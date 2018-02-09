Український тиждень моди: сім трендів
Цього сезону Ukrainian Fashion Week дизайнери у своїх колекціях влаштували мандрівки часом - пропонували пригадати невимушеність 90-х, зухвалість 80-х і розкутість 70-х.
Автори колекцій намагалися поєднувати непоєднуване (звичайно, тільки на перший погляд) - як-от брутальний панк і витонченість Марії Антуанетти.
Ми зупинилися на тих fashion-думках, в яких українські дизайнери були одностайні.
Girls power
Модна індустрія та її прихильниці розбирали на цитати костюми Гілларі Клінтон і Ангели Меркель, вбачаючи в них символ жіночої сили та емансипації.
На подіуми повернулися піджаки з об'ємними плечима, широкі штани з високою талією, сорочки чоловічого крою, суворі лінії та силуети, позичені з чоловічого гардероба, всі п'ятдесят, якщо не більше, відтінків сірого, клітка-тартан, костюмна смужка.
Одне слово - power dressing, одяг влади. Точніше, його сучасний переспів, який не прагне стерти натяків на жіночність і сексуальність.
LAKE Studio пропонує додати складних драпірувань і оголити спину, KATEA GRI - прикрасити клітчастою баскою широкі штани, а The COAT by Katya Silchenko - і взагалі надягти корсет із лакованої шкіри під піджак.
Прозорий натяк
Дизайнери вкотре випускають на подіум моделей у прозорому одязі: невагомих сукнях із тюлю та органзи, спідницях плісе, тонких шовкових комбінаціях і бюстьє.
Цього разу вони врахували, що ці мінімалістичні "голі" наряди ефектно виглядають на подіумі, але до повсякденного життя їх не так уже й просто адаптувати.
Тим, хто не перейнявся філософією наготи, але ігнорувати модне віяння не збирається, рекомендують створювати багатошарові луки та поєднувати різні фактури.
За багатошаровість - Elena BURBA, GOLETS, FROLOV.
ELENAREVA пропонує поєднувати бюстьє з комбінезонами, а невагомі шовкові блузи - із клітчастими штанами з високою талією.
ARTEMKLIMCHUK міксує светри-худі з фатиновими спідницями.
Назад у 80-ті
Зробивши в колекціях акцент на блискучих тканинах, яскравих аксесуарах і оригінальних фасонах, українські дизайнери пропонують пригадати неймовірну моду 80-х.
Ksenia Schnaider аргументує свій вибір знайомими олімпійками й джинсами з 80-х, що увійшли до її колекції.
Люмінесцентним відтінкам, блискучим фактурам і сміливим образам у своїй колекції надала перевагу POUSTOVIT.
Моделі в сукнях, рясно прикрашені паєтками крокували подіумом в колекції Dafna MAY, а в підкорочених золотих піджаках - каталися на ковзанці за бажанням Jean Gritsfeldt.
Все золото світу
Люрекс, металізовані тканини, золота шкіра, золоті паєтки - у блискучому виборі Elena BURBA, Jean Gritsfeldt, AMG, Iryna DIL та Dafna MAY були одностайні.
Перевага золотого кольору - він на диво функціональний. Й органічно виглядає і вдень, і вночі. Його можна носити у форматі total look і поєднувати з іншими кольорами й фактурами.
Мінус - коли вибираєш золотий образ, ключовим є настрій, із яким компонується образ. Він не потерпить нерішучості.
Підставити плече
Асиметрична лінія плеча чи спущена - суть не змінюється: оголені ключиці виглядають еротичніше за глибоке декольте. І доречні як при денному, так і при вечірньому дрес-коді.
Тренчі й жакети з оголеним плечем продемонстрували моделі з колекції Dafna MAY. Комбінезони та коктейльні сукні - Elena BURBA.
Модний акцент можна було також побачити в колекціях Katerina Kvit, LAKE Studio, The COAT by Katya Silchenko, GOLETS чи навіть одразу обидва - AMG, Bobkova, Call me GASANOVA.
На клітинному рівні
Цього сезону картатим може бути все - від пальта до вечірньої сукні.
Спектр вибору форму клітинки, її кольору і фактури тканини - необмежений. Бажаєте носити пальто oversize в монохромну велику клітинку, комбінезон зі штанами кльош в "гусячу лапку" чи сукню з асиметричним подолом у клітинку-тартан? Без питань.
Просто оберіть свою в колекціях The COAT by Katya Silchenko, AMG, FROLOV, ELENAREVA, Jean Gritsfeldt, Elena BURBA, Bobkova, PRZHONSKAYA.
"Бананка" повертається
Працівників торгівлі з буремних 90-х можна сміливо віднести до апологетів "бананки".
Звісно, елементом їхнього одягу ця сумочка стала винятково через її зручність, але сьогодні - це модний дівчачий аксесуар.
Взяти на озброєння "бананки" або просто перевісити сумочку на пояс пропонують Kаterina Kvit, Iryna DIL, The COAT by Katya Silchenko, Dafna MAY.