпірувань і оголити спину, KATEA GRI - прикрасити клітчастою баскою широкі штани, а The COAT by Katya Silchenko - і взагалі надягти корсет із лакованої шкіри під піджак.

Прозорий натяк

Копирайт изображения UFW Image caption Ksenia Schnaider, GOLETS, ARTEMKLIMCHUK

Дизайнери вкотре випускають на подіум моделей у прозорому одязі: невагомих сукнях із тюлю та органзи, спідницях плісе, тонких шовкових комбінаціях і бюстьє.

Цього разу вони врахували, що ці мінімалістичні "голі" наряди ефектно виглядають на подіумі, але до повсякденного життя їх не так уже й просто адаптувати.

Тим, хто не перейнявся філософією наготи, але ігнорувати модне віяння не збирається, рекомендують створювати багатошарові луки та поєднувати різні фактури.

За багатошаровість - Elena BURBA, GOLETS, FROLOV.

ELENAREVA пропонує поєднувати бюстьє з комбінезонами, а невагомі шовкові блузи - із клітчастими штанами з високою талією.

ARTEMKLIMCHUK міксує светри-худі з фатиновими спідницями.

Назад у 80-ті

Копирайт изображения UFW Image caption Ksenia Schnaider, Dafna MAY, Iva Nerolli

Зробивши в колекціях акцент на блискучих тканинах, яскравих аксесуарах і оригінальних фасонах, українські дизайнери пропонують пригадати неймовірну моду 80-х.

Ksenia Schnaider аргументує свій вибір знайомими олімпійками й джинсами з 80-х, що увійшли до її колекції.

Люмінесцентним відтінкам, блискучим фактурам і сміливим образам у своїй колекції надала перевагу POUSTOVIT.

Моделі в сукнях, рясно прикрашені паєтками крокували подіумом в колекції Dafna MAY, а в підкорочених золотих піджаках - каталися на ковзанці за бажанням Jean Gritsfeldt.

Все золото світу

Копирайт изображения UFW Image caption Elena BURBA, Iryna DIL, Jean Gritsfeldt

Люрекс, металізовані тканини, золота шкіра, золоті паєтки - у блискучому виборі Elena BURBA, Jean Gritsfeldt, AMG, Iryna DIL та Dafna MAY були одностайні.

Перевага золотого кольору - він на диво функціональний. Й органічно виглядає і вдень, і вночі. Його можна носити у форматі total look і поєднувати з іншими кольорами й фактурами.

Мінус - коли вибираєш золотий образ, ключовим є настрій, із яким компонується образ. Він не потерпить нерішучості.

Підставити плече

Копирайт изображения UFW Image caption Katerina Kvit, Dafna MAY, DOMANOF

Асиметрична лінія плеча чи спущена - суть не змінюється: оголені ключиці виглядають еротичніше за глибоке декольте. І доречні як при денному, так і при вечірньому дрес-коді.

Тренчі й жакети з оголеним плечем продемонстрували моделі з колекції Dafna MAY. Комбінезони та коктейльні сукні - Elena BURBA.

Модний акцент можна було також побачити в колекціях Katerina Kvit, LAKE Studio, The COAT by Katya Silchenko, GOLETS чи навіть одразу обидва - AMG, Bobkova, Call me GASANOVA.

На клітинному рівні

Копирайт изображения UFW Image caption Ludmila KISLENKO, FROLOV, Вobkova

Цього сезону картатим може бути все - від пальта до вечірньої сукні.

Спектр вибору форму клітинки, її кольору і фактури тканини - необмежений. Бажаєте носити пальто oversize в монохромну велику клітинку, комбінезон зі штанами кльош в "гусячу лапку" чи сукню з асиметричним подолом у клітинку-тартан? Без питань.

Просто оберіть свою в колекціях The COAT by Katya Silchenko, AMG, FROLOV, ELENAREVA, Jean Gritsfeldt, Elena BURBA, Bobkova, PRZHONSKAYA.

"Бананка" повертається

Копирайт изображения UFW Image caption Dafna MAY, The COAT by Katya Silchenko, Dafna MAY

Працівників торгівлі з буремних 90-х можна сміливо віднести до апологетів "бананки".

Звісно, елементом їхнього одягу ця сумочка стала винятково через її зручність, але сьогодні - це модний дівчачий аксесуар.

Взяти на озброєння "бананки" або просто перевісити сумочку на пояс пропонують Kаterina Kvit, Iryna DIL, The COAT by Katya Silchenko, Dafna MAY.